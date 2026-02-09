מנכ"לית דיסקונט קפיטל, הילה חימי צפויה לפרוש בקרוב מתפקידה בכדי להקים קרן השקעות פרטית שבראשה היא צפויה לעמוד. חימי שהובילה בשנה החולפת על הליך מכירת מניות בנק דיסקונט בחברת כאל (72%), מבצעת מהלך בעל קווי דמיון לזה שביצע אבי אורטל, שכיהן בעבר כמנכ"ל לאומי פרטנרס פרש והקים את קרן מנור אוורגרין.

חימי (49) מכהנת מעל לעשור בתפקיד מנכ"לית דיסקונט קפיטל והיא עורכת דין בעלת תואר ראשון במשפטים, וכן ברשותה תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. כשנכנסה לתפקיד בשנת 2014 ניהלה הזרוע הריאלית של הבנק נכסים בהיקף של 800 מיליון שקל, ואילו בתום הרבעון השלישי אשתקד הם הסתכמו ב-3.3 מיליארד שקל.

באופן סימבולי, מי שמינתה את חימי לתפקיד היא מנכ"לית הבנק דאז, לילך אשר-טופילסקי. גם היא פרשה בהמשך והיא כיום אחת השותפות בקרן ההשקעות הפרטית הגדולה בישראל - פימי.

עם פרסום הדוחות לרבעון השלישי אשתקד, עלה כי תרומת הרווח הנקי של דיסקונט קפיטל בניהולה של חימי לקבוצה עמדה על 257 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים לשנה שעברה. מדובר בכ-8% מסך הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בתקופה (3.3 מיליארד שקל). חימי נבחרה פעמיים בשנים האחרונות לאחת מחמישים הנשים המשפיעות בעולם העסקים הישראלי של גלובס. עלות תנאי העסקתה בשנת 2024 הסתכמה ב-4.8 מיליון שקל.

לפי תנאי העסקתה, חימי מועסקת בחוזה אישי לתקופה בלתי קצובה, הניתנת לסיום בידי כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת של ארבעה חודשים. כמו כן, תקופת הגבלת התחרות שקבועה בהסכם הינה בת שלושה חודשים מיום סיום עבודתה בחברה. אלא שככל שהמהלך של הקמת קרן השקעות פרטית מתואם עם צמרת בנק דיסקונט, הבנק יכול להחליט להקל עליה בעניין זה. כמו כן, היא זכאית בין היתר גם למענק הסתגלות של 3 חודשים והטבות נוספות.

עזיבתה העתידית המסתמנת של חימי, לכאורה מותירה את זירת ניהול ההשקעות הריאליות בבנקים ללא דמות נשית.

מינוי חדש במזרחי טפחות

באופן סימבולי ובדיוק באותו התחום, מודיע הבוקר (ב') בנק מזרחי-טפחות על מינוי מנכ"לית מזרחי-טפחות אינווסט, בשם שמרית קניג. עד לאחרונה שימשה קניג בתפקיד בקרן ההון סיכון JVP, תיכנס בקרוב לתפקידה כמנהלת זרוע ההשקעות של מזרחי-טפחות, במקומו של רון הוכמן, שהודיע על רצונו לפרוש מהבנק ולפנות לדרך חדשה, לאחר כחמש שנים אינטנסיביות ומרתקות כמנכ"ל החברה.

לשמרית קניג ניסיון עשיר בעולם ההשקעות. עד לאחרונה ובמשך כשש שנים, כיהנה כשותפה ו-COO בקרן JVP, ובמסגרת זו הובילה, בין השאר, עסקאות השקעה ושותפויות אסטרטגיות בין משקיעי הקרן לחברות הפורטפוליו, וניהלה את פעילות קשרי המשקיעים בארץ בחו"ל. קודם לכן, היא צברה שנות ניסיון רבות בתפקידי ניהול המשלבים אסטרטגיה עסקית, ניהול אופרטיבי, וייעוץ משפטי מסחרי-כלכלי לחברות והנהלות. שמרית קניג בוגרת תואר ראשון במשפטים ו-MBA מהאוניברסיטה העברית.