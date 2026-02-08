במהלך השבוע שעבר השלימה קרן ההשקעות מנור אוורגרין מהלך לרכישת מניות השליטה בחברת שניב תעשיות נייר, מידי בני הזוג אברהם ואילנה ברנט - שנפרדו ממנה אחרי יותר מ־35 שנים. בסוף השבוע התברר כי לצד קרן מנור, שמוביל אבי אורטל, גם קרן ברוש האקטיביסטית, המנוהלת בידי אמיר אפרתי, הפכה לבעלת עניין בשניב.

● מושכים היום, מפסידים מחר: אפילו שקל אחד שמשכתם מוקדם מהפנסיה יעלה לכם ביוקר

● המתיחות בין שני אנשי העסקים והבורר המפתיע

קרן ברוש רכשה נתח של כ־2% ממניות יצרנית הנייר הוותיקה תמורת 8 מיליון שקל. בכך עלתה הקרן, שעם משקיעיה נמנים צמד הפיננסיירים רוני בירם וגיל דויטש, להחזקה של כ־6.5% במניות שניב, מה שהפך אותה לבעלת עניין בחברה. זאת, לצד בעלת השליטה החדשה קרן מנור (41%), קיבוץ סאסא (24%) והמנכ"ל פסח ברנט (7%), בנם של בעלי השליטה הקודמים.

המהלך של ברוש מגיע, כאמור, זמן קצר לאחר רכישת השליטה בשניב בידי קרן מנור, לפי שווי של עד 485 מיליון שקל. ההערכות בשוק הן ששתי הקרנות רואות בעסקי חברה, שהתנהלה בשנים האחרונות מתחת לרדאר, פוטנציאל צמיחה.

בשנים האחרונות, הרחיבה שניב את סל מוצריה והגדילה את נתחי השוק שלה בתחומים השונים בהם היא פועלת. בשוק מעריכים כי תחת הבעלות החדשה, עשויה יצרנית הנייר הוותיקה להתרחב בין היתר באמצעות מיזוגים ורכישות.

בהקשר זה, הכניסה של ברוש שצברה בשנים האחרונות רזומה של קרן אקטיביסטית, מעט מפתיעה. בשנה האחרונה עלה שמה של הקרן לכותרות בין היתר על רקע המאבקים המתוקשרים שהיא ניהלה שורה של חברות מקומיות הנסחרות בארץ ובחו"ל. בין היתר, היא דרשה לאחרונה מקבוצת עזריאלי להגדיל את התמורה בעסקת הרכישה של חברת הבנייה צמח המרמן - מהלך שאילץ את ענקית הנדל"ן המניב להעלות את שווי העסקה ב־18 מיליון שקל.

למרוד הרקורד שלה, ההערכות בשוק הן כי קרן ברוש לא צפויה לנסות להשפיע לפי שעה על ניהולה של שניב, אלא דווקא לתמוך במהלכים אותם צפויה לקדם מנור. אלה, ככל הנראה, יתמקדו בהאצת הצמיחה באמצעות מיזוגים ורכישות ומיקוד תחומי פעילותה.

מכרה את פעילות הנדל"ן

בד בבד, עם ההודעה על מכירת השליטה בשבוע שעבר, דיווחה שניב על מכירת 51% מפעילות הנדל"ן שלה לידי קרן הריט מניבים תמורת כ־56 מיליון שקל. שניב נדל"ן מחזיקה קרקעות בהיקף של כ־54 דונם באזורי התעשייה אופקים ודלתון; ועליהן מבני לוגיסטיקה ותעשייה, המשמשים את החברה לפעילותה העסקית, וכוללים זכויות בנייה בהיקף משמעותי.

מהלך מכירת הנדל"ן צפוי לתמוך במאזן של שניב ולאפשר מיקוד בעסקי הליבה, שכן להערכת החברה, כתוצאה מממנו היא צפויה להכיר ברווח לאחר מס של כ־7 מיליון שקל. כמו כן, תזרים המזומנים נטו הצפוי לה עתיד להיות כ־47 מיליון שקל.

שניב, שמניותיה נסחרות בבורסה לפי שווי של כ־495 מיליון שקל (מעל מחיר העסקה להעברת השליטה) היא יצרנית מוצרי הנייר השנייה בגודלה בישראל, לאחר אינפיניה (לשעבר נייר חדרה). בנוסף, היא מייצרת מוצרי ניקיון (תחת המותגים טאצ', מג'יק ו־TNX), קוסמטיקה (נובו ו־MB) ומוצרים לרכב (מקסול־מקס). לחברה גם פעילות בתחום מוצרי האלומיניום ומוצרים חד־פעמיים, והיא גם פועלת בתחום הנדל"ן בהשכרת מבני תעשייה, משרדים ומרלו"גים.

האקזיט של היהלומנים

שניב נוסדה בסוף שנות ה־80 על ידי התעשיין יזהר שיף, שהקים מפעל לייצור נייר לשימוש ביתי באופקים. לצורך ההקמה חבר שיף ליהלומן אברהם ברנט ואשתו אילנה, וכן לחברת סנו של משפחת לנדסברג.

בשנת 1995 הונפקה שניב בבורסה בת"א. בתחילת שנות האלפיים התגלע סכסוך בין השותפים ברנט וסנו, שכלל בין היתר החלטה של האחרונה להקטין את היקף הרכישות שהיא מבצעת משניב. לבסוף, בשנת 2008 הגיעו הצדדים לפשרה, שבמסגרתה רכשה משפחת ברנט לצד שותפה, שלום לקס, את חלקה של סנו (39%) - לפי שווי חברה נמוך של כ־60 מיליון שקל בלבד, ששיקף דיסקאונט של 56% על מחיר המניה באותה העת.

מאז אותה עסקה ועד לשבוע שעבר שימשו בני הזוג ברנט כבעלי השליטה בשניב, כאשר בנם פסח מכהן, כאמור, כמנכ"ל החברה. בשבוע שעבר השלימו השניים אקזיט מרשים, כשמכרו את מניותיהם (43%) לקרן מנור תמורת 178 מיליון שקל.

פסח ברנט רכש מידיהם מניות נוספות (2%) תמורת 10 מיליון שקל. לצד בעלי השליטה, גם שותפם הוותיק, שלום לקס מכר בשבוע שעבר מניות בהיקף של כ־19 מיליון שקל.

ברקע המכירה, מניית שניב זינקה בכ־30% מאז דווח בתחילת השנה על מו"מ בין הצדדים, כשהיא משלימה קפיצה של כ־45% בשנה האחרונה.

מי שבשלב זה, ככל הידוע בחברה, שומר על החזקותיו בשניב, הוא בעל המניות הגדול אחרי קרן מנור, קיבוץ סאסא. הקיבוץ הצפוני מחזיק בכרבע ממניות שניב, בשווי של כ־120 מיליון שקל. זאת בעקבות עסקה שנערכה בשנת 2017, שמיזגה לתוכה את יצרנית מוצרי הניקיון סאסאטק, שבבעלות הקיבוץ.