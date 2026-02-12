על רקע מחלוקות בין משרד האוצר לבית חולים הדסה שבירושלים בנוגע לחובות של מאות מיליוני שקלים, מונה השבוע מנכ"ל האוצר לשעבר עו"ד שלומי הייזלר לחבר דירקטוריון הדסה בירושלים. יושבת ראש הדסה דליה איציק ציינה כי הייזלר הוא "אישיות ערכית עם עבר עשיר בשירות הציבורי", וכן את ניסיונו כמנכ"ל האוצר וכיו"ר מטה התכנון הלאומי.

רק בחודש דצמבר האחרון הודיע מנכ"ל הדסה פרופ' יורם וויס לעובדים על עיכוב אפשרי בתשלום שכרם, בעקבות "אתגר תזרימי חריג". וויס הסביר שהבעיה נובעת מאפליה של המדינה כלפי בית החולים ־ טענה שהוכחשה ע"י משרדי האוצר והבריאות.

הייזלר פרש בשנה שעברה מהשירות הציבורי לאחר עשרות שנים. בתחילת פברואר הוא עזב את תפקידו האחרון כמנכ"ל משרד האוצר ולאחרונה סיים את תקופת הצינון שלו. גורמים שבקיאים במינוי העריכו שנסיונו של הייזלר בתחום הנדל"ן הוא שחשוב לבית החולים, וכי התפקיד לא כולל שכר, למעט הוצאות דירקטורים כמקובל ותשלום על ישיבות.

פוצל מההסדרים

מינויו של הייזלר מגיע ברקע עימותים גואים בין הדסה ובין משרד האוצר.

בשבוע שעבר סערה ועדת הכנסת, במהלך הדיונים המרתוניים על הוצאת חוקים רבים מחוק ההסדרים שמתקדם ביחד עם תקציב המדינה. סוגיה אחת משכה את תשומת הלב בחריגותה: מאז שנת 1997, בכל שלוש שנים, העבירה הממשלה בחוק ההסדרים את חוק ה־CAP שנועד להסדיר את ההתמחרות בין בתי החולים לקופות החולים, בהיקף של 20 מיליארד שקל. מדובר בחוק הכלכלי החשוב ביותר במערכת הבריאות.

במסגרת ההתחשבנות הזו, במשרדי האוצר והבריאות מנסים לשמור על מסגרת מאזנת לאינטרסים השונים של בתי החולים והקופות (ולכן הם לא תמיד מברכים עליו), ומנצלים את ההזדמנות גם כדי להכניס תמריצים כלכליים להכוונת מדיניות קלינית. כך למשל, החוק מנסה להתמודד עם תופעת הביקוש המושרה בבתי חולים ־ ככל שיהיו יותר שירותים, הצורך בהם יעלה. החוק גם כולל תמריצים שונים, וכך בשנים עברו נפתחו בעקבותיו מוקדים לרפואת חירום בקהילה כדי להפחית את העומס ממחלקות המיון בבתי החולים ונעשתה גם עבודת התייעלות במחלקות הפנימיות העמוסות. הבשורה המשמעותית השנה אמורה הייתה לכלול גם תמריצים לאשפוזי בית בידי בתי החולים, ולא רק על ידי קופות החולים.

עם זאת, על אף שהחוק עבר עשרות שנים תחת חסות חוק ההסדרים שמבטיח חקיקה מהירה, יו"ר הוועדה ח"כ אופיר כץ ביקש לפצל אותו לוועדת הבריאות בכנסת בהליך חקיקה רגיל. "זה בגלל נתיבות", הוא הסביר. למעשה, החוק ביקש להגביל יציאת מוסדות רפואיים מהקמפוס ולהתנות אותה באישור מנכ"ל משרד הבריאות. זאת, לאחר שבתי החולים החלו לפתוח מוסדות לרפואה בקהילה, המתחרים בקופות החולים. התמריץ של בתי החולים הוא באשפוז מטופלים שכך הם מקבלים מימון מהמדינה, בעוד שלקופות החולים אין תמריץ כזה. הדסה הקימה מרכזים כאלו בבית שמש ובנתיבות, ויחד עם ראש עיריית נתיבות יחיאל זוהר דרשה להסיר את החוק מסדר היום. בסופו של דבר, לא רק שהחוק פוצל ־ החלק שנוגע להקמת מרכזים רפואיים הועבר לוועדת הכנסת בראשות כץ, והמתיחות בין משרד האוצר להדסה עלה על מסלול התנגשות.

בדיון שנערך השבוע בכנסת הוביל מנהל הדסה את ההתנגדות לחוק ה־CAP המפוצל, בכך שלטענתו ההנחות לשירותים רפואיים לא שוות, והוא ומנהלי בתי חולים אחרים הציפו טענות למצוקת תזרים קבועה ופגיעה צפויה בשירותים.

העובדים איימו בעיצומים

וכאמור, מדובר רק בפרק נוסף בעימות המתמשך בין מקום עבודתו הקודם של הייזלר לנוכחי.

בחודש דצמבר האחרון הודיע מנכ"ל הדסה לעובדים על עיכוב אפשרי בתשלום שכרם. במשרד האוצר והבריאות הגיבו אז בחריפות, משום שבתי חולים שנקלעים למצוקה נדרשים לעבור לועדת חריגים שיש לה כלים להכנס בנעליו של בית החולים לקיום צעדי הבראה. לטענתם, המסמכים שהעביר בית החולים לאורך השנה לאוצר לא העידו על כך, ובכל זאת הם איימו באי תשלום לעובדים.

בממשלה מתחו ביקורת על שקיפות הדירקטוריון לממשלה, טענה שהייזלר יוכל אולי לעמעם. בד בבד העובדים הודיעו על עיצומים אם לא ישולם השכר ובהפגנתם הונפו שלטים נגד סגנית הממונה על התקציבים, שם נכתב ש"דם החולים על ידיה". מנכ"ל משרד הבריאות זעם והטיל על ההנהלה את האחריות. לבסוף העובדים קיבלו את שכרם, אבל המתח בין הצדדים התלקח ולובש צורות שונות. לתוכו יכנס כעת הבכיר לשעבר במשרד האוצר, שנהפך לבכיר בבית החולים.

בכיר בהדסה לא מכחיש את העימותים כרקע למינויו הטרי של הייזלר. לדבריו, "בימים אלו, כאשר המאבק בין נציגי אגף התקציבים באוצר לבין המרכז הרפואי הדסה מצוי בעיצומו, כשברקע מחלוקת על חוב של המדינה להדסה של יותר מ־800 מיליון שקל עקב תנאי התשלום ומועדי התשלום, תחילת כהונתו של הייזלר, מנכ"ל האוצר היוצא, בדירקטוריון הדסה, הינה הבעת אמון גדולה במרכז הרפואי ובארגון נשות הדסה העולמי".