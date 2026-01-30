TSMC היא אחת מחברות השבבים הגדולות בעולם, ונכון להיום היא משמשת כמפעל השבבים הבלעדי כמעט של ענקיות כמו אנבידיה, אפל, אמזון, גוגל וברודקום. זהו המפעל היחיד בעולם המסוגל לייצר שבבים בטכנולוגיה זעירה מ-2 ננומטר עבור חוות שרתים וטלפונים ניידים - ולכן החברה, שזוכה לביקוש אינסופי, ושהייתה הנהנית העיקרית מהצמיחה במכירות הטלפונים הניידים ומחשוב הענן בעשור הקודם, נהנית כעת מהבהלה לבינה המלאכותית.

בזכות טכנולוגיית המזעור שלה, הצליחה TSMC לגבור על אינטל כבר לפני כעשור, ולהפוך למפעל השבבים הגדול בעולם במונחי הכנסות ונפח ייצור - ואגב כך הפכה את טייוואן ליעד אסטרטגי עבור הסינים, שמבינים היטב שמצור על האי פירושו גזר דין מוות לחברות הביג-טק האמריקאיות.

עם מינויו של טראמפ לנשיא ארה"ב בשנה שעברה הוא קרא ל-TSMC להקים מפעלים בארה"ב, ואף ניסה להביאה להשקיע במתחרה אינטל - עסקה שלא יצאה לפועל. ואכן, החברה הטייוואנית, שנמצאת במאמץ מיוחד לביזור מפעליה בעולם, בונה מפעלים חדשים בארה"ב, ביפן ובגרמניה.

מוקדם יותר החודש הוכיחה TSMC כי היא יודעת לצמוח היטב בזכות הבינה המלאכותית, והציגה זינוק של 35% ברווח הנקי לעומת הרבעון המקביל - לכ-16 מיליארד דולר, ושל יותר מ-20% בהכנסות ל-33.7 מיליארד דולר. שווייה עומד על 1.7 טריליון דולר, פי 7 משל אינטל.

​TSMC עובדת כבר כמה עשורים עם סטארט-אפים ישראליים, שברבות השנים הפכו להצלחות ענק. מלאנוקס שנמכרה לאנבידיה ואנפורנה שנמכרה לאמזון הן רק שתי דוגמאות. אולם את הקשר עם ישראל היא ניהלה תמיד בשלט רחוק מאירופה, בהובלת מנהל השוק האירופי והמזרח-תיכוני, פול דה בוט, שמכהן בתפקיד מאז 2022.

כוכבית בליתי־לוי מנהלת השוק הישראלי ב־TSMC אישי: נשואה + 4, מתגוררת באמסטרדם ובאבן-יהודה

תפקידים קודמים: מנהלת השוק הישראלי ב־ARM ישראל; מנהלת מכירות בכירה בסינופסיס ישראל וקודם לכן מנהלת השוק הישראלי בויראג' לוג'יק. החלה כמהנדסת העברה מפיתוח לייצור בטאואר

השכלה: תואר ראשון במדעי המחשב מאוניברסיטת חיפה, בשלוחת מכללת עמק יזרעאל; תואר שני במנהל עסקים MBA מאוניברסיטת חיפה

עוד משהו: רקדנית לשעבר בלהקת המחול הללויה

על הקו לאמסטרדם

לגלובס נודע כי כבר לפני שנתיים, בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל, מינתה TSMC לראשונה מנהלת ישראלית, כוכבית בליתי-לוי, לניהול חלק מהלקוחות באירופה, ובהמשך היא קיבלה את האחריות לנהל את השוק הישראלי, לראשונה בתולדות החברה. המינוי נעשה כמעט כבדרך אגב, ולא תוקשר כלל לציבור. לחברה, יצוין, אין עובדים בישראל. בליתי-לוי משווקת את מפעלי הייצור של TSMC לחברות שבבים ישראליות, ועובדת עם חברות כמו נקסט סיליקון, ניוריאליטי והיילו.

בליתי-לוי עברה להתגורר לצורך התפקיד באמסטרדם, אך היא מרבה לבקר בישראל, להיפגש עם חברות שבבים מקומיות ולהופיע בכנסים. כך, TSMC הטייוואנית מבקשת להדק את הקשר שלה עם חברות ישראליות, בזמן שהיא נמצאת באחת התקופות המאתגרות ביותר שלה, שבה פסי הייצור שלה מתקשים להדביק את הביקוש האדיר למעבדים גרפיים ולשבבי זיכרון ותקשורת. יש שיאמרו כי ייתכן שזהו לקח שלמדה ממלאנוקס ומאנפורנה: סופן של חברות שבבים להירכש על ידי ענקיות אמריקאיות, ולהגדיל אגב כך את הביקוש.

"בחברה חלחלה ההבנה שתעשיית השבבים הישראלית כמכלול היא הגדולה ביותר באירופה - במונחים של מספר החברות וההצלחה שלהן", אומר בכיר מענף השבבים, שמכיר את החברה ושוחח עם גלובס בעילום שם.

"למרות ש-TSMC אירופה לא עובדת עם מרכזי הפיתוח הבינלאומיים של חברות כמו אמזון, גוגל או אנבידיה בישראל - שכן העבודה מולן מרוכזת מהסניף האמריקאי של החברה הטייוואנית - הם מכירים בעובדה שהיזמות הישראלית והחדשנות כאן הן המקור להרבה מהפעילות הזו, ולכן הם משקיעים בשוק הזה יותר מבעבר".

מנכ"ל של חברת שבבים ישראלית שמכיר את בליתי-לוי מספר, כי "היא פועלת בתוך החברה כדי להביא להכרה בחשיבות של התעשייה הישראלית, ויש לה יכולת להגיע לבכירים רבים בחברה - אפילו למספר שניים בתאגיד העולמי. במצגת שהעבירה במשרדי החברה על השוק הישראלי, היא הציגה את הקמפוס החדש של אנבידיה בקריית טבעון - זו הייתה עבורה הבעת אמון בישראל".

נוסף על כך, אומר בכיר בענף, בליתי-לוי מציינת בשיחות סגורות כי למרות המקום הבולט שתופסת תעשיית השבבים בישראל, מדינות אחרות סוגרות את הפער עימה - ובחברה רואים כיצד סטארט-אפים מבריטניה ומספרד צומחים בקצב גבוה, וצוברים דומיננטיות בשוק האירופי.

ככל הידוע, ב-TSMC מעוניינים לקחת חלק פעיל בעידוד לימודי הנדסת חשמל בישראל באקדמיה, ובעידוד הקמה של חברות סטארט-אפ בתחום. לאחרונה בליתי-לוי אף הביאה כמה מבכירי TSMC לכנס בינלאומי בשיתוף עם מכון ENICS של הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן, במטרה לדון יחד עם אנשי אקדמיה ונציגי החברות הטכנולוגיות הגדולות בעתיד תעשיית השבבים.

ממגדל העמק לווייטנאם

בליתי-לוי החלה את הקריירה שלה בטאואר במגדל העמק, כמהנדסת בתהליך ההעברה מפיתוח שבבים לייצורם, אך בשלב מוקדם פנתה לתפקידי מכירות ושיווק, כשקיבלה הצעה מהחברה האמריקאית ויראג' לוג'יק - חברת כלי פיתוח שבבים - לנהל את השוק הישראלי.

החברה נרכשה על ידי ספקית כלי פיתוח גדולה יותר, סינפוסיס, שם בליתי-לוי עבדה ארבע שנים נוספות, עד שעברה עם משפחתה לווייטנאם בעקבות הצעה שקיבל בן זוגה. "היא חיפשה את עצמה, כי לא היו בווייטנאם חברות שבבים או חומרה. אז היא הלכה לעבוד עבור חברות תוכנה ישראליות, אבל זה חשף אותה לתרבות העבודה של המזרח הרחוק, מה שסייע לה מאוד להיקלט ב-TSMC לאחר מכן".

המשפחה חזרה לארץ, ובליתי-לוי נשכרה על ידי ענקית השבבים הבריטית ארם כדי לנהל את המכירות בשוק הישראלי. "היא מכרה טכנולוגיות של ארם בתקופה שחברות ישראליות החלו לעבור מטכנולוגיה אינטלית לזו של ארם, ועבדה עם כל הגדולות - בהן מלאנוקס, אנפורנה והבאנה לאבס", אומר בכיר בענף השבבים שמכיר אותה. "באותה התקופה ארם נחשבה לחברה מתנשאת ולא נגישה לסטארט-אפים, אבל בליתי-לוי העלתה את המודעות של החברות הישראליות לטכנולוגיה החדשה ופתחה כאן תוכנית מיוחדות לסטארט-אפים מקומיים".

"יותר אנרגיה בצוות"

ל-TSMC הגיעה לגמרי במקרה. מעבודתה עם ארם, היא הכירה היטב בכירים בחברה, כמו מריה מרסד, מייסדת TSMC אירופה ונשיאת הפעילות, ואת פול דה-בוט שמשמש כיום כנשיא הפעילות באירופה ובמזה"ת. "היא הייתה פוגשת אותם בכנסים ומציעה להם לפתוח פעילות בישראל, אבל הם העדיפו לנהל את הכול מאירופה", אומר הבכיר. "עד שבכנס אחד באירופה פגשה בליתי-לוי את דה-בוט, ואמרה לו: 'אתם צריכים קצת יותר אנרגיה בצוות שלכם'. הוא ביקש ממנה לשלוח לו הודעה בלינקדין, וחזר אליה אחרי חודשיים עם הצעת עבודה". המשפחה, הכוללת את בליתי-לוי, בן זוגה וארבעת הילדים נדרשו לרילוקיישן נוסף. לאחר ארבע שנים וחצי בווייטנאם, וחזרה לאבן יהודה, כעת הם נקראו לעבור לאמסטרדם.

בליתי-לוי חתמה על חוזה עם TSMC כבר בקיץ 2023, ותכננה להתחיל לעבוד בחודש אוקטובר. "אבל אז הגיע 7.10 וכוכבית הרגישה שהיא פשוט לא יכלה להתחיל לעבוד. בחברה הסכימו לדחות לה את הכניסה בחצי שנה".

למרות המלחמה, ב-TSMC מבקשים לסייע לחברות ישראליות לתכנן את ההעברה של שבבים לייצור ואריזה אפילו יותר מבעבר. בליתי-לוי מסייעת להם להגיע למפעלים בטייוואן או בארה"ב, וב-TSMC נעזרים גם בשותפות פיתוח שבבים ותכנון העברה לייצור (VCA) ישראליות כמו אבנט.

בכיר בתעשיית השבבים מספר כי למרות המינוי הישראלי, לא נראה כי ל-TSMC יש תוכניות מרחיקות לכת לגבי ישראל. "ב-TSMC מקבלים החלטות על בסיס הביקוש האזורי, ומסיבה זו בחברה לא רואים הגיון להקים מפעל בישראל. בגרמניה, היכן שקיים ביקוש גדול לשבבים לענף הרכב, יש היגיון להקים מפעל שכזה, וכך גם ביפן, ובארה"ב - שוק יעד מרכזי שזוכה לרוח גבית מבחירת טראמפ לנשיאות. כוכבית מקבלת את השאלות האלה כל הזמן מבכירים ישראלים, אבל לחברה יש סדרי עדיפות אחרים".