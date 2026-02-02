ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ איחוד האמירויות לישראל: רוצים לנהל אזרחית את עזה
איחוד האמירויות לישראל: רוצים לנהל אזרחית את עזה

איחוד האמירויות מנהלת בשבועות האחרונים מגעים עם ארה"ב וישראל על ניהול ההיבטים האזרחיים של רצועת עזה • בישראל מציגים 3 תנאים לעסקה טובה עם איראן: ללא גרעין, ללא טילים - וללא פרוקסי • צה"ל חיסל אחראי במחלקת ההנדסה של חיזבאללה שפעל לשיקום תשתיות בדרום לבנון • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 06:00
העיר עזה / צילום: ap, Jehad Alshrafi

עדכונים שוטפים

2:08 - איחוד האמירויות מבקשת לנהל את רצועת עזה ברמה האזרחית - בישראל תומכים

איחוד האמירויות מנהלת בשבועות האחרונים מגעים עם ארה"ב וישראל על ניהול ההיבטים האזרחיים של רצועת עזה. באמירויות מבקשים לנהל את כל המעטפת האזרחית, תוך השקעה של מיליארדי דולרים ברצועה. על פי התוכנית, כמה מיליארדים יועברו מיד ובהמשך יועברו השקעות נוספות. לקריאת הכתבה.

2:07 - בישראל מזהירים את ארה"ב מעסקה גרועה: "איראן מנסה לעבוד עליכם"

מאחורי הרכבת האווירית של בכירי מערכת הביטחון לוושינגטון בשבועות האחרונים עומד חשש ישראלי מכך שארה"ב תתפתה לחתום על הסכם גרוע עם משטר האייתוללות. בישראל העבירו מסר לאמריקנים: "תיזהרו מאחיזת העיניים של טהראן". לקריאת הכתבה.

22:00 - צה"ל חיסל אחראי במחלקת ההנדסה של חיזבאללה שפעל לשיקום תשתיות בדרום לבנון

פורסם לראשונה ב-N12.