אחרי שנכנס לתפקיד המנכ"ל: המינויים של איתמר פורמן בהנהלת ישראכרט

כוורת הנהלת חברת האשראי ישראכרט , תחת המנכ"ל החדש איתמר פורמן, ממשיכה לתפוס צורה, עם מינויו של אייל בן-חיים לתפקיד המשנה למנכ"ל וראש חטיבת העסקים. בנוסף הודיעה החברה על קידומה של אדר גורן לתפקיד סמנכ"ל דאטה, דיגיטל ושיווק.‎

● סקר שביעות הרצון של בנק ישראל: מי זכו לדירוגים המובילים?

● הריבית על פיקדון עד שנה בבנקים נפלה ל-3.95%. מה עשה הציבור עם ההפקדות?

בן-חיים, שיצטרף להנהלת החברה בתחילת החודש הבא, מגיע אחרי יותר מ-25 שנים במערכת הבנקאית. בתפקידו האחרון, כיהן בן-חיים כחבר הנהלה וראש החטיבה הבנקאית בבנק לאומי, ולפני כן כראש חטיבת תפעול ושירות בבנק. הוא יתפוס את מקומה של יפית גריאני, שעוברת לנהל את החברה המתחרה כאל.

‎לצד בן-חיים, הודיעה החברה גם על קידומה של אדר גורן, מנהלת שיווק ודאטה בישראכרט בארבע השנים האחרונות ומ"מ סמנכ"ל השיווק, שתצטרף גם היא להנהלת החברה. "הצטרפותם של אייל בן-חיים לאחר שמילא שורה של תפקידי הנהלה משמעותיים, ושל אדר גורן, אשר לה היכרות עמוקה עם החברה, להנהלת ישראכרט, מהווה נדבך בקידום ובהובלת מהלכים משמעותיים במסגרת פעילותינו", אמר איתמר פורמן, מנכ"ל ישראכרט.

הכוורת החדשה של פורמן

שני המינויים החדשים מגיעים לאחר שבתחילת החודש נכנס איתמר פורמן לתפקיד מנכ"ל ישראכרט. לפני המינוי כיהן פורמן כמשנה למנכ"ל בנק הפועלים וניהל את החטיבה העסקית בבנק. זאת, לאחר שבחודש אוגוסט האחרון הודיע רן עוז, מנכ"ל החברה ב-4 השנים האחרונות, על פרישה.

הרקע לפרישה של עוז היה רכישת השליטה בישראכרט על ידי קבוצת דלק שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה. זאת, לאחר שבאמצע השנה שעברה השלימה קבוצת דלק את רכישת השליטה בישראכרט (37%) לפי שווי של 3.56 מיליארד שקל. מאז, זינקה מניית החברה והיא נסחרת כיום לפי שווי של כ-5.5 מיליארד שקל. שווי ההחזקות של דלק בחברת כרטיסי האשראי (40%) עומד על 2.2 מיליארד שקל, והוא משקף לה רווח על הנייר המוערך בכמיליארד שקל.