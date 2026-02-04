אחרי ג'מבו: השוכרת החדשה של קבוצת מבנה בראשון לציון

נדל"ן מניב

אחרי ג'מבו: קבוצת מבנה חתמה עם פאנקי וורלד על הסכם להקמת סניף בשטח של למעלה מ-5,000 מ"ר

חברת מבנה, שחתמה לאחרונה על הסכם לפתיחת סניף של ג'מבו יוון במבנה שלה ברחוב האצ"ל 53 בראשון לציון, חתמה על הסכם שכירות נוסף עם רשת המשחקיות והבילוי פאנקי וורלד לפתיחת מתחם של הרשת, בשטח 5,000 מ"ר.

● מאחורי המבצעים | המבצע בשכנות ביצרון ששווה מאות אלפי שקלים לרוכשים

● מי אחראי לתקן בלאי? תקנות חדשות מסדירות את שוק השכירות של דירות

● פסיקה תקדימית עשויה לפתור את סוגיית הבנים הממשיכים במושבים

ההסכם נחתם לתקופה של עשר שנים, ותמורתו מוערכת ביותר מ-50 מיליון שקל למשך התקופה.

לפאנקי וורלד יש כיום סניפים בבאר טוביה ובבאר שבע, ולפי הודעת מבנה, בראשון לציון הם צפויים להשקיע כ-20 מיליון שקל בהקמת הסניף שייפתח בקיץ הקרוב. הסניף יוקם בקומה החמישית והשישית של המתחם.

סניך של רשת המשחקיות פאנקי וורלד / צילום: דוד גולדשטיין

כאמור, לאחרונה חתמה מבנה על הסכם להשכרת כ-7,000 מ"ר בקומת הקרקע של הבניין לרשת הסטוק ג'מבו יין.

*** גילוי מלא: מערכת גלובס יושבת גם היא בבניין.

תכנון

רמת השרון: אושרה תוכנית להקמת 990 דירות בצפון-מערב העיר

וועדה מחוזית תל אביב אישרה לאחרונה תוכנית רחבת-היקף על שטח של כ-90 דונם בצפון-מערב העיר רמת השרון. מדובר באחת מעתודות הקרקע החקלאיות האחרונות באזור, הממוקמת במיקום אסטרטגי - ממזרח לרחובות סוקולוב ואוסישקין וממערב לכביש העוקף המערבי המתוכנן, שיחבר את השכונה לצירי התנועה המרכזיים (כביש 5, נתיבי איילון וכביש החוף) למתחם ביג ולסינמה סיטי.

השכונה החדשה תוכננה ביוזמה של עיריית רמת השרון, שביקשה בתחילה לבנות בה כ-700 דירות. בוועדה המחוזית ביקשו להגדיל את המספר ל-1,100 דירות, אולם בסופו של דבר צומצם המספר ל-990 דירות בגלל התנגדויות התושבים והעירייה.

עוד ייבנו 12,100 מ"ר שטחי תעסוקה ו-2,700 מ"ר שטחי מסחר, וכן יוקצו שטחים למבני ציבור ולפארק.

בין בעלי הקרקע רשות מקרקעי ישראל לצד יזמים פרטיים, בהם קבוצת בולטהאופ נדל"ן והיזם ליאור ארדיטי בשיתוף Capital Platinum (המחזיקים יחד בכ-20% מהזכויות), וחברת צמח המרמן (שנרכשה לאחרונה על-ידי עזריאלי).

למרות האישור, הדרך לעלייה על הקרקע עוברת דרך שני צמתים מרכזיים. ראשית, עיריית רמת השרון הגישה ערר לוועדה הארצית, בעיקר סביב סוגיית העומס התחבורתי.

נוסף לכך, רשויות התכנון דוחפות את בעלי הקרקע להגיע להסכם איחוד וחלוקה מרצון ביניהם. אם יצליחו בעלי הקרקע להגיע להסדר כזה, מדובר במהלך שיכול לקצר משמעותית את לוחות הזמנים.

