מינהלת חומה במפא"ת שבמשרד הביטחון, יחד עם הסוכנות האמריקאית להגנה מטילים (MDA) וחברת רפאל, השלימו בהצלחה סדרת ניסויים במערכת ההגנה האווירית המתקדמת "קלע דוד", שתפקידה ליירט איומים שונים - בהם רקטות, טילים, טילי שיוט, כלי טיס ומל"טים.

סדרת הניסויים, שנבנתה על בסיס לקחים מבצעיים מהלחימה, כללה מגוון תרחישים מאתגרים בהתאם לאיומים הקיימים והמתפתחים. הצלחת הניסויים מהווה קפיצת דרך טכנולוגית ומבצעית נוספת בשדרוג המערכת, שהוכיחה במהלך המלחמה יכולות ביצוע גבוהות עם יירוטים מוצלחים שהצילו חיי אדם ומנעו נזק כבד.

"קלע דוד" נמכרה באוגוסט 2023 לפינלנד תמורת כ־316 מיליון אירו. המערכת בעלת טווח של עד 300 ק"מ ומהירות של 2.55 ק"מ בשנייה (7.5 מאך), ועלות המיירט היא כ־700 אלף דולר. היירוט המבצעי הראשון שלה היה עוד לפני המלחמה, במאי 2023, במסגרת מבצע "מגן וחץ".

מערכת "קלע דוד" מסקרנת בזירה העולמית משום שהיא גם בעלת יכולות תמרון, והיא רלוונטית ליירוט טילי שיוט, כלי טיס ומל"טים. המערכת משקפת גם שיתוף־פעולה פנים־ישראלי: היא כוללת מכ"מ MMR שמפתחת חברת אלתא, חטיבה וחברה־בת של התעשייה האווירית, ואת מערכת השליטה והבקרה "שקד זהב" - פרי פיתוח של חברת אלישרא מקבוצת אלביט.

זול יותר מהפטריוט

הצלחת "קלע דוד" הביאה את מערכת הביטחון להחליט במאי 2024 על הוצאה מפעילות של סוללות הפטריוט ("יהלום") האמריקאיות, מה שהיווה הישג לרפאל והביא לכותרות בעולם. ההחלטה נבעה בין השאר מכך ש"קלע דוד" היא מערכת ארצית - כלומר מערכת אחת מכסה שטח של מדינה - זאת בעוד שהפטריוט מתבסס על סוללות שמכסות אזור מסוים בלבד.

"קלע דוד" הוא מוצר שקרוב מאוד לרמת PAC3, המיירט המתקדם ביותר מסדרת פטריוט, אך לעומתו, המיירט הישראלי זול יותר. כך, כל מיירט של PAC3 מוערך בכ־6 מיליון דולר, בעוד שיירוט של "קלע דוד" עולה למדינת ישראל כ־700 אלף דולר.

בנוסף, מחקר של המרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים (CSIS) מדצמבר 2022 העלה כי רכישת סוללת פטריוט חדשה עולה 1.1 מיליארד דולר - זאת כאמור כאשר מערכת "קלע דוד" נמכרה לפינלנד תמורת 353 מיליון דולר.