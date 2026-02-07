התקשורת הסעודית נוקטת טון אנטי-ישראלי הולך וגובר - אינדיקציה נוספת לסיכויים הפוחתים לנורמליזציה דיפלומטית בין שתי המעצמות של המזרח התיכון.

דוגמה אחת נמצאת במאמר מערכת מהחודש שעבר בעיתון "אל ריאד", שמתח ביקורת על ישראל וטען כי היא מזלזלת בחוק הבינ"ל ובריבונותן של מדינות. "בכל מקום שבו ישראל נוכחת, יש הרס וחורבן", נכתב שם.

אנשי דת סעודים הדהדו את המסר. "הו אלוהים, טפל ביהודים שכבשו ותפסו, משום שהם לא יוכלו להימלט מן הכוח שלך", אמר השייח' סאלח בן חומייד, אימאם במסגד הגדול במכה, במהלך דרשה שנשא בדצמבר.

"נפלו לידי הציונות"

השינוי המתחולל בטון לאחרונה נובע בחלקו מן הסכסוך הציבורי המתגבר של ערב הסעודית עם איחוד האמירויות, המתחרה בה על המנהיגות הכלכלית של המפרץ. באיחוד נקטו עמדות מנוגדות לממלכה בסכסוכים במזרח התיכון.

איחוד האמירויות היא גם המדינה הבולטת ביותר החתומה על הסכמי אברהם - הסכמי הנורמליזציה בין ישראל למדינות מוסלמיות, שנעשו בתמיכת ארה"ב. הקמפיין התקשורתי הסעודי, שמנהלת הנהגת הממלכה, מכוון אל הקשרים האלה, המהווים אמצעי לשינוי דעת הקהל, אומרים גורמים סעודיים.

"המתחזה מאבו דאבי מאמין שהדרך הקצרה ביותר שבה יוכל לנקום על סכסוכי העבר ולרפא את הקנאה ורגשי הנחיתות כלפי הממלכה היא באמצעות נפילה לזרועות הציונות, וקבלת העובדה שהאמירויות יהפכו לסוס טרויאני ישראלי בעולם הערבי", כתב בעל הטור הסעודי אחמד בן עות'מאן אל-טוויג'רי במאמר מערכת מקוון בחודש שעבר, עבור העיתון הסעודי אל-ג'זירה.

ערב הסעודית דוחה את הטענה שהסיקור התקשורתי מוזמן על ידי הממשלה, אך גם היא מבחינה בו, ורואה בו סימן לכעס עממי גובר כלפי ישראל. זה מדגיש את הלחץ שהממשלה מתמודדת עמו בנוגע לנורמליזציה.

הצטרפות הסעודים להסכמי אברהם היא במרכז השאיפות של ארה"ב וישראל עבור המזרח התיכון, אך נוכח המלחמה בעזה הוקשחו הגישות כלפי ישראל. הקמפיין התקשורתי הסעודי בא בסתירה לעבודה שנעשתה במשך שנים לשיפור תדמיתה של ישראל בממלכה, ולהכנתם של 35 מיליון תושבי סעודיה לאפשרות של קשרים דיפלומטיים רשמיים. בעוד שסעודיה אומרת כי היא עדיין פתוחה לנורמליזציה אם היא תסלול דרך למדינה פלסטינית - היא מייחסת לה כיום דחיפות פחותה.

התקשורת הסעודית נותרה ניטרלית בעבר לגבי החלטותיהן של מדינות המפרץ האחרות לנרמל את היחסים עם ישראל. בניגוד לרשת אל-ג'זירה שבסיסה בקטאר, התקשורת הסעודית גם ביקרה בחריפות את חמאס על תפקידו בהצתת המלחמה בעזה ובהמשכה.

צרות פוליטיות בארה"ב

הטון החדש גרם צרות פוליטיות עבור הממלכה בארה"ב. הליגה נגד השמצה הביעה דאגה ממה שכינתה קולות סעודיים בולטים המשמיעים הערות מזלזלות רמות ותכופות יותר ויותר בנוגע ליהודים, לישראל ולהסכמי אברהם.

"המגמה מעוררת את השאלה האם מוחמד בן סלמאן מחויב לדרך המתינות שבה השקיעו גם טראמפ וגם ביידן", אומר דניאל שפירו, שהיה סגן עוזר מזכיר ההגנה למזרח התיכון בממשל ביידן. "אם הוא מוכן לשנות כיוון באופן דרמטי כשהוא מתמודד עם יריבה ומתחרה, אולי הוא לא מחויב לקואליציה אזורית של מתונים כפי שחשבנו".

שגרירות ערב הסעודית בארה"ב מסרה כי הממלכה דוחה אנטישמיות ונשארת פתוחה לנורמליזציה עם ישראל, בתנאי שתהיה כרוכה במחויבות למדינה פלסטינית. שר ההגנה של המדינה חאלד בן סלמאן נסע לוושינגטון, שם נפגש עם קבוצות יהודיות והפיץ את הבשורה כי הממלכה מחויבת לאינטגרציה אזורית.

מארק דובוביץ, מנכ"ל הקרן להגנה על דמוקרטיות, מכון מחקר בוושינגטון, נפגש עם בכירים סעודים בשבוע שעבר והצטרף לשר ההגנה. "הסעודים הבינו שהסכסוך שלהם עם האמירויות גלש לעמדה אנטי-ישראלית של אלימות מקצינה, ושהוא יוצר בעיות חמורות עבורם בוושינגטון", אמר דובוביץ, והוסיף כי השר וגורמים אחרים התחייבו לעשות כמיטב יכולתם כדי להנמיך את הלהבות.

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אמר בתגובה לשאלות במסיבת עיתונאים השבוע, כי ישראל עוקבת אחר המהלכים הסעודיים. "אנו מצפים מכל מי שרוצה נורמליזציה או שלום איתנו, שלא ישתתף במאמצים שמכוונת אידיאולוגיה שרוצה את ההפך משלום", אמר נתניהו. הוא הוסיף כי הוא עדיין רוצה נורמליזציה עם ערב הסעודית, כל עוד ערב הסעודית מעוניינת ביחסים כאלה עם ישראל חזקה ובטוחה.

משרד החוץ האמירתי סירב להגיב על הקמפיין התקשורתי הסעודי.

נקודת שפל ביחסים

ערב הסעודית שוקלת כינון קשרים רשמיים עם ישראל כבר תקופה ארוכה, במידה רבה כדי להתקרב לארה"ב ולבסס את המוניטין של יורש העצר ככוח מניע של מודרניזציה.

שתי המדינות התקרבו לעסקה בשנת 2023, על פי גורמים ישראלים ואמריקאים שהיו מעורבים בשיחות, אך המלחמה בעזה שינתה את התוכניות. ערב הסעודית הקשיחה את דרישתה שישראל תאפשר נתיב להקמת מדינה פלסטינית - רעיון שרבים בישראל מתנגדים לו בעקבות מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר.

"לא תמצאו דבר רשמי בנושא, אבל ישראל בחרה לעת עתה לגנוז את הנורמליזציה, משום שהיא לא מוכנה לשלם את המחיר שהסעודים דורשים", אומר יואל גוז'נסקי, עמית בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת ת"א.

לערב הסעודית ולאמירויות יש אינטרסים משותפים רבים, אך יש ביניהן יריבות ממושכת על שאיפותיהן הכלכליות המתחרות ועל מנהיגותן באזור. המתיחות החריפה לאחרונה, מאחר שהשתיים תומכות בצדדים מנוגדים בסכסוכים, כולל בתימן, המהווה נקודה רגישה במיוחד מכיוון שהיא גובלת בערב הסעודית.

התרחקות הסעודים מהאמירויות ומישראל לוותה בחיזוק היחסים עם יריבותיה של ישראל: ריאד חתמה על הסכם הגנה עם פקיסטן בספטמבר, ומתקיימות שיחות להכללת טורקיה בברית הביטחון.

ערב הסעודית ואיחוד האמירויות נמצאות בנקודת השפל הנמוכה ביותר ביחסיהן מאז קבלת העצמאות של האמירויות בשנות ה-70, אומר חוסיין איביש, חוקר בכיר במכון למדינות המפרץ בוושינגטון. ובכל זאת, הוא השווה את היריבות ביניהן לסוג של סכסוכים משפחתיים פנימיים שלעתים קרובות נפתרים.

לשתי המדינות יש אינטרסים ואתגרים גיאופוליטיים, ביטחוניים וכלכליים חופפים, לרבות התמקדות בעליונות טכנולוגית ושיתוף פעולה, ממשלות אסלאמיסטיות יריבות באזור והגנה על מדינותיהן מפני איומים משותפים כמו איראן.

"אין ספק שהתחממות ביחסים בין ריאד לאבו דאבי תגיע כמעט בוודאות לפני נורמליזציה בין ישראל לערב הסעודית", אומר איביש.