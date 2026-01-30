ירידות בבורסות וול סטריט; הזהב יורד, סנדיסק מזנקת

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

16:30

ירידות בפתיחת המסחר בוול סטריט; דאו יורד בכ-0.1%, S&P 500 משיל מערכו 0.2%, נאסד"ק יורד בכ-0.5%.

מניית סנדיסק שמזנקת ב-20% תחגוג בקרוב שנה מאז שחזרה להיסחר בוול סטריט (אחרי שפוצלה מחברת ווסטרן דיגיטל). תוך פחות משנה המניה זינקה מ-35 דולר ל-540 דולר וזינקה בטרום מסחר לשיא של מעל 640 דולר - יותר מפי 18 מתחילת המסחר בפברואר שעבר.

סנדיסק שהוקמה על ידי אלי הררי ומנוהלת על ידי דיוויד גוקלר עוסקת בתחום שבבי הזיכרון. בדוחות שפרסמה אחרי המסחר אתמול היא סיפקה תחזית חזקה בעקבות הביקושים הגבוהים לפתרונות אחסון.

בעקבות הדוחות, האנליסט סי.ג'יי מיוז מבנק ההשקעות קנטור הקפיץ את מחיר היעד למניה מ-550 דולר ל-800 דולר (בהמלצת תשואת יתר), וציין את הגידול המשמעותי במחיר המכירה הממוצע ואת חוזק הביקושים בתחום הדאטה סנטר. לדבריו לסנדיסק יש ראות חזקה קדימה על הביקושים, בזמן שההיצע נשאר נמוך השנה.

גם בג'פריס מעלים את מחיר היעד למניה מ-600 דולר ל-700 דולר (בהמלצת קנייה), והאנליסט בליין קרטיס מעריך שהפער בין הביקוש להיצע בתחום ה-NAND (זיכרון לא נדיף) - רק יתרחב. "הסייקל בתחום לא פחות ממדהים, ולמרות שאנו סבורים שבסופו של דבר יהיה סייקל של ירידה, אנו לא רואים סיום למצב כשהיחס בין ביקוש להיצע צפוי לצאת עוד יותר מאיזון", נכתב בג'פריס.

15:00

החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים ירידות, למרות שהן התמתנו לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ החליט על מינויו של קווין וורש ליו"ר הפד כמחליפו של ג'רום פאוול.

מוקדם יותר החוזים העתידיים עמדו על 0.8%, אולם בשעה זו החוזים העתידיים על דאו ו-S&P 500 יורדים בכ-0.4%, החוזים העתידיים על נאסד"ק יורדים בכ-0.5%. הירידות מגיעות ברקע המתיחות הגוברת מול איראן - ארה"ב שוקלת את אפשרויות התקיפה ומועדן.

טראמפ הודיע כאמור מוקדם יותר על מינויו של וורש לתפקיד יו״ר הפדרל ריזרב הבא, במקומו של ג'רום פאוול - צעד שמסיים תקופה ממושכת של חוסר ודאות וטלטלה סביב הבנק המרכזי האמריקאי.

המינוי מגיע לאחר חודשים של מתיחות חריגה בין טראמפ לפד, מערכת יחסים עכורה שהחלה כמעט מיד עם כניסתו של פאוול לתפקיד ב־2018. טראמפ תקף לאורך השנים את מדיניות הריבית, לחץ בעקביות להורדות ריבית חדות, ואף המשיך בביקורת גם לאחר שלוש הפחתות ריבית רצופות בסוף 2025. במקביל, תקף את הנהגת הפד גם סביב עלויות השיפוץ היקר של מטה הבנק בוושינגטון.

בהודעתו כתב טראמפ: "אני מכיר את קווין זמן רב, ואין לי ספק שהוא ייזכר כאחד מיושבי הראש הגדולים של הפד - אולי הטוב ביותר אי פעם".

בחירתו של וורש צפויה להפיג את החשש לגבי עצמאות הפד בגלל ניסיונו כנגיד הפד ועמדתו החזקה לעיתים נגד אינפלציה. בעוד שהוא צפוי לדחוף להורדת ריביות בטווח הקצר כפי שטראמפ רוצה, השווקים הפיננסיים רואים בו מישהו שלא תמיד יפעל לפי הנחיות הנשיא וישמור על המדיניות המוניטרית.

טראמפ בחן את מועמדותו של וורש עוד בקדנציה הראשונה שלו בבית הלבן, אך לבסוף העניק את התפקיד לפאוול. בינתיים הנשיא הפך לאחד ממבקריו הגדולים של הנגיד האמריקאי, על רקע הטענה כי אינו מוריד את הריבית ברמה מספקת. במאי יגיע המועד הרשמי לסיום כהונת פאוול.

"השוק לא אמור להיות מושפע מאוד מהחדשות", אמר ג'יי וודס, אסטרטג ראשי ב-Freedom Capital Markets.

החוזים העתידיים על הזהב ירדו ביותר מ-4%, ואלו על הכסף צנחו ב-12%. הזהב והכסף זינקו בשנה האחרונה ב-80% ו-209% בהתאמה. תשואות האג"ח הממשלתיות היו יציבות לאחר בחירתו של וורש, סימן נוסף שוול סטריט רואה עין בעין עם בחירתו של טראמפ.

אתמול בניו יורק, רווחים מאכזבים של מיקרוסופט הזינו גל מכירות במניות הטכנולוגיה, והפילו את המדדים בתחילת המסחר, לקראת סיום המסחר המדדים נרגע מעט ונאסד״ק ננעל בירידה של 0.7%, S&P 500 ירד ב-0.1%, דאו ג'ונס ללא שינוי.

גם מניות התוכנה הכבידו על מדד נאסד״ק. המפולת מדגישה עד כמה מהר התפוגגה ההתלהבות של וול סטריט מהסקטור בחודשים האחרונים, מאז הופעת המושג "vibe coding" - שימוש בכלי בינה מלאכותית ליצירה מהירה של אפליקציות ואתרים.

לאחר הנעילה אפל דיווחה על תוצאות הרבעון. החברה היכתה את התחזיות ומציגה מכירות שיא של מכשירי האייפון. הכנסות החברה היו 143.8 מיליארד דולר והרווח היה 2.84 דולר למניה, מעל לצפי כשהכנסות אפל ממכירות האייפון הגיעו לשיא כל הזמנים של 85.3 מיליארד דולר ברבעון, הרבה מעל תחזיות האנליסטים. המניה נסחרת ביציבות. החברה הודיעה אתמול על רכישת Q, סטארט-אפ ישראלי שפיתח טכנולוגיות מתקדמות לעיבוד אודיו באמצעות למידת מכונה.

תשואות האג"ח האמריקאיות ל-־10 שנים מגיעות ל־4.26% ואלה של 5 שנים ל־3.84%. ב־Apollo Academy (מקרן ההשקעות אפולו) מספקים השבוע מספר נתונים מעניינים על החוב של ארה"ב. הכלכלן הראשי טורסטן סלוק מציין בין היתר, שעל כל 5 דולר שהממשל גובה כמס - דולר אחד מועבר לתשלום הריבית על החוב, ושבכל יום בשבוע הממשל בארה"ב משלם בממוצע 3.5 מיליארד דולר על ריביות (נטו). לדברי סלוק, בשנה הבאה יעמדו לפירעון חובות בהיקף עתק של 10 טריליון דולר - כשליש מסך החוב הקיים.

נתונים מעניינים נוספים נוגעים להחזקות זרות באג"ח ממשלתיות אמריקאיות - אלה ירדו מ־33% לפני עשור לכ־25% כיום. יפן מגדילה את ההחזקה באג"ח הללו, בעוד סין מצמצמת אותה.

השקל נסחר הבוקר ביציבות מול הדולר, 3.09 שקלים.

החולשה בדולר נמשכה השבוע גם ברמה הגלובלית וגם ספציפית ביחס לשקל. לאחר שדווח כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לא הוטרד מהנפילה במטבע, שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר שלארה"ב תמיד הייתה מדיניות של דולר חזק. עם זאת, אסטרטגית המאקרו טטיאנה דארי, העריכה בבלומברג כי "הטון השקול של בסנט מגיע לאחר הצניחה ההיסטורית של הדולר בעקבות דברי טראמפ, ונראה כניסיון להרגיע את השווקים, אך לא סביר שהוא ישפיע משמעותית על המסלול הדובי של הדולר".

חוזי הנפט מסוג ברנט זינקו ל־70 דולר לחבית לראשונה מאז ספטמבר, לאחר שנשיא ארה״ב דונלד טראמפ הזהיר את איראן שעליה להגיע להסכם גרעין - או להתמודד עם תקיפות צבאיות. נפט WTI חצה את רף ה־65 דולר לחבית.

המחיר לחבית נפט מסוג ברנט עלה ב 7% ב-3 הימים האחרונים ומתחילת השנה עלה מחיר החבית ב 15%. מחירי הנפט נמצאים במגמת עלייה מאז תחילת 2026, בניגוד לציפיות לשוק שסובל מעודף היצע משמעותי. במקום זאת, מתחים גיאופוליטיים - מאיראן ועד ונצואלה - ושיבושי אספקה גדולים בקזחסטן תרמו לתמיכה במחירים.

מחירי הזהב והכסף יורדים היום לאחר שקבעו שיאים היסטוריים יום קודם, על רקע מימושי רווחים של משקיעים בעקבות ראלי חריג בעוצמתו מתחילת השנה. מחיר הזהב הספוט נפל ביותר מ־ 5% לרמה של 5,068.40 דולר לאונקיה , אך עדיין מציג עלייה של כ־ 20% מתחילת השנה.

המסחר באירופה מתנהל בעליות. דאקס מתרומם ב-0.8%, קאק עולה בכ-0.6%, פוטסי רושם עליות של 0.4%. בורסות אסיה ננעלו באדום.