קבוצת בולטהאופ החלה במכירה מוקדמת של זכויות לקרקע. עד כה נמכרו כ-80 יחידות במחיר של כ-1.35 מיליון שקל ליחידה (המשקפת זכות לדירת 4 חדרים עתידית).

רן פרסברג, מנכ"ל בולטהאופ נדל"ן, מסר: "אנו גאים להוביל מהלך יזמי פורץ דרך במערב רמת השרון. העובדה שהשוק נענה במהירות למכירה המוקדמת מוכיחה את האמון הרב בחזון שלנו ובפוטנציאל של המתחם".

תכנון

במקום האומן 17: קניון לב תלפיות בירושלים יורחב, ומעליו ייבנו שני מגדלי מגורים בני 33 קומות

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים המליצה לאחרונה לוועדה המחוזית על הפקדת תוכנית פיתוח מתחם קניון לב תלפיות. התוכנית, המשתרעת על 9.8 דונמים, מציעה הרחבה של הקנון לכיוון רחוב האומן והקמת שני מגדלי מגורים בני 33 קומות כל אחד מעל הקניון, כך שיכילו בסך-הכול 430 יחידות דיור. התוכנית תכלול גם שטחי תעסוקה ומסחר בשטח כולל של 22 אלף מ"ר, וכן שטחים למוסדות ציבור.

התוכנית נמצאת במקום שבו פעל בעבר מועדון "האומן 17" הידוע, והקניון נחנך בשנת 2003.

קניון לב תלפיות / הדמיה: SYL סטודיו יגאל לוי

המלצת התוכנית לוועדה המחוזית מגדילה את סיכוייה להגיע לשלב ההפקדה להתנגדויות, ומשם לאישור. היא הוגשה על-ידי אבירם בנאסולי ותוכננה על-ידי יגאל לוי אדריכלים.

מדובר בעוד צעד להתחדשות שכונת תלפיות, במסגרת תוכנית האב לשכונה, שעיריית ירושלים שואפת להפוך מאזור תעשייה בעיקרו ל"רובע עירוני מוביל ומשגשג", כהגדרתה.

מימון

חברת עדית פייננס תלווה שני פרויקטים של חברת סיטי פרויקטים בהיקף של כ-150 מיליון שקל

חברת עדית פייננס, העוסקת במתן פתרונות מימון ליזמי נדל"ן, חתמה עם חברת סיטי פרויקטים, שבשליטת משה שרון ואמיר פרס, על ליווי שני פרויקטי התחדשות העירונית בבת ים.

מדובר בשני פרויקטים מסוג תמ"א 38/1 ביוזמת סיטי פרויקטים, יזמית המתמחה בתחום ההתחדשות העירונית. הפרויקט הראשון יוקם ברחוב אלי כהן 14 ויכלול 73 דירות (מתוכן 33 דירות חדשות המיועדות לשיווק) בבניין בן שבע קומות. היקף מסגרות האשראי והערבויות לפרויקט יעמדו על כ-83.5 מיליון שקל.

סיטי פרויקטים, הפרויקט ברחוב אלי כהן 14 בבת ים / הדמיה: משרד מנו אדריכלים

הפרויקט השני יוקם ברחוב גבעתי 20 ו-20א ויכלול 57 דירות (מהן 25 דירות לשיווק החברה) בבניין בן 7 קומות. היקף מסגרות האשראי והערבויות יעמוד על כ-64 מיליון שקל.

ערבויות ופוליסות חוק מכר יופקו לרוכשים באמצעות שלמה חברה לביטוח.

סיטי פרויקטים, הפרויקט ברחוב גבעתי 20 בבת ים / הדמיה: משרד מנו אדריכלים

עדית פייננס (Idit Finance) נוסדה בשנת 2023 על-ידי קבוצת משקיעים ישראלים ואמריקאים מעולמות המשפט, הנדל"ן והכלכלה, ביניהם משרד חדד רוט ושות'; ג'ימי קזרי; שרון זאורבך, מנכ"ל חברת היעוץ האסטרטגי MNS; וקבוצת משקיעים נוספים.