שמרית קניג תמונה למנכל"ית מזרחי-טפחות אינווסט

בנק מזרחי-טפחות ממנה את שמרית קניג לתפקיד המנכ"לית חדשה בזרוע ההשקעות הריאליות שלו - מזרחי-טפחות אינווסט. קניג שימשה עד לאחרונה בתור בכירה בקרן ההון סיכון JVP, והיא תיכנס בקרוב לתפקידה כמנהלת זרוע ההשקעות של מזרחי-טפחות, במקומו של רון הוכמן, שהודיע על רצונו לפרוש מהבנק. הוכמן צפוי לצאת לדרך חדשה לאחר כחמש שנים אינטנסיביות ומרתקות כמנכ"ל החברה.

מינויה של קניג מגיע לאחר שנודע, בעתוי סימבולי, על כוונתה של הילה חימי מנכ"לית זרוע ההשקעות הריאלית של בנק דיסקונט, דיסקונט קפיטל, לפרוש בחודשים הקרובים מתפקידה כדי להקים ולעמוד בראש קרן השקעות.

מזרחי-טפחות מנוהל על ידי משה לארי, והמינוי של קניג, מותיר דמות נשית בניהול החברה שתבצע השקעות ריאליות לבנק. לקניג, מסבירים במזרחי-טפחות, ניסיון עשיר בעולם ההשקעות. עד לאחרונה ובמשך כשש שנים, כיהנה כשותפה ו-COO בקרן JVP, ובמסגרת זו הובילה, בין השאר, עסקאות השקעה ושותפויות אסטרטגיות בין משקיעי הקרן לחברות הפורטפוליו, וניהלה את פעילות קשרי המשקיעים בארץ בחו"ל.

קודם לכן, צברה קניג שנות ניסיון רבות בתפקידי ניהול המשלבים אסטרטגיה עסקית, ניהול אופרטיבי, וייעוץ משפטי מסחרי-כלכלי לחברות והנהלות. שמרית קניג בוגרת תואר ראשון במשפטים ו-MBA מהאוניברסיטה העברית. מנכ"ל הבנק משה לארי אמר, כי הצטרפותה של שמרית קניג לבנק מהווה תוספת כוח משמעותית, ותאפשר למזרחי-טפחות INVEST לבצע קפיצת מדרגה ולהמשיך, ביתר שאת, את תנופת הצמיחה וההתפתחות שלה.

עלייה חדה בהשקעות הבנק

לפי דוחות הבנק, מזרחי-טפחות מנהל בין היתר את השקעות הנוסטרו שלו במניות באמצעות מזרחי-טפחות אינווסט. השקעות אלה מוצגות בדוחות הכספיים של הבנק כמניות שאינן למסחר וכמניות וניירות ערך אחרים במסגרת תיק ניירות הערך של הבנק ובמסגרת ההשקעה בחברות כלולות, כאשר לבנק השקעה מהותית בתאגיד.

עיקר השקעות הנוסטרו וההשקעות בחברות כלולות מבוצעות באמצעות מזרחי טפחות אינווסט, שהינה חברת השקעות בבעלות מלאה של הבנק, העוסקת בהשקעות כספים לצד מכירת זכויות בתאגידים, ייזום, תיווך ויעוץ לגבי השקעות וכן בתפעול וניהול תאגידים. הצד הסחיר בהשקעות מזרחי-טפחות אינווסט, קרי השקעותיו במניות, נאמד ב-1.55 מיליארד שקל נכון לספטמבר 2025. עליה חדה של כ-50% ביחס למיליארד שקל בתום התקופה המקבילה ב-2024. בתשעת החודשים הראשונים של 2025 הסבו ההשקעות במניות בלבד של הזרוע הריאלית של הבנק רווח נטו של 133 מיליון שקל.