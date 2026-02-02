ניתן רק לדמיין את סוף השבוע האחרון באחוזת משפחת טראמפ במאר-א-לגו שבפאלם ביץ', פלורידה. כאשר על הכף מונח מצד אחד ההתייעצויות והדיונים בנוגע לתקיפת איראן, ומן העבר השני השקת הסרט התיעודי "מלניה: עשרים ימים להיסטוריה", המספק הצצה אל הדמות האניגמטית של רעיית נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, מלניה, שעל פי הדיווחים כבר זכה בתואר סרט התעודה היקר בהיסטוריה.

הסרט התיעודי על הגברת הראשונה של ארה"ב, שהצליח למשוך אליו תשומת לב מוגברת מסיבות ברורות, מתעד את קורותיה של מלניה טראמפ ב-20 הימים שלפני ההשבעה הנשיאותית השנייה של טראמפ. אולפני אמזון (Amazon MGM Studios) הלכו על כל הקופה ושילמו 40 מיליון דולר עבור זכויות הסרט, סכום עתק במושגים של סרט תיעודי. בנוסף, הושקעו 35 מיליון דולר בשיווק הסרט, כולל בזמן משחקי ה-NFL.



הסרט מתעד את תכנון יום ההשבעה וכיצד רעיית הנשיא מנווטת בין המשימות שכרוכות בשינויים בבית הלבן, ובמעבר של משפחתה בחזרה לבית הלבן. כמו "זבוב על הקיר", מנסה הבמאי ברט ראטנר באמצעות צילומי פגישות, שיחות פרטיות וגישה בלעדית ללב המאפליה, להציג את חזרתה של הגברת הראשונה למרכז הבמה העולמית. לא מדובר בחשיפה שזרה לזוג. כזכור, טראמפ היה אישיות טלוויזיונית מפורסמת בזכות תוכנית מציאות פופולרית בהפקתו והנחייתו בשם "המתמחה", אשר שודרה בשנים 2015-2004. ולפני שנתיים הופק הסרט "המתמחה", שעלילתו עוסקת בשנותיו הראשונות של טראמפ כאיש עסקים בתחום הנדל"ן בניו יורק במהלך שנות ה-70 וה-80 וגם הוא בוים בצורה של דרמה עלילתית-ביוגרפית.

עלויות חסרות תקדים, אל מול ביקורות לא מחמיאות

מנתונים שהתפרסמו לאחר סוף השבוע בארה"ב עולה כי למרות שהרשתות החברתיות הגחיכו את הסרט והציגו ממים וצילומי מסך של אולמות ריקים. בפועל מסתבר שהסרט סיים במקום השלישי מבחינת נתוני מכירת כרטיסים, עם 7 מיליון דולר בסוף השבוע הראשון להקרנתו, ומאז טיפס כבר ל-8.1 מיליון דולר - נתוני הפתיחה הטובים ביותר של סרט דוקומנטרי בעשור האחרון. הסרט, שהופץ ב-1,778 בתי קולנוע ועם צבא של יחסי ציבור, נמצא במקום טוב מאחורי הסרטים שמככבים כרגע בראש טבלת המכירות Send Help ו-Iron Lung. אם מבצעים השוואה לשנת 2025, ניתן לראות כי אחד הסרטים התיעודיים הרווחיים ביותר של 2025 היה "להפוך ללד זפלין", שהרוויח כ-10.4 מיליון דולר.

תג המחיר של "מלניה" העלה שאלות לגבי המניעים של אולפני אמזון, והאם מדובר בניסיון של האולפן להתקרב ולהתחכך עם הממשל הנוכחי בוושינגטון. "סרטי התעודה הם שוק נישתי", אומר ג'ף בוק, אנליסט בחברת Exhibitor Relations, למגזין וורייטי. "מדובר בדרך כלל באנשים שאינם הולכים לבתי הקולנוע והסרט הזה גורם להם ללכת ולצפו בסרט. אף אולפן אחר לא היה מוציא 75 מיליון דולר על סרט שיכניס 7 מיליון דולר. זוהי הוצאה מופרזת, ברורה ומוגזמת מסיבות פוליטיות. אמזון משלמת עבור גישה לממשלו של דונלד טראמפ".

מבקרי הקולנוע פחות התלהבו והסרט קיבל ביקורות לא מחמיאות. כך, למשל, המבקר פיטר קפקא מה-Business Insider תיאר את הסרט כ"משעמם", אך אמר שהוא עשוי להדהד בקרב מעריצים מושבעים של משפחת טראמפ. "הדרך הטובה ביותר שאני יכול לתאר את הסרט הזה היא משהו שדומה לסרט חתונה - אולי מושאי הסרטון ירצו לצפות בו", כתב קפקא. "קשה לדמיין שמישהו אחר ירצה".

ומה אומרים הנתונים הדמוגרפיים? ממבט על הניתוח שהופץ בכל התקשורת, ניתן ללמוד כי הצופים שהגיעו לבתי הקולנוע היו בעצם צופות - 72% נשים, כאשר 83% מהן מעל גיל 45, ו-75% מהן לבנים.