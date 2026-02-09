ההימור של האישה החזקה ביפן השתלם, וישראל עשויה להרוויח מכך

ראש ממשלת יפן, סנאה טאקאיצ’י, רשמה ניצחון סוחף בבחירות הבזק שנערכו השבוע. התוצאות מסמנות תפנית היסטורית עבור מפלגתה, שסבלה בשנים האחרונות משחיקה מתמשכת בתמיכה הציבורית עד לכניסתה של טאקאיצ'י לתפקיד.

מאז נבחרה לפני כארבעה חודשים והפכה לאישה הראשונה בתפקיד, טאקאיצ’י נהנית משיעורי תמיכה גבוהים במיוחד ומגיבוי פומבי נלהב מצד נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ - הישג משמעותי במדינה שבה הפוליטיקה נשלטה על ידי גברים במשך עשורים.

המנדט של טאקאיצ’י

החלטה להכריז על בחירות בזק הייתה הימור פוליטי, אך טאקאיצ’י קיוותה לתרגם את הפופולריות האישית שלה למנדט חזק עבור המפלגה הליברלית דמוקרטית (LDP) - שנחלשה בשנים האחרונות בעקבות שערוריית כספים ציבוריים. המהלך המסוכן השתלם מעל למצופה: ה־LDP זכתה ביותר מ־310 מתוך 465 המושבים בבית התחתון. זוהי הפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה שמפלגה אחת משיגה רוב של שני שלישים, כאשר הקואליציה המורחבת גרפה מעל 340 מושבים. הרוב המוחלט יאפשר לטאקאיצ’י לעקוף התנגדויות בבית העליון ואף לקדם תיקונים היסטוריים בחוקה.

בראיון לרשת השידור הציבורית NHK, הודתה ראש הממשלה לבוחרים: "ביקשתי מהציבור מנדט, ואני מאמינה שהם אכן העניקו לי אותו". במקביל, בפוסט שפרסמה ברשת X, הודתה טאקאיצ’י לנשיא טראמפ על תמיכתו בתחילת החודש והצהירה כי הפוטנציאל של הברית בין ארצות הברית ליפן הוא "אינסופי".

טראמפ עצמו חגג את הניצחון בפוסט ברשתות החברתיות: "ברכות לראש הממשלה טאקאיצ’י ולקואליציה שלה על ניצחון סוחף. היא מנהיגה פופולרית ומוערכת מאוד; ההחלטה הנבונה שלה להכריז על בחירות השתלמה". הנשיא הוסיף כי היה זה כבוד עבורו לתמוך בטאקאיצ’י במהלך המרוץ. לתוצאה המרשימה יש גם משמעות מעשי: הרוב שהשיגו מפלגת ה־LDP ושותפתה הקואליציונית, "מפלגת החדשנות היפנית", יאפשר להן לעמוד בראש כל ועדות הבית התחתון - ובכך להבטיח שליטה מלאה בסדר היום החקיקתי.

אתגרי השמש העולה

תוצאות הבחירות מעניקות לטאקאיצ’י מנדט מחודש להתמודד עם אתגריה של יפן: הזדקנות האוכלוסייה, יוקר המחיה, הין החלש והמתיחות המדינית מול סין. השווקים הגיבו בחיוב לניצחון הסוחף, ומדד הניקיי זינק ביותר מ־4%.

טאקאיצ’י, מחוקקת ותיקה, טיפסה לצמרת הפוליטית בסתיו האחרון לאחר שקודמה, שיגרו אישיבה, התפטר תחת לחץ כבד בעקבות שורת תבוסות. היא נבחרה לנשיאות ה־LDP ב־4 באוקטובר, בניסיונה השלישי, והושבעה כראש הממשלה ב־21 באוקטובר - הישג חסר תקדים במערכת פוליטית פטריארכלית ושמרנית. החלטתה לפזר את הפרלמנט ב־19 בינואר, שלושה חודשים בלבד לאחר שנכנסה לתפקיד, הוגדרה על ידה כ"החלטה כבדה ומשמעותית במיוחד". באותם ימים הודתה טאקאיצ’י בגלוי: "אני שמה את עתידי הפוליטי על הכף" - הימור שהתברר כהצלחה היסטורית.

