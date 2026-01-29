על בריחה משודר: נטפליקס

ז'אנר: מיני סדרת מתח-אקשן

מספר עונות: 1

פרקים: 8

משך כל פרק: 41-50 דק'

בימוי: נימאר ראשד, אישר סהוטה

שחקנים (על פי סדר הא'-ב'): אלפרד אינוק, רות' ג'ונס, אלי דה לנגה, מיני דרייבר, ג'יימס נסביט

שפה: אנגלית

זמן עלייה: ינואר 2026

מבוסס על: ספר מאת הרלן קובן

ב-2018 חתם הרלן קובן, סופר המתח שאין צורך להציג, על חוזה מפנק עם נטפליקס. במסגרתו, 14 מספריו של קובן יהפכו לסדרות טלוויזיה בהפקת ענקית הסטרימינג. והנה לפנינו התוצר החדש של השידוך הזה: "הבריחה", המבוססת על ספרו העונה לאותו השם. זו הפעם השלישית שבה נטפליקס פותחת את העונה עם סדרת מתח פרי עטו של קובן. וכנהוג אצלו, הסדרה משלבת עולמות אפלים של סודות, סמים ואלימות.

תקציר העלילה

משפחת גרין נראית מושלמת מבחוץ - עד שפייג' בת ה-19 (אלי דה לאנג), בורחת מהבית. פייג' היא בתם הבכורה של סיימון (ג'יימס נסביט, "רגליים קרות") ואינגריד (מיני דרייבר, "מעגל של חברים"). חייו של האב המסור מתפרקים בעקבות בריחתה, והוא מנסה להחזיר אותה אליו כנגד כל הסיכויים. תוך כדי כך מגלה על מעורבותה בסודות מסוכנים, על התמכרות ועל חקירת רצח מסתורית, שמביאה אותו למצבים מורכבים ולפעולות קיצוניות.

בלב הסדרה

קו העלילה של אב המחפש את בתו הנעדרת כבר נעשה בעבר, למשל אצל לוק בסון בשנת 2008 בסרט "חטופה" בכיכובו של ליאם ניסן ("דארקמן"). לאורכו רודף האב אחר החוטפים של בתו כדי להציל אותה. ב"הבריחה" פייג' לא נחטפת, אלא בוחרת לעזוב כחלק מתחושות אשמה קשות מהמעורבות שלה - בעקיפין - במקרה מוות של נערה אחרת. התחושות סביב העניין הזה מובילות אותה להרגלים של ענישה עצמית - שימוש בסמים, הישאבות לניצול ולחיים ברחוב. בהקשר הזה, קובן מספר לנו סיפור על אשמה ואל המקומות שהיא עשויה לקחת אדם אליהם.

פייג' לא מרחיקה את עצמה מהמשפחה שלה מחוסר אהבה אליהם, להפך, היא סבורה כי בכך היא מגנה עליהם. היא בוחרת לחיות במקומות אפלים וירודים במודע, בייחוד בהשוואה לבית האמיד שממנו באה. זאת כי היא ס בורה שמגיע לה עונש. על למצוא אותה אין מה לדבר בכלל. הסמים הם דרכה של פייג' להשקיט את המצפון ולהפסיק להרגיש.

הקשר שלה לאביה הוא של הערצה ואהבה גדולה, ודוקא לכן היא בוחרת בהתרחקות מוחלטת. מבחינתה להינצל משמע לברוח מעונש, והיא לא חושבת שהיא ראויה לכך.

ההקשר למציאות

אבי הפסיכואנליזה זיגמונד פרויד דיבר על אשמה לא מעט, וציין שהסבל הוא לעתים הדרך של הנפש להעניש את עצמה. בעיניו, אשמה היא לא רגש מוסרי גרידא, אלא תוצאה של קונפליקט פנימי, כלומר האשמה נולדת מקונפליקט בין הדחפים של האדם לבין הקולות שהוא הפנים של סמכות, חוק ואיסור. פרויד דיבר על חלקי הנפש: האיד, שאינו מכיר במוסר או חוק; הסופר-אגו, שמתפתח מהפנמת ההורים והסביבה; והאגו, שמתווך בין השניים. כשהסופר-אגו נוקשה מדי, האדם עשוי להיות אכזרי כלפי עצמו ולפתח חרדה מתמדת.

ואם נבחן את פייג', משפחתה היא משפחה מתפקדת ומכובדת, בית יציב ומעמד חברתי נאה. אלא שבבית פחות מדברים על אשמה וחרדה, ולכן פייג' מרגישה שאלה דברים מכבידים מכדי להביא הביתה, ושאין להם מקום. פייג' כדמות עוסקת באשמה ילדית, צעירה שמפנימה את הקווים שההורים מכתיבים לה ומוצאת ענישה עצמית כדרך התמודדות.

פנייה של בני נוער לסמים ולפשיעה נובעת פעמים רבות מחוסר יציבות ומרצון לברוח, לתת מעין אלחוש לתחושות. נראה שיש כאן ביקורת חברתית של קובן על בתים שלא מאפשרים שיח פתוח יותר, ומנגד הוא מציג מסירות הורית עזה. השילוב הזה הופך את הסדרה ואת המסר שלה לחזק יותר.

ספוילר

זהו אולי הגילוי העצוב בסדרה. האדם שפגע הכי הרבה בפייג' הוא אהרון (תומאס פלין), שניצל את תחושות האשמה שלה אף שהיה מהמעגל הקרוב שלה. הוא ידע שתפחד לפנות לאביה ולכן השתמש במצפון שלה כאמצעי סחיטה. כשהאמת נחשפת, מתברר שפייג' לקחה על עצמה אשמה יתרה והיא לא הייתה האחראית המרכזית באירוע הישן - היא פשוט הייתה היחידה שלא הצליחה לסלוח לעצמה.

ביקורות מהעולם

הביקורות לסדרה מעורבות. החיוביות שבהן משבחות אותה על הקצב המהיר והטוויסטים שמחזיקים את הצופה דרוך. בחלק מהביקורות סברו כי הדמויות לא עמוקות מספיק, וכי הרבה מהטוויסטים מרגישים לא רציונליים או מוגזמים.

3 דברים שכדאי לדעת

● קובן הוא סופר מתח יהודי אמריקאי מצליח במיוחד, ונחשב לאחד מהסופרים הפופולריים בז'אנר. ברזמה שלו עשרות רבי מכר שתורגמו ל-46 שפות ולמעלה מ-90 מיליון עותקים שנמכרו ברחבי העולם. הספרים והדמויות שלו מתאפיינים במתח וסודות קשים לפיצוח.

● הפריצה הגדולה של נסביט, שמרשים במשחק שלו גם בסדרה הנוכחית, היא בסדרת הטלוויזיה "רגליים קרות" עליו זכה בפרסים רבים. הוא גם שיחק בסרט אחר על פי ספרו של קובן, "הנעדרים".

● דרייבר היא שחקנית וזמרת יוצרת אנגלייה-אמריקאית, שהייתה מועמדת לפרס אוסקר לשחקנית המשנה הטובה ביותר על משחקה כסקיילר בסרט "סיפורו של וויל האנטינג" משנת 1997. הסרט קנה את עולמו של מאט דיימון והיה לקלאסיקה קולנועית, שלא לדבר על רגעים בלתי נשכחים באדיבות רובין וויליאמס.

