ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות תמורת 620 מיליון ש': קרסו נדל"ן במו"מ למכירת 49% מרובע ריב"ל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
קרסו נדל"ן

תמורת 620 מיליון שקל: קרסו נדל"ן במו"מ למכירת 49% מרובע ריב"ל בתל אביב

המתחם בשטח 14 דונם בדרום תל אביב כולל שלושה מגדלים, 410 דירות ושטחי מסחר ומלונאות • שווי הפרויקט לאחר השלמתו מוערך בכ־4 מיליארד שקל • לפי ההערכות, צפי לקבלת היתר והתחלת עבודות יערכו ברבעון אחרון של 2026

מאיה לוין 12:34
הדמייה של פרויקט רובע ריב"ל / צילום: 3dvision
הדמייה של פרויקט רובע ריב"ל / צילום: 3dvision

חברת קרסו נדל"ן דיווחה היום (ב') כי היא נמצאת במו״מ מתקדם להכנסת שותף מוסדי לפרויקט "רובע ריב"ל" בתל אביב - בהיקף משוער של כ-620 מיליון שקל תמורת 49% מהזכויות בפרויקט. שווי המתחם מוערך בכ־1.27 מיליארד שקל.

המס על קרקעות פנויות: מי ישלם ולמה זה עלול להיות בעייתי
הקטסטרופה כאן: משבר התשתיות שאפילו הפקקים מתגמדים לידו

פרויקט "רובע ריב"ל" משתרע על כ-14 דונם בין הרחובות יגיע כפיים, יד חרוצים וריב"ל בתל אביב, וכולל תכנית לפיתוח והתחדשות מרחב ריב"ל-קרסו בו ייהרסו חמישה מבנים ישנים השוכנים ברחובות יד חרוצים (מגדל קרסו הישן), ריב"ל 22 (בית רנו) וריב"ל 24-26.

הפרויקט יכלול הקמת 3 מגדלים של כ-111 אלף מ"ר למשרדים, מסחר ומלונאות, 410 יחידות דיור שמתוכם 140 דירות בהישג יד, וכ- 9,500 מ"ר של שטחי ציבור. באוגוסט האחרון אושרה תוכנית העיצוב האדריכלית על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב-יפו, והחברה פועלת לקבלת היתרי בניה בימים אלה. להערכת החברה צפי לקבלת היתר והתחלת עבודות יערכו ברבעון אחרון של 2026 והערכה למועד האכלוס - החל משנת 2032.

דן פרנס, מנכ״ל קרסו נדל״ן, מסביר בשיחה עם גלובס כי ההחלטה להכניס שותף לפרויקט נובעת מהיקפו: "בפרויקט בסדר גודל כזה, הכנסת שותף נוסף היא מהלך מתבקש. שווי הפרויקט לאחר השלמתו מוערך בכ־4 מיליארד שקל".

עוד מסבירים בקרסו כי מכירת 49% מהפרויקט צפויה לחזק את מבנה ההון של החברה ומהווה הבעת אמון באיכות ובפוטנציאל הכלכלי של הפרויקט וביכולות הביצוע והניהול של קרסו נדל״ן.