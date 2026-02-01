המשימות של האיש שיחליף את פאוול: לרסן את האינפלציה ולהתמודד עם טראמפ

קווין וורש עסק רבות בשנים האחרונות בהטחת ביקורת בפדרל ריזרב על כך שהוא נעשה גדול מדי, שהוא מנהל את האינפלציה באופן שגוי ושהוא מסכן את עצמאותו.

אם כך, בתור המועמד של הנשיא טראמפ לרשת את ג'רום פאוול כיו"ר הבנק המרכזי, מה הוא הולך לעשות בנדון? הוא עומד בפני שלושה מבחנים מרכזיים. ראשית, לצמצם משמעותית את מאזן הפד מבלי לערער את השווקים. שנית, להוריד את האינפלציה ל־2% ולהשאיר אותה שם. שלישית, לעשות זאת בלי התערבות מצד טראמפ שתפגע בעצמאותו של הפד. כל המבחנים יהיו קשים מכפי שהם נראים.

צמצום הבנק המרכזי

כאחד מנגידי הפד בשנים 2011-2006, עבד וורש עם היו"ר דאז בן ברננקי בניהול המשבר הפיננסי העולמי. הוא התפטר בגלל השימוש של ברננקי ב"הרחבה כמותית" - רכישת אג"ח בשווי טריליוני דולרים, ששולמו ע"י הנפקת עתודות (כסף אלקטרוני) לבנקים. בשנים 2022-2008 גדלו נכסי הפד מ־900 מיליארד דולר ל־9 טריליון דולר. מאז הם ירדו ל־6.6 טריליון דולר.

ההרחבה הכמותית נועדה להשאיר את הריביות ארוכות־הטווח נמוכות לאחר המשבר הפיננסי, ומאוחר יותר גם לאחר התפרצות הקורונה, ולהבטיח שלבנקים יהיו מספיק עתודות כדי לממן את עצמם ולשמור על תפקוד השווקים. עם זאת, וורש מאשים את רכישת האג"ח של הפד בכך שעודדה את הממשלה הפדרלית לנהל גירעונות עמוקים, לדכא אותות שוק ובסופו של דבר להוביל לאינפלציה.

"בכל פעם שהפד נכנס לפעולה, הוא מרחיב את גודלו ואת היקפו", אמר באפריל האחרון. "נצבר יותר חוב... יותר הון מוקצה בצורה שגויה... יותר גבולות מוסדיים נחצים". הפד, הוא טוען, צריך להשאיר טביעת רגל קטנה יותר בכלכלה. שר האוצר סקוט בסנט, שהוביל את החיפוש אחר יו"ר הפד הבא, מסכים. בשנה שעברה הוא האשים את הפד ב"הרחבה הדרגתית של תחומי אחריות" וב"ניפוח מוסדי".

הן בסנט והן וורש, שניהם עבדו עבור המשקיע הידוע סטנלי דרוקנמילר, עשויים בסופו של דבר לארגן מחדש את תחומי האחריות של משרד האוצר והפד, ולהעניק למשרד האוצר תפקיד פעיל יותר בניהול ריביות לטווח ארוך.

יהיו שתי בעיות עם התוכנית הזו. ראשית, הבנקים סומכים כעת על היצע נרחב של עתודות כדי לממן את עצמם. מאזן קטן יותר שיצמצם את ההיצע הזה עלול לערער את השווקים. זו הסיבה לכך שהפד הפסיק לצמצם את מאזנו בסוף השנה שעברה. שנית, ככל שהפד משיל אחזקות אג"ח, תשואות האג"ח עשויות לעלות, מה שידחוף את ריביות המשכנתאות כלפי מעלה. זה יכעיס את טראמפ.

תיאוריה על אינפלציה

מינוי וורש מגיע כשהאינפלציה הבסיסית קרובה ל־3% - גבוהה מן היעד של 2% של הפד. כעת יהיה עליו להציג תוכנית אמינה להורדת הריבית ולקבל את הסכמת ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב, המונה 12 חברים.

הרקע של וורש הוא משפטים ופיננסים, לא כלכלה. כזה היה גם הרקע של פאוול, אך הוא אימץ במהרה את המסגרת הכלכלית של הצוות המקצועי של הפד. המסגרת רואה באינפלציה בעיקר פונקציה של הפער הכלכלי בין הביקוש למה שהכלכלה יכולה לספק, כפי שהוא נחשף ע"י אינדיקטורים כמו אבטלה, וכן פונקציה של ציפיות האינפלציה של הציבור, שעלולות להגשים את עצמן.

וורש נוהג להתייחס בביטול למודלים כאלה ול"גילדה הכלכלית" שפיתחה אותם. ההסברים שלו לאינפלציה הם אקלקטיים. לעיתים הם מתבססים על מחירי סחורות ומניות, לעיתים על היצע הכסף ולפעמים על פריון והוצאות פדרליות.

יש החוששים שהבוז שוורש רוחש למאקרו־כלכלה המקובלת עלול להוביל לטלטלה פנימית, ולהעמידו בקונפליקט מול הצוות המקצועי של הפד ומול חברים אחרים בוועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי. וורש עצמו רמז על כך. "מה שאנחנו צריכים זה שינוי משטר בפד, וזה לא קשור רק ליו"ר, זה קשור למגוון אנשים", אמר ביולי האחרון. "זה קשור לצורך לנקוט צעדים נוקשים".

סגן יו"ר הפד לשעבר, דון קוהן, שעבד עם וורש תחת ברננקי וכיום עובד במכון ברוקינגס, אמר שלא הסכים עם חלק מהביקורת של וורש והסכים עם חלק אחר שלה - אך לא עם "הטון הארסי שבו הדברים נאמרו".

אחרים חושבים שהוא יהיה פתוח ופייסני יותר ממה שמרמזת הרטוריקה שלו. "הוא לא הולך רק לקבל מידע באופן פסיבי, אך הוא מכיר בכך שיש מומחיות וניסיון אמיתיים בקרב צוות הפד שהוא יכול להסתמך עליהם", אמרה נלי ליאנג. היא עבדה בצוות הפד ככלכלנית בשיתוף פעולה הדוק עם וורש במהלך המשבר הפיננסי, וכעת עובדת בברוקינגס. הוא לא יתעלם ממודלים של הצוות, לדבריה. "הוא פשוט לא יהיה מחויב לאף אחד מהם".

וורש מצטיין בניהול פוליטיקה פנימית ובקריאת אנשים. כדי לחולל "מהפכה" בניהול הפד ולשכנע את ועדת השוק הפתוח נדרשים יחסי אנוש טובים, אמר אמיל הנרי. הוא עבד עם וורש תחת הנשיא ג'ורג' וו.בוש וכיום עומד בראש חברת ההשקעות הפרטיות Tiger Infrastructure Partners. "וורש מביא לפד IQ ו־EQ (אינטליגנציה רגשית) גבוהות במיוחד", אמר הנרי.

וורש הוא בר מזל, משום שהירידה בלחץ מבחינת מכסים ודיור אמורה להוריד את האינפלציה השנה, ועדת השוק הפתוח של פאוול כבר רמזה על הפחתת ריבית. אולם ייתכן שהמזל לא יימשך זמן רב. בשלב מסוים, הלחצים שדוחפים את האינפלציה כלפי מטה ישנו כיוון. וורש זקוק לתיאוריה משכנעת בנוגע לאינפלציה כדי להתמודד עם לחצים כאלה - כזו שתעמוד במבחן השוק ותקבל את אישור הקולגות שלו.

מי יכול לסרב לטראמפ?

רבים בוול סטריט תמכו בוורש, וחשבו שהוא יהיה עצמאי יותר מהמועמד שהגיע למקום השני, יועץ הבית הלבן קווין האסט. עם זאת, הוא ממונה ע"י נשיא שאינו מאמין בעצמאות הפד. טראמפ הציב את ההתחייבות לקצץ את הריבית כתנאי למועמדות ליו"ר הפד. וורש נענה, והצהיר באוקטובר כי "אנחנו יכולים להוריד את הריבית בהרבה, ובכך לקבל משכנתאות בריבית קבועה ל־30 שנה שיהיה אפשר לעמוד בהן".

אפילו טראמפ מכיר בכך שאם האינפלציה תעלה, גם הריבית צריכה לעלות. החלק הקשה במדיניות המוניטרית הוא לצפות לאן האינפלציה תגיע ולהתאים לכך את הריבית. אם הנתונים יאמרו שהפד לא צריך להוריד את הריבית, האם וורש ימרה את פיו של טראמפ?

רבים בוול סטריט סבורים שוורש אמר את מה שנדרש כדי לקבל את המינוי, ולאחר תקופה הולמת בתפקיד יפעל באופן עצמאי. נראה שטראמפ חושש בדיוק מכך, לאחר שהכריז לפני 10 ימים בדאבוס: "מדהים איך אנשים משתנים ברגע שהם נכנסים לתפקיד".

כישוריו הפוליטיים של וורש עזרו לו להשיג את התפקיד, וייתכן שגם יעזרו לו להתנהל מול הנשיא ההפכפך. אך טראמפ לא צפוי לשבת בחיבוק ידיים אם וורש יאכזב אותו, אם לשפוט לפי יחסו לפאוול, שאותו מינה ב־2018. טראמפ כועס על כך שפאוול לא קיצץ את הריבית עוד יותר, ולכן אִפשר חקירה פלילית של יו"ר הפד תוך ניסיון לפטר נגיד נוסף.

העצמאות עלולה להתערער גם מבפנים. אם וורש רואה עצמו כחלק מצוות טראמפ, הוא עשוי להטות את החלטותיו לטובת תמיכה באינטרסים הרחבים יותר של טראמפ.

אין ספק שעדיין קיימים מנגנונים המבטיחים את עצמאות הפד. נראה כי ביהמ"ש העליון מוכן להגביל את יכולתו של טראמפ להדיח נגידים, לרבות היו"ר. אך טראמפ עדיין יכול למרר את חייו של וורש על ידי תקיפה פומבית שלו ומינוי נגידים גמישים יותר. העמידה מול טראמפ, כפי שגילה פאוול, מציבה אדם במקום בודד בוושינגטון.

בפאנל שניהלתי בשנה שעברה, וורש הכיר בחשיבות העצמאות. לאחר מכן הוסיף: "קראתי בנשימה עצורה בעיתונים כמה הפוליטיקאים האלה מרושעים כלפי הבנק המרכזי. ובכן, תתבגרו. תהיו קשוחים. מהו הסוד לעצמאות הבנק המרכזי? עמידה ביעדים שלו, ביצוע עבודתו".