נמשכת סאגת העתקת הספארי ברמת גן לפארק אריאל שרון. השרה להגנת הסביבה עדית סילמן חתמה עם ראש העיר רמת גן כרמל שאמה, ועם נציגים ממשרד האוצר, על הסכם עקרונות להעתקת הספארי ברמת גן לפארק אריאל שרון והקמת שכונת מגורים תחתיו. ואולם, הטקס התקיים בספארי ללא נציגות של רמ"י ומשרד השיכון, שטרם אישרו את התוכנית.

● מינהל התכנון: "רווחיות עודפת של יזמים אינה עילה לצמצום נפח הבנייה"

● 112 עמודי התנגדויות: מהנדס העיר ת"א הצטרף לדרישה לשינויים בתוכנית המתאר

באופן עקרוני מדובר על צעד מורכב, לפיו הספארי ברמת גן יועבר לפארק אריאל שרון (אזור חירייה) בעלות של 500 מיליון שקל שיגיעו מהממשלה; הפארק יישאר בניהול עיריית רמת גן ובמקביל להעתקתו, העירייה תקבל לשליטה מוניציפלית גם את השטח של הספארי החדש.

עוד סוכם כי יוקם מחלף נוסף מהעיר רמת גן לכביש 4, ומתוכננת הקמת שכונת מגורים חדשה עם אלפי יחידות דיור, אותה שאמה מייעד לצעירי העיר. על פי עקרונות התכנון הנהוגים כיום באזור, ניתן להעריך, שהשכונה תכלול 10-15 אלף יחידות דיור.

בשבוע שעבר תוכנן להיערך טקס בעיריית רמת גן, אך מטעם האופוזיציה העירונית נטען כי מועצת העיר כלל אינה מודעת לתוכן הסיכומים, והחתימה אינה חוקית; כמו כן הוברר כי מצד רמ"י, שהיא גורם המפתח ליישום ההסכם, ההסכם טרם אושר ואין מי שיחתום עליו, שכן הרשות הייתה בעת ההיא ללא מנכ"ל.

שלשום אמנם אושר מינויו של עידן מועלם למ"מ מנכ"ל לרמ"י, אך הוא טרם נכנס לתפקידו כך שאינו יכול עדיין לחתום על ההסכם, מה גם שגורמי המקצוע ברשות טרם הביעו את עמדתם בנושא. בנוסף, מדובר בצעדים מורכבים מאוד גם מההיבטים המוניציפליים שבאחריות משרד הפנים וגם מהיבטים תכנוניים, עליהם אחראי מינהל התכנון. על אף כל זאת, מהמשרד לאיכות הסביבה ומעיריית רמת גן לא זימנו אף אחד מהגורמים הללו, ואף לא את שר השיכון חיים כץ, האחראי על רמ"י.

למרות זאת, מי שהשתתפו ואף חתמו על הסכם העקרונות בירכו עליו. השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן אמרה כי "אנחנו הופכים היום חלום למציאות: מנוע הצמיחה הסביבתי-חברתי-כלכלי של גוש דן יוצא לדרך. העתקת הספארי לפארק אריאל שרון מבטאת חזון סביבתי לאומי, שמבין כי פיתוח מתקדם חייב להישען על שמירה על השטחים הפתוחים, על הרצף האקולוגי ועל רווחת בעלי החיים. זהו מהלך לאומי שמחזק את המרחב הירוק בלב אזור הביקוש, משפר את איכות החיים של התושבים ומייצר איזון נכון בין הגנה על הסביבה לבין פיתוח עירוני אחראי. ההתחייבות של המדינה לשמירה על הפארק כשטח פתוח וציבורי היא ביטוי לאחריות לאומית ולמחויבות לדורות הבאים. אני מודה לראש עיריית רמת גן, למשרד האוצר ולהנהלת פארק אריאל שרון על השותפות והמחויבות שהפכו את החזון למציאות".

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', דיבר על הצעד כעל "מדיניות כלכלית אחראית, שיכולה לשרת במקביל את הסביבה, את הציבור ואת פיתוח המדינה". גם ראש העיר רמת גן שאמה הכהן אמר כי ״הסכם העתקת הספארי הוא מהלך היסטורי ומהמשמעותיים ביותר שידעה רמת גן מאז הקמתה ושמבטיח את עתידה. לאחר יותר משנה של משא ומתן מורכב, הגענו להסכם עם ממשלת ישראל להעתקת הספארי למתחם חדש, גדול ומתקדם יותר, במימון מלא של המדינה ובהשקעה של למעלה מחצי מיליארד שקל, שיישאר בשטחה של רמת גן".

"ההסכם נועד בעיקר למצלמות"

מנגד, תגובות קיצוניות מהצד השני לא איחרו להגיע. "האירוע כולו בוצע בחיפזון, נחתם שלא בסמכות, ונראה כי נעשה לצורך הטקס. אין לו שום משמעות אמיתית", אמר לגלובס מקור ממשלתי.

סגן ראש העיר רמת גן, עו"ד רועי ברזילי, המשמש גם יו"ר הדירקטוריון של הספארי התבטא בחריפות, ואמר לגלובס, כי "כמו כל דבר כושל או אירוני בהתנהלות הממשלה הנוכחית ושריה, גם הפעם ההסכם הזה נועד בעיקר למצלמות. תועלת לא תצמח לתושבי הערים הסובבות את הפארק המטרופוליני, שכעת יאבדו מאות דונמים לטובת בנייה מיותרת. במקום לחדש את השכונות הוותיקות בהתחדשות עירונית מתגאה המשרד להגנת הסביבה בהצלחתו לקדם בנייה על שטחים ירוקים פתוחים.

"אני לא רואה שום סיכוי שהספארי יחזור אי פעם להיקף השטחים המקורי וסביר להניח שבעוד כמה שנים נפגוש במקום ספארי, גן חיות מצומצם. אין שום סיכוי שעלות הספארי באמת יכולה לעמוד על 500 מיליון וגם סוגיית הניהול כלל לא ברורה".