שלוש קומות ומעלית: בכמה נמכר בית בשכונה היוקרתית ברחובות?

בשכונת נווה עמית ברחובות נמכר בית פרטי בן 8 חדרים, בשטח 370 מ"ר בנוי על 600 מ"ר מגרש, ב־8.3 מיליון שקל. הבית נפרש על פני שלוש קומות, כולל יחידה נפרדת להשכרה.

אבי פנחס, זכיין אנגלו סכסון רחובות מזכרת בתיה, מספר שנווה עמית היא השכונה הצפונית ברחובות, וקרובה גם למכון ויצמן, גם לפקולטה לחקלאות וגם לפארק המדע של נס ציונה, והיא היוקרתית בעיר, לדבריו. "ככל שעולים למעלה ומתרחקים מהכביש המחירים יכולים לטפס כי מאחוריה יש שמורת טבע וככל שעולים יש יותר נוף", הוא אומר.

הבית בשכונת נווה עמית ברחובות / צילום: אבי פנחס

"תכנון אדריכלי מאוד מיוחד"

"כל הבתים בשכונה הם בודדים", מספר פנחס. "לבית תכנון אדריכלי מיוחד. הוא נבנה לפני 20 שנה אבל עם חשיבה קדימה. תכננו כל פרט וחשבו על נגישות, על מעלית בתוך הבית, על חדרים רחבים. הרוכשים הם משפרי דיור שחיפשו מעל לשנה בית ומיד התאהבו בו. בהשקעה קטנה יחסית הם יוכלו לשפר אותו.

"בשכונה יש בקושי עסקה־שתיים בשנה, וכמובן שהמוכרים התחילו במחיר קצת יותר גבוה. הבית היה סגור תקופה מסוימת, והיה כמעט עשרה חודשים בשוק. עשיתי בשכונה הזו כבר כמה עסקאות וזו הגבוהה ביותר".

דירות יד שנייה שנמכרו

תל אביב

ברחוב גרץ בצפון הישן , דירת 3 חדרים, 75 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3,

ב־4.25 מיליון שקל.

ברחוב לאה גולדברג בנאות אפקה ב', דירת 2 חדרים, 77 מ"ר, בקומה 8 מתוך 9, עם חניה, ב־3.85 מיליון שקל.

ברחוב קמינסקה בקרית שלום, דירת 3 חדרים, 57 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־2.3 מיליון שקל.

ברחוב בארי במרכז העיר, דירת 5 חדרים, 130 מ"ר, בקומה 7 מתוך 8, ב־8.06 מיליון שקל.

גני תקווה

בדרך הים, דירת 5 חדרים, 139 מ"ר, בקומה 11 מתוך 15, עם חניה כפולה, ב־3.8 מיליון שקל.

ברחוב הרי יהודה, דירת 4 חדרים, 117 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4,

ב־2.2 מיליון שקל.

ברחוב הרמה, דירת 5.5 חדרים, 136 מ"ר, בקומה 3 מתוך 15, עם חניה כפולה, ב־3.29 מיליון שקל.

חולון

ברחוב גאולים במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 81 מ"ר, בקומה 1 מתוך 7, ב־2.2 מיליון שקל.

ברחוב העליה השנייה בשיכון ותיקים, בית בן 3 חדרים, 64 מ"ר, עם חניה, ב־1.8 מיליון שקל.

ברחוב חביבה רייק בקרית שרת, דירת 3.5 חדרים, 86 מ"ר, בקומה 4 מתוך 5, עם חניה, ב־2.07 מיליון שקל.

ברחוב רפאל איתן בקרית פנחס אילון, דירת 5.5 חדרים, בקומה 9 מתוך 10, עם שתי חניות, ב־3.9 מיליון שקל.

חיפה

ברחוב ברל כצנלסון בנווה שאנן, דירת 5 חדרים, 129 מ"ר, בקומה 7 מתוך 13, עם חניה כפולה, ב־3.1 מיליון שקל.

ברחוב אלכסנדר זייד בקרית חיים מזרחית, דירת 3 חדרים, 82 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, עם חניה, ב־1.3 מיליון שקל.

ברחוב מרגלית בשכונת שמבור, דירת 4 חדרים, 123 מ"ר, בקומה 3 מתוך 6, ב־3.57 מיליון שקל.

שלומי

ברחוב עץ המשאלות, דירת 4 חדרים, 110 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, עם חניה, ב־1.47 מיליון שקל.

בשדרות בן גוריון, דירת 3 חדרים, 60 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3,

ב־790 אלף שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה