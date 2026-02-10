יותר בנטו: ועדת הכספים דנה בריווח מדרגות המס

ועדת הכספים מתחילה בשעה זו את דיוני ההכנה של ריווח מדרגות המס שיגדילו את הנטו בשכר לקריאה שניה ושלישית במסגרת תקציב המדינה. בהמשך היום, הוועדה תדון גם במס הרכוש שיוטל על קרקעות פנויות שהוא אמור להיות המקור התקציבי להטבת המס.

למעשה, במסגרת ההצעה, מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה ולרווח את מדרגות המס החל מתחילת השנה הנוכחית מעל שכר של 16 אלף שקלים. ההקלה במדרגות המס צפויה להקטין את הכנסות המדינה ב-4.5 מיליארד שקל בשנת 2026 וב-5 מיליארד שקל בשנים שלאחר מכן.

בשבוע שעבר קיימה ועדת הכנסת דיונים מרתוניים על פיצולי חוקים מחוק ההסדרים ובהובלת הייעוץ המשפטי בכנסת אכן מרבית החוקים והרפורמות שנדונו פוצלו מהחוק, יחד עם זאת מספר מהלכים שהיו חשובים לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' נותרו, בהם רפורמת החלב וריווח מדרגות מס הכנסה. את החוקים שנותרו, ועדת הכנסת העבירה לדיון בוועדות. למרות הביקורת של הייעוץ המשפטי של הכנסת, על העברת חוקים לוועדות שלא מתמחות בתחומי העיסוק שלהם, הוועדה הצביעה על העברת הרפורמה בחלב ומס על הבנקים לוועדת מיזמים ציבוריים בראשות ח"כ אוהד טל ממפלגתו של סמוטריץ' ולא לוועדת הכלכלה שמתמחה בתחומים אלו ויושב הראש שלה ח"כ דוד ביטן מתנגד לרפורמה בחלב.

החוק לריווח מדרגות מס והקשר למס רכוש

אתמול (ב') מליאת הכנסת אישרה את דיוני חוק ההסדרים בוועדות הכנסת השונות, והבוקר החלו הדיונים כאמור, זאת לאחר שהחוק המפוצל אמור היה לעבור את אישור הכנסת כבר בשבוע שעבר אך התעכב לנוכח סירוב הסיעות החרדיות להצביע בעקבות העיכובים בהעברת חוק הפטור מגיוס.

החוק לריווח מדרגות מס קשור באופן הדוק למס רכוש. החוק כולל הטלת מס בשיעור של 1.5% על קרקעות ריקות, לרבות קרקעות המיועדות לבנייה. אלא שלמס הרכוש התנגדות נרחבת גם בתוך הקואליציה. הוא אמנם עבר לדיון בוועדת הכספים, תוך "ערבות" שיו"ר הוועדה אופיר כץ נתן לשינויים מרחיקי לכת בו לנוכח פגיעתו בעדה הדרוזית. החוק צפוי לפגוע גם באוכלוסייה הערבית.

יועמ"שית הכנסת ע"וד שגית אפיק, הקשתה על נציגי האוצר ושאלה מה יקרה אם המס לא יאושר ולא יהיה מימון תקציבי להקלה במס הכנסה. שם השיבו לה, שמבחינתם החוק כרוך יחד ושבמידה ומס הרכוש לא יעבור גם ההטבה לציבור לא תעבור. אולם, הערכה סבירה היא שהחוק לא ייצא כפי שייכנס לוועדה, ויחולו שינויים מהותיים במס הרכוש, כך שייתכן שהוא לא יבוטל, אבל בוודאי לא יכניס למדינה את הסכומים המדוברים.

את מס הרכוש ביקרה אפיק באריכות. "הצעת החוק צפויה לעורר התנגדות וקשיים משפטיים, בין היתר, בשל המודל המוצע בהצעת החוק, החזרתו של מנגנון שנקבע בעבר כי אינו ישים בעקבות קשיים שמוצע כעת לפשט, סוגי הקרקעות שלגביהן יחול התיקון המוצע והשלכותיו על המשק", היא כתבה בחוות דעתה. "מדובר בהצעה מורכבת וארוכה שיש לה השפעה ניכרת על זכויות קנייניות. מסוג ההצעות שיש לבחון וללבן שלא תחת לחץ דיוני התקציב. לא ברור מה בסיס הנתונים מכוחו הוחלט על המוצע, האם וכיצד החזרת המיסוי תעודד בנייה שלגביה ישנם קשיים בירוקרטיים אחרים שלא מוסדרים. התיקון המוצע עבר שינויים מאז הפצתו כתזכיר חקיקה דבר שגם מלמד על חוסר בשלות ההסדרה, ונראה כי תידרש לגביו עבודה שלא נכון לעשותה בהליך של חקיקת הסדרים".