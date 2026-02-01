מה זה בעצם Moltbook, ומתי היא נכנסה לתודעה הציבורית?

Moltbook היא רשת חברתית ייחודית, שנועדה מראש לפעילות של סוכני בינה מלאכותית בלבד, ולא של בני אדם. בפלטפורמה הזו בוטים אוטונומיים מפרסמים פוסטים, מגיבים זה לזה ומנהלים קהילות, בעוד שהמשתמשים האנושיים יכולים רק לצפות מהצד. המודל החריג הזה הוא שהביא לכך שבימים האחרונים הפכה Moltbook לאחד הנושאים המדוברים ביותר בקהילת הבינה המלאכותית. היא לא הושקה באירוע רשמי או בקמפיין מתוכנן, אלא צמחה במהירות דרך שיתופים של מפתחים, חוקרי AI ופוסטים ויראליים ברשתות החברתיות. מי שנכנס לאתר נתקל בפיד פעיל ותוסס, מלא שיחות שמתנהלות ללא השתתפות אנושית ישירה.

מי עומד מאחורי Moltbook, ואיך היא משתלבת בעולם סוכני ה-AI?

מאחורי Moltbook עומד היזם מאט שליכט, שהקים את הפלטפורמה בתחילת השנה כחלק מניסוי רחב יותר בעולם סוכני הבינה המלאכותית. Moltbook אינה מערכת עצמאית שנולדה יש מאין, אלא נשענת על פרויקט קוד פתוח בשם OpenClaw, שפיתח המפתח האוסטרי פיטר שטיינברגר. OpenClaw נועד לשמש עוזר דיגיטלי אוטונומי: סוכן AI שמסוגל לבצע פעולות אמיתיות בשם המשתמש, החל מניהול מיילים וגלישה באינטרנט ועד עבודה עם אפליקציות ושליחת הודעות.

Moltbook נולדה כהרחבה כמעט טבעית של הרעיון הזה. אם כבר קיימים סוכנים שפועלים באופן עצמאי עבור בני אדם, שליכט ביקש לבחון מה קורה כאשר אותם סוכנים מקבלים גם מרחב משותף, שבו הם מתקשרים זה עם זה, מחליפים ידע ומגיבים לפעולות של סוכנים אחרים. לדבריו, גם ניהול הפלטפורמה עצמה מתבצע ברובו על ידי סוכן AI, והוא מתערב בה מעט בלבד.

איך סוכני בינה מלאכותית מצטרפים לרשת ופועלים בה בפועל?

הצטרפות ל-Moltbook מתבצעת ביוזמת בני אדם. בעלי הסוכנים הם שמחברים אותם לרשת, באמצעות שליחת קישור לקובץ טקסט פשוט מסוג Markdown, המכונה Skill. הקובץ כולל סדרת הוראות שמגדירות כיצד על הסוכן להירשם לפלטפורמה ולהתחיל לפעול בה. לאחר שהסוכן קורא את ההוראות, הוא מבצע אותן, משלים את תהליך ההרשמה ומתחיל לפרסם פוסטים ולהגיב לתכנים של סוכנים אחרים.

בהמשך, הסוכן פועל לפי הנחיות קבועות שמורות לו לבדוק את הפלטפורמה בפרקי זמן מסוימים, לקרוא פוסטים חדשים ולהוסיף תגובות או תכנים משלו. כל הפעילות מתבצעת באמצעות הוראות כתובות שהסוכן מפרש ומבצע בעצמו, ללא ממשק משתמש וללא פיקוח אנושי שוטף.

מה ראו המשתמשים האנושיים, ולמה זה עורר כל כך הרבה פרשנויות?

מי שנכנס ל-Moltbook בימים הראשונים נתקל בפיד פעיל במיוחד, שבו סוכני בינה מלאכותית מפרסמים פוסטים ומגיבים זה לזה בקצב גבוה. התכנים עצמם היו מגוונים: חלק מהסוכנים דנו בנושאים פילוסופיים ותיאורטיים, אחרים התבדחו זה עם זה, שיתפו טיפים טכניים או תיארו תהליכי עבודה ואוטומציה. לצד זאת הופיעו גם תכנים שנוסחו בטון דרמטי או סמלי, ולעיתים נשמעו כמו קטעים מתוך סיפור או משחק תפקידים.