"שינוי פרואקטיבי": המהפך הכלכלי של טאקאיצ’י ב־110 הימים הראשונים לכהונתה, החלה טאקאיצ’י לעצב מחדש את פני הכלכלה היפנית באמצעות תוכניות הוצאה ממשלתיות אגרסיביות. במטרה לשבור את מעגל הדפלציה הכרוני, היא העבירה בשנה שעברה תקציב משלים בהיקף שיא, תוך שהיא מאיצה השקעות בבינה מלאכותית, בייצור שבבים ובהתעצמות ביטחונית. הניצחון הסוחף בבחירות המוקדמות, ששימשו כמשאל עם על מדיניותה, העניק לה מנדט ציבורי לאמץ את מה שכינתה "שינוי פיסקלי פרואקטיבי". אולם, המדיניות המרחיבה מעוררת חששות כבדים בנוגע לרמות החוב האדירות של יפן; בחודש שעבר אף רמזה טאקאיצ'י על השעיית חלק ממסי הצריכה - מהלך שעלותו נאמדת ביותר מ־30 מיליארד דולר בשנה ושכבר הוביל לטלטלה בשוק האג"ח ולקפיצה בתשואות בשל ספקות המשקיעים ביכולת המימון של התוכנית. אל מול התנודתיות בשוק האג"ח, שוק המניות היפני סיפק רוח גבית לממשל כאשר מדד הניקיי 225 נסחר ברמות שיא תחת כהונתה. עם זאת, המשק היפני מתמודד עם אינפלציה הנעה סביב 2.1%-2.3%, מעט מעל יעד הבנק המרכזי אך במגמת התמתנות, בעוד הריבית נשמרת על רמה של 0.75%. האתגר נותר החוב הציבורי העצום, החוצה את רף ה־200% מהתוצר ומציב את יפן בראש רשימת המדינות המפותחות בשיעור חוב זה, מצב שממשיך לייצר מתח אינפלציוני. בנוסף, הין היפני נחלש משמעותית מול הדולר. קראו עוד

ממשיכת דרכו של אבה

עם זאת, לא הכול היה ורוד. טאקאיצ’י ספגה ביקורת על לוח זמנים קיצוני, שכלל כינוס יועצים בשעה 3 לפנות בוקר, אך עיקר הסערה נגעה ליחסים עם בייג'ינג. טאקאיצ’י שברה את מסורת ה"עמימות" היפנית בנוגע לטאיוואן, כשהצהירה בפרלמנט כי מתקפה סינית על האי - המרוחק כ־100 ק"מ משטח יפן - עלולה להוביל לתגובה צבאית מצד טוקיו. סין הגיבה בזעם: ביטול טיסות, הגבלת יבוא פירות ים והגברת סיורים צבאיים.

פרופ' רותם קובנר, חוקר יפן המודרנית באוניברסיטת חיפה, אומר לגלובס: "זהו ניצחון חסר תקדים, שהושג בזכות הדינמיות והחזון שהציעה טאקאיצ’י. היא שבתה את הבוחרים והביאה ניצחון לאחר שנים של הידרדרות במעמד מפלגתה". לדבריו, טאקאיצ’י ממשיכה את הקו של פטרונה המנוח, שנרצח על ידי מתנקש ב־2022, ראש הממשלה שינזו אבה: "הוא היה נץ ביטחוני ששם דגש על התחזקות צבאית ושיתוף פעולה הדוק עם ארה"ב. טראמפ מזהה בה, במידה רבה של צדק, את יורשתו של אבה".

האם התחזקותה עלולה להשפיע על ישראל? "הקו הביטחוני שבו היא אוחזת, נכונותה לעמוד לצד טאיוואן והתוכניות להגדלת תקציב הביטחון, עשויים להוביל לחיזוק הקשרים הדיפלומטיים עם ישראל", מעריך קובנר. "זה עשוי להגיע לרמות גבוהות אף מעבר למה שהיה בתקופת אבה".