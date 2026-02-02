חברת קרסו נדל"ן דיווחה היום (ב') כי היא נמצאת במו״מ מתקדם להכנסת שותף מוסדי לפרויקט "רובע ריב"ל" בתל אביב - בהיקף משוער של כ-620 מיליון שקל תמורת 49% מהזכויות בפרויקט. שווי המתחם מוערך בכ־1.27 מיליארד שקל.

פרויקט "רובע ריב"ל" משתרע על כ-14 דונם בין הרחובות יגיע כפיים, יד חרוצים וריב"ל בתל אביב, וכולל תכנית לפיתוח והתחדשות מרחב ריב"ל-קרסו בו ייהרסו חמישה מבנים ישנים השוכנים ברחובות יד חרוצים (מגדל קרסו הישן), ריב"ל 22 (בית רנו) וריב"ל 24-26.

הפרויקט יכלול הקמת 3 מגדלים של כ-111 אלף מ"ר למשרדים, מסחר ומלונאות, 410 יחידות דיור שמתוכם 140 דירות בהישג יד, וכ- 9,500 מ"ר של שטחי ציבור. באוגוסט האחרון אושרה תוכנית העיצוב האדריכלית על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב-יפו, והחברה פועלת לקבלת היתרי בניה בימים אלה. להערכת החברה צפי לקבלת היתר והתחלת עבודות יערכו ברבעון אחרון של 2026 והערכה למועד האכלוס - החל משנת 2032.

דן פרנס, מנכ״ל קרסו נדל״ן, מסביר בשיחה עם גלובס כי ההחלטה להכניס שותף לפרויקט נובעת מהיקפו: "בפרויקט בסדר גודל כזה, הכנסת שותף נוסף היא מהלך מתבקש. שווי הפרויקט לאחר השלמתו מוערך בכ־4 מיליארד שקל".

עוד מסבירים בקרסו כי מכירת 49% מהפרויקט צפויה לחזק את מבנה ההון של החברה ומהווה הבעת אמון באיכות ובפוטנציאל הכלכלי של הפרויקט וביכולות הביצוע והניהול של קרסו נדל״ן.