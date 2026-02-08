שימוש בהטעיות ותחבולות: קנס של 5 מיליון שקל נגד מכללת "גורילה"

קנס בגובה של כ-5 מיליון שקלים יושת על מכללת "גורילה", שהציעה לצרכנים בדיקה לזכאות למלגה או סיוע במימון, כך על פי הודעה של רשות התחרות והגנת הצרכן שפורסמה מוקדם יותר היום (א'). על פי ההודעה של הרשות, נציגי מכירות של המכללה הטעו את הלקוחות והביאו אותם ללקיחת הלוואות ללא שביקשו זאת, וכבלו אותם, ללא ידיעתם, להתחייבויות כספיות ארוכות טווח.

המכללה סיפקה קורסים מקוונים ללימוד שיווק דיגיטלי ועוד בשנת 2023 נודעה לציבור פרשה בעניינם, שהובילה גם למעצר של מספר מעובדיה. ברשות התחרות התקבלו לאורך מועדי פעילותה של המכללה תלונות רבות מצד לקוחותיה.

צרכנים שנחשפו לפרסומים שונים באינטרנט והביעו עניין בקורס של החברה, השאירו פרטים בדף הנחיתה, בפייסבוק וכדומה. לאחר מכן, נוצר קשר עם המתעניינים מצד החברה. הנציגים שיצרו קשר עם הלקוחות ציינו כי המכללה שותפה למימון הקורס, הבטיחו לצרכנים תעסוקה עתידית בשכר גבוה, מסרו להם כי הם זכאים למלגות שונות למימון הלימודים, כמו גם לימודים על חשבון הפיקדון הצבאי.

"מקרה חמור של ניצול צרכנים תמימים"

נציגי המכירה הציעו לצרכנים לבצע "בדיקה", על מנת לבחון האם המועמד לכאורה זכאי לקבלת מלגה או סיוע במימון מהמכללה. בפועל, במסכת של הטעיות ותחבולות, נציגי המכירה קשרו את הצרכנים שלא על דעתם בהסכם עם חברת מימון חיצונית, ובפועל הביאו את הצרכנים לקחת הלוואה ולהיקשר עם חברת מימון חיצונית ללא שביקשו זאת, ובכך למעשה כבלו אותם ללא ידיעתם להלוואות ארוכות טווח.

נציגי המכירה ציינו בפני הצרכנים כי העסקה כולה ניתנת לביטול, אך בפועל, משביקשו הצרכנים לבטלה טענו הנציגים כי הדבר לא בר ביצוע שכן הוחל במתן השירות. מחקירת הרשות עלה כי החברות והעוסקים הפרו שורה של חוקים, ופעלו בצורה של הטעיה והשפעה בלתי הוגנת וכן לא גילו להם את המחויב בגילוי מכוח החוק. בפועל, כאמור, לא מדובר היה בבדיקה, אלא בעובדה מוגמרת של נטילת הלוואה על שם הצרכן, גם כשהצרכן לא הביע נכונות לרכוש את הקורס.

במהלך נטילת ההלוואה, שהתרחשה לקראת סיום השיחה, נציגי המכירה שבו והבהירו כי הצרכנים כלל לא יחויבו במעמד זה, וכי יש להם זמן לשקול את הדברים. הנציגים הנחו וליוו את הצרכנים צעד אחר צעד במהלך ההודעות שהתקבלו בתהליך מחברת המימון, תוך כדי השיחה בין נציגי המכירה לצרכנים, הדריכו אותם אילו מסמכים לצרף, על איזה מקש ללחוץ, היכן לחתום וכדומה, ומשקיבלו הצרכנים הודעת SMS עם קוד לאישור ההלוואה, נציגי המכירה אמרו להם כי מדובר רק באימות זהות, בעוד בפועל מדובר במהלך כולל ללקיחת ההלוואה, שכאמור נכרתה בסופו של דבר ללא ידיעה והבנה מלאה.

על מכללת "גורילה" מירושלים, שרשומה תחת חברת א.ש. מרקטינג סנטר בע"מ ויעקב פוזאיילוב, יושת קנס של כ-1.4 מיליון שקלים, על חברת א.ש. מרקטינג סנטר בע"מ קנס של כ-2.7 מיליון שקלים, ועל יעקב פוזאיילוב קנס של כ-660 אלף שקלים.

"מדובר במקרה חמור של ניצול צרכנים תמימים, שנפלו קורבן לתרגיל מכירה מתוחכם שהוביל אותם לקחת הלוואות שלא ביקשו", מסר קובי זריהן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן. "הצרכנים זכאים לשקיפות, הוגנות והסכמה מדעת בכל עסקה, ודאי כשמדובר בהתחייבות כספית ארוכת טווח. מקרים שבהם צרכנים מוחתמים על הלוואות מבלי להבין כלל שמדובר בהלוואה, הם פסולים מיסודם. הרשות רואה בחומרה מקרים מסוג זה ותמשיך לפעול בתקיפות על מנת להגן על ציבור הצרכנים".

פנינו לתגובת מכללת "גורילה", והיא תובא לכשתתקבל.