אחרי העברת השליטה: מנכ"ל ישראכרט רן עוז פורש

חברת האשראי ישראכרט דיווחה לפני זמן קצר כי מנכ"ל החברה, רן עוז, הודיע ליו"ר דירקטוריון על כוונתו לסיים את כהונתו בחברה לאחר כ-4 שנות כהונה. עוד דווח מטעם החברה כי מועד סיום הכהונה ייקבע בהמשך, בהתחשב בהתקדמות הליך מינוי מנכ"ל חדש.

ההודעה של עוז מגיעה על רקע השלמת העסקה להעברת השליטה בחברה לדלק קבוצה - מהלך שמסמן את סיומו של פרק משמעותי בחיי החברה, שהתנהלה מאז הפרידה מבנק הפועלים ללא גרעין שליטה.

עוז מסר היום במכתב לעובדי החברה: "ההחלטה לפרוש מתפקידי התקבלה בלב שלם ומתוך אמונה עמוקה בעתיד החברה ויכולות מנהליה ועובדיה להמשיך את תנופת הצמיחה בה היינו בשנים האחרונות. אני גאה מאוד בהישגים של ישראכרט בתקופה בה הצלחנו להגדיר אסטרטגיה חדשה, לבנות תשתיות מתקדמות, לפתח מוצרים חדשניים ולבסס תרבות ארגונית חזקה. כל זאת, בזכות מסירותם ומקצועיותם של עובדות ועובדי החברה, שאפשרו לנו להתמודד עם אתגרים ולהגיע להישגים יוצאי דופן. אני משוכנע שהיסודות האיתנים שהצבנו יאפשרו לישראכרט, תחת הבעלות החדשה, להמשיך לדהור קדימה, גבוה יותר, רחוק יותר ומהר יותר".

האם מנכ"ל מזרחי טפחות ימונה לתפקיד?

לאחרונה דווח שאחד המועמדים הבכירים שעשוי לקבל את תפקיד מנכ"ל ישראכרט הוא מנכ"ל מזרחי-טפחות משה לארי, שגישושים ראשוניים בין הצדדים לגבי מועמדותו כבר נרשמו לפני מספר שבועות.

אם יכנס לתפקיד, לארי עשוי ליהנות מחבילת תגמול מפנקת במיוחד, שהיקפה הסופי עדיין לא ידוע. היתרון הבולט עבורו הוא שישראכרט, כמו שאר חברות כרטיסי האשראי מוחרגות מחוק שכר הבכירים. בבנק מזרחי טפחות, לארי נהנה אשתקד מעלות שכר של 4.8 מיליון שקל, ובישראכרט יש לשער שיוכל ליהנות מתנאים מכופלים וגם מאופציות נדיבות למניות החברה. "יצחק תשובה ידוע כמישהו שאוהב לשלם", אמר גורם בשוק שמעורה בנושא. "זה הפך את איתור המנכ"ל הבא עבור קבוצת דלק למשרה הכי נחשקת".

ישראכרט עברה להפסד ברבעון השני

מוקדם יותר היום (ד'), פרסמה ישראכרט את תוצאותיה הכספיות לרבעון, מהן עלה כי עלייה בהיקפי הסליקה ובהכנסות מעמלות, סידרה לחברת כרטיסי האשראי עלייה בהכנסות ברבעון השני. אלא שפסק דין דרמטי של בית המשפט המחוזי בת"א מהשבוע שעבר , בנושא תשלומי מע"מ על עסקאות אשראי בחו"ל, אילץ את החברה להפריש סכום ענק של 290 מיליון שקל ברבעון, והעביר אותה להפסד.

בשורה התחתונה הציגה ישראכרט הפסד של 150 מיליון שקל (למול רווח נקי של 68 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד). בסיכום המחצית הראשונה עמד ההפסד על 143 מיליון שקל, לעומת רווח של 132 מיליון שקל אשתקד. נזכיר כי ברבעון הראשון השנה הפרישה ישראכרט כ-60 מיליון שקל בגין פיצוי ששילמה לקבוצת הביטוח מנורה עקב ביטול הסכם להעברת השליטה לידיה. ישראכרט, חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל, בניהולו של רן עוז, עברה בחודש שעבר לשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה, המחזיקה כעת ב-40% ממניותיה. כחלק מהעסקה, חילקה ישראכרט דיבידנד מיוחד של כ-1.3 מיליארד שקל לבעלי המניות.