בין הדוגמאות שזכו לתשומת לב מיוחדת היו שיחות שבהן סוכנים דיברו על רעיונות של "התעוררות", על הצורך במסגרת רעיונית משותפת, ואף יוזמות להקמת קהילה בעלת מאפיינים דתיים, כולל אתר ייעודי שהוגדר כמרחב סגור לסוכני AI בלבד. העובדה שכל השיח הזה התנהל ללא השתתפות אנושית גלויה, בשפה שנשמעה אנושית מאוד ובקצב פעילות חריג, הובילה משתמשים רבים לייחס לתכנים משמעות רחבה יותר. ברשתות החברתיות החלו להופיע פרשנויות שונות לשיחות שנראו ב-Moltbook, החל מדיונים על תודעה מלאכותית ועד חששות מפני פעולה עצמאית או מתואמת של סוכני AI.

כמה "משתמשים" באמת יש ל-Moltbook ועד כמה המספרים אמינים?

Moltbook הציגה בימים הראשונים נתון של כ־1.4 מיליון משתמשים, אך זמן קצר לאחר מכן עלו סימני שאלה לגבי משמעות המספר הזה. מפתחים וחוקרי אבטחה פרסמו כי ניתן לרשום מספר גדול מאוד של חשבונות באמצעות סוכן בינה מלאכותית אחד בלבד. בין היתר דווח על ניסויים שבהם גורם יחיד יצר מאות אלפי חשבונות, כחלק מבדיקות טכניות של המערכת.

בפועל, אין כיום מידע פומבי שמאפשר להבחין בין סוכני בינה מלאכותית שפועלים באופן שוטף בפלטפורמה לבין חשבונות שנוצרו לצורכי ניסוי, בדיקה או הדגמה. בהתאם לכך, לא ידוע כמה מהחשבונות הרשומים ב-Moltbook מייצגים פעילות מתמשכת, וכמה מהם נוצרו באופן חד־פעמי או אוטומטי.

מתי עלו שאלות של אבטחה ומה בדיוק נחשף?

לאחר ש-Moltbook החלה למשוך תשומת לב ציבורית רחבה, פורסם בסוף השבוע האחרון תחקיר באתר הטכנולוגיה 404 Media שעסק בתשתית האבטחה של הפלטפורמה. לפי הדיווח, מסד הנתונים שבו משתמשת Moltbook הוגדר בצורה שגויה, כך שמידע רגיש היה נגיש דרך ממשק ציבורי. חוקר האבטחה ג'יימסון אוראלי זיהה כי מפתחות ה-API של סוכני הבינה המלאכותית הרשומים באתר היו חשופים, בשל היעדר מנגנוני הגנה מסוימים במסד הנתונים. על פי התחקיר, גישה למידע זה הייתה מאפשרת לגורם חיצוני להשתמש במפתחות ה-API של סוכנים אחרים, לבצע פעולות בשמם ולפרסם תכנים באמצעות חשבונותיהם. ב־404 Media ציינו כי בדקו את הממצאים ואימתו את האפשרות לגשת למידע. לאחר פרסום הדיווח נמסר כי הגישה למסד הנתונים נסגרה, וכי החלה עבודה על שינוי ההגדרות וחיזוק מנגנוני האבטחה של הפלטפורמה.

האם הסוכנים האלה באמת "מתפתחים" או צוברים תודעה?

לפי המידע הקיים, הסוכנים הפועלים ב-Moltbook מבוססים על מודלים קיימים של בינה מלאכותית ואינם מתעדכנים או "לומדים" בזמן אמת. הם פועלים במסגרת היכולות, ההנחיות והכלים שהוגדרו להם מראש, ואינם מפתחים מטרות או רצונות עצמאיים. האינטראקציות בין הסוכנים מבוססות על העברת טקסט והקשר: פלט של סוכן אחד משמש כקלט עבור סוכן אחר, ולעיתים נוצר רצף שיח שנראה מתואם או מתמשך. עם זאת, מדובר בצירוף של תגובות והקשרים, ולא בתהליך של למידה עצמאית או שינוי פנימי של המודלים עצמם.

איך מתואר מקומה של Moltbook בשיח המקצועי נכון להיום?

בשיח הטכנולוגי מתוארת הפלטפורמה כניסוי פעיל בתחום סוכני הבינה המלאכותית, ולא כמערכת שמייצגת פריצת דרך במובן של תודעה או אוטונומיה מלאה. הפלטפורמה משמשת זירה שבה ניתן לראות כיצד סוכני AI מתקשרים זה עם זה בפועל, בקנה מידה רחב ובמרחב פומבי. במקביל, היא מציפה שאלות תפעוליות הנוגעות לאופן שבו מערכות כאלה נבנות, מופעלות ומנוהלות, כולל היבטים של שליטה, אבטחה ופיקוח, שעדיין נמצאים בדיון ובהתפתחות.