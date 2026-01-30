לא סתם שילמה אפל כמעט שני מיליארד דולר על החברה הישראלית האלמונית קיו (Q.ai) אמש בעסקה שתפסה את עמק הסיליקון בהפתעה. החברה מרמת גן שבין מייסדיה בכירים לשעבר מפריימסנס ומאורקם עשויה להביא לאפל יכולות הרבה יותר משוכללות מאשר כל חברת בינה מלאכותית אחרת שהיא אי פעם רכשה.

העסקה היא שנייה רק לאוזניות ביטס, שרכשה אפל בעשור שעבר תמורת 3 מיליארד דולר. אז היתה ביטס מותג אוזניות מוכר שהפך את אפל לחברה אופנתית שמציעה אביזרים לבישים איכותיים. קיו הישראלית מביא לאפל משהו אחר לגמרי: את האפשרות לקרוא שפתיים, לזהות כוונות מבעד להבעות הפנים, ולחוש רגשות באמצעות השוואתם לקצב פעימות הלב, קצב הנשימה וחום הגוף. היא לא עושה זאת רק ממכשיר אחד - אלא הופכת את אוזניות האיירפודס, קסדת המציאות ויז'ן פרו, השעון החכם, והאייפון למערכת אחת שלא רק מזהה את פני המשתמש או מבינה את דבריו, אלא ממש מפענחת את רצונותיו ותחושותיו.

שילוב של הבעות פנים ותנועות שפתיים

ברשם החברות הישראלי מבהירה קיו את כפל המשמעות של השם שלה: Cue, כלומר רמז, או סימן באנגלית, משל לסימנים הפיזיולוגיים שמספקים למכונה הבנה טובה יותר של המשתמש. בארבע שנות קיומה הספיקו מייסדי החברה - אביעד מייזלס, ד"ר אבי ברליה וד"ר יונתן וכסלר לרשום לפחות ארבע פטנטים שמציתים את הדמיון עם שלל איורים והסברים לגבי האופן שבו הם רואים את האופן שבו טלפונים וקסדות מציאות יתקשרו עם בני האדם בעתיד.

המפתח נמצא לא רק בכתיבה, כפי שהדבר נעשה היום עם מנועי הצ'ט דוגמת ChatGPT או ג'מיני, ולא בדיבור בעל פה, אלא בשילובם עם הבעות פנים, תנועות שפתיים ומדדים פיזיולוגיים שמעידים על סערת רגשות או על כוונות כאלה ואחרות.

המוטיב החוזר בשרטוטים של קיו בשלל הפטנטים הוא הלחי האנושית - אזור מרכזי בפני המשתמש אליו מכוונים חיישני תמונה וקול, וממנו ניתן גם לזהות עושר של גירויים - החל מתנועות שפתיים ועד הבעות פנים. על פי השרטוטים במסכי הפטנט, בין אם הדבר נעשה באמצעות מעין אוזניית מדונה הנתלית על האוזן וכוללת בקצה שלה מצלמה זעירה המכוונת לפנים, ובין הדבר נעשה מתוך מצלמת האייפון - שילוב של הבנה מילולית, קריאת הבעות פנים ומדידה של הפיזיולוגיה האנושית, יוכל לתת למכונה מושג הרבה יותר טוב של כוונותינו ומחשבותינו. השרטוטים מכילים התייחסות למערכת שלמה שכוללת גם את אוזניות ואפילו השעון החכם שיוכלו לעבוד במשותף יחד עם קסדת המציאות או האייפון כדי לאסוף כמה נתונים שרק אפשר כדי להבין את כוונותיו, רצונותיו ותחושותיו של המשתמש.

מפה לעתיד הבינה המלאכותית

על פניו מדובר במסייע דיבור - שימוש שמזכיר את הדנ"א שמגיע לחברה מאורקם של פרופ' אמנון שעשוע, באמצעות המייסד ד"ר יונתן וכסלר שהיה סמנכ"ל הטכנולוגיות בחברה. המערכת של קיו מנטרלת את רעשי הסביבה ומאפשרת לדיבור להפוך לנהיר יותר, גם אם הדובר איננו מדבר בקול רם או בצורה ברורה. אחד מהפטנטים של קיו נוגע לחיישן מיוחד למיקרו-תנועות בפני המשתמש, הסקה מתוך תנועות עדינות למדי בלחי ובפנים האנושיות שמהה מילים, רגשות וכוונות. יש בכל אלה משהו מן הדנ"א של אפל: האפשרות להזיז את שרירי הפנים - גם מבלי לדבר ממש - יכולה לאפשר תקשורת פרטית ואינטימית עם האייפון מבלי שמישהו יאזין לדברים.

הפטנטים של קיו יחד עם האישור הנרחב שנתנה לה אפל באמצעות רכישתה בסכום כה גדול מהווים מעין מפה לעתיד הבינה המלאכותית שאיננה רק שואבת את קיומה מאימון מודלים של שפה או וידאו, אלא עומדת בבסיס האינטרקציה בין אדם למכונה - כזו שכוללת לא רק שאילתות (פרומפטים) מילוליים או טקסטואלים אלא הבעות פנים, רגשות ואפילו מחשבות.