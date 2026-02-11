המיליארדרים מקליפורניה נוהרים: גם צוקרברג רוכש בית בפלורידה

בשנים האחרונות חלה נהירה של מיליארדרים מקליפורניה אל דרום פלורידה, ומתחילת השנה המגמה גוברת.

כך, ה"וול סטריט ג'ורנל" חושף כי המצטרפים האחרונים לגל המיליארדרים מקליפורניה שרוכשים בית בדרום פלורידה הם מנכ"ל מטא מארק צוקרברג ואשתו, פריסילה צ'אן. הזוג רוכש אחוזה מעוצבת ורחבת ידיים המשתרעת על פני כמעט שני דונם, עם תריסים כחולים, צמחייה שופעת ובריכת שחייה על קו המים, בשכונת אינדיאן קריק במיאמי. לצוקרברג, על פי דיווח של WSJ, כבר יש תיק נדל"ן יוקרתי נרחב, הכולל נכסים באגם טאהו, פאלו אלטו, קליפורניה, ובאי קאואי בהוואי.

אף שהעסקה טרם לא אושרה כסגורה ולא ברור בדיוק מהו הסכום שצוקרברג וצ'אן ישלמו עבור הנכס, סוכני נדל"ן מקומיים אמרו שהוא כנראה יימכר תמורת 150 עד 200 מיליון דולר. בשנה שעברה, מגרש לא בנוי באינדיאן קריק בגודל דומה נמכר תמורת כ-105 מיליון דולר. הבית, הרשום על שם חברה הקשורה למייסד רשת Jersey Mike’s Subs פיטר קנקרו, לא הוצע למכירה בפומבי, אם כי מכירה מחוץ לשוק אינה נדירה עבור נכסים יוקרתיים במיוחד במיאמי.

"בונקר המיליארדרים"

שכונת אינדיאן קריק היא אי מלאכותי פרטי ומגודר. ב"פוקס ביזנס" דווח כי מה משכניו החדשים של צוקרברג בשכונה היוקרתית, המכונה "בונקר המיליארדרים", יהיו ג'ף בזוס, טום בריידי, קרל אייקן, איוונקה טראמפ וג'ארד קושנר, דיוויד גואטה, חוליו איגלסיאס ועוד. בית נוסף באי שבנייתו כמעט הושלמה מוצע למכירה תמורת 200 מיליון דולר.

דרום פלורידה מושכת יותר ויותר בכירי טכנולוגיה עשירים מקליפורניה. בשבועות האחרונים, על פי בלומברג, ביצעו גם שני מייסדי גוגל רכישות באזור: לארי פייג' קנה שלושה בתים בשכונת קוקונט גרוב במיאמי תמורת סכום כולל של כמעט 190 מיליון דולר, וסרגיי ברין רוכש, על פי הדיווחים, בית בשווי כ־50 מיליון דולר במפרץ ביסקיין.

הבריחה הגדולה מהמס

ההאצה שנרשמה מתחילת השנה הנוכחית במעבר של מיליארדרים מקליפורניה לפלורידה מונעת ברובה מחקיקה שמקודמת בקליפורניה, המכונה "מס המיליארדרים". לפי הצעת החוק, כך מדווח ב"בלומברג", יוטל מס חד פעמי של 5% על בעלי הון נקי של יותר ממיליארד דולר, שיחול על רווחים שלא מומשו. יוזמת ההצבעה נתמכת על ידי איגודי העובדים בקליפורניה, ועדיין עליה לאסוף מספיק חתימות כדי להעפיל להצבעה בנובמבר. מטרתה היא לכסות גירעונות מימון בתחום הבריאות, החינוך וסיוע במזון. המס צפוי לחול רטרואקטיבית החל מ־1 בינואר 2026, ועבור מיליארדרים כמו צוקרברג ובזוס, מס כזה יסתכם במיליוני דולרים.

בפלורידה לא חל מס הכנסה המוטל על ידי המדינה, וסוכני נדל"ן בדרום פלורידה אומרים שהם עובדים ללא הפסקה על הצגת נכסים לתושבי קליפורניה מאז שהוכרזה האפשרות של המס החדש. גם עורכי דין בתחום הנדל"ן במיאמי סיפרו שהם עובדים בקצב מסחרר בסוף השנה שעברה כדי לסגור מכירות של נכסים בשווי מיליוני דולרים.