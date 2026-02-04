שוק החלפים לרכב ממשיך לעורר עניין בשוק ההון. קרן ההשקעות הפרטיות לגאסי הודיעה כי היא רוכשת מידי משפחת פינס את מניות השליטה (כ־70%) ביבואנית חלקי החילוף לרכב מ. פינס, תמורת למעלה מ-500 מיליון שקל. העסקה משקפת שווי מוערך של כ-700 מיליון שקל לחברה הנרכשת. העסקה הנוכחית מדווחת חודש אחד בלבד אחרי האקזיט של משפחת כדורי בחברת "המאגר חלפים", הפועלת בתחום דומה, שנמכרה לידי יבואנית הרכב יוניברסל מוטורס (UMI).

במסגרת המהלך הנוכחי, תרכוש קרן הפרייבט אקוויטי בשיתוף עם משקיעים אסטרטגיים ומוסדיים, את השליטה בחברה המשפחתית הוותיקה, שנוסדה ב-1986, ופועלת בתחום ייבוא והפצת חלקי חילוף לרכב. ש. פינס משרתת למעלה מ־900 לקוחות ברחבי הארץ, מפעילה ארבעה מרכזים לוגיסטיים בשטח כולל של כ־17 אלף מ״ר ומעסיקה כ־250 עובדים.

הקרן הרוכשת, המנוהלת בידי אילון פנחס, נדב הררי ובן אוריון, מתמחה בהשקעה בחברות משפחתיות בגודל בינוני. במסגרת השקעתה נקבע כי גם לאחר השלמת המהלך צפויה ש. פינס לשמור על צביונה המשפחתי. מוטי פינס, מייסד החברה, אשר הוביל אותה במשך כארבעה עשורים, יכהן כנשיא החברה, וילווה את תהליך המעבר, בעוד בתו, נטלי פינס, שמילאה עד כה תפקידי ניהול בכירים בחברה, תיכנס לתפקיד מנכ״לית החברה, בעוד אחותה בר פינס תשמש כסמנכ"לית החברה.

על פי פרסומים בעבר ניהלה משפחת פינס מגעים לאקזיט עם קרן אחרת. בשנת 2017 דווח כי קרן ההשקעות אייפקס ישראל ( AMI), בראשות זהבית כהן, בוחנת אפשרות לרכישת 75% מהחברה לפי שווי של עד 270 מיליון שקל. העסקה לא יצאה אל הפועל, וכעת בני המשפחה נפגשים עם סכום גבוה בהרבה.

עבור קרן לגאסי, מדובר בהשקעה חמישית מאז הקמתה בשנת 2021 בהיקף כולל של כ-750 מיליון שקל. בפורטפוליו הקרן ניתן למצוא את חברת שירותי הלוגיסטיקה מנטפילד; יבואנית כלי העבודה ל.כ כלי עבודה וציוד; חברת החקלאות המשביר לחקלאי; ופארגון שפיתחה מערכות למניעת נזקי עשן ואש.

"תחום חלקי החילוף לרכב הינו תחום אטרקטיבי אשר נמצא בצמיחה עקבית", מסר בן אוריון, שותף מייסד בקרן לגאסי. "אנחנו שמחים על השותפות עם משפחת פינס ונפעל ביחד איתם ועובדי החברה לשמירה על מעמדה בשוק והצמחת הפעילות העסקית הן בצורה אורגנית והן באמצעות מיזוגים ורכישות".

אקזיט משפחתי נוסף בחלפים

מכירת השליטה במ. פינס מגיעה כאמור לאחר שבחודש שעבר רכשה יבואנית הרכב יוניברסל מוטורס (UMI) , דיווחה כי חתמה על הסכמים לרכישת מניות השליטה ב"המאגר חלפים" וכן את פעילות חברת המאגר ליסינג מידי משפחת כדורי תמורת סכום של כ-305 מיליון שקל. במסגרת המהלך רכשה יבואנית הרכב 65% ממניות המאגר חלפים תמורת 120 מיליון שקל, בעסקה המשקפת לחברה הנרכשת שווי של 185 מיליון שקל.

בדומה לפינס, גם "המאגר חלפים" היא חברה משפחתית וותיקה. משפחת כדורי, המחזיקה בחברה, פועלת בשוק הרכב עוד מלפני קום המדינה כאשר אב המשפחה, נעים כדורי, שעלה מעיראק בתחילת שנות הארבעים, ונתן שירותים גם לכלי רכב של נציגי המנדט הבריטי. במרוצת השנים נכנסו בני הדור השני של המשפחה לפעילות, והחברה התרחבה לתחומים נוספים כמו מכירת רכבים, מכירת חלפים, ליסינג תפעולי, ליסינג פרטי וכן פעילות נדל"ן.

רכישת הפעילות בידי UMI הציבורית אפשרה הצצה לתחום יבוא ושיווק החלפים שנחשב לאחד הרווחיים ביותר בענף הרכב בישראל, לעיתים אף רווחי יותר ממכירת כלי הרכב עצמם. כך, הכנסותיה של המאגר חלפים הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-163 מיליון שקל, כאשר הרווח התפעולי שלה עמד על 27 מיליון שקל (שיעור גבוה של כ-17% מהמחזור). בשורה התחתונה נרשם רווח נקי של 21 מיליון שקל.

שוק החלפים בישראל נחשב לריכוזי במיוחד, ומאופיין בפערי מחירים משמעותיים לכל אורך שרשרת האספקה. כך, לפי דוח מבקר המדינה (2022) ורשות התחרות, קיימים הבדלים של עשרות ואף מאות אחוזים בין מחירי חלפים מקוריים לחלופיים, וכן בין המחירים הנגבים מצרכנים פרטיים לבין אלו שמשלמים מוסכים וחברות ביטוח. עוד עולה מהנתונים, כי מחירי החלפים בישראל גבוהים במאות אחוזים ממחיריהם בחו"ל.