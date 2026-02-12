משרד הבריאות הודיע היום (ה') כי יקים ועדת בדיקה, לאחר שגילה באיחור כי ביום שישי נפטר תינוק בן ארבעה שבועות מכשל נשימתי בבית החולים אסותא אשדוד, לאחר שצרך נוטרילון (המשווק על-ידי חברת טבע) מאצווה שבוצע עליה ריקול.

במשרד ציינו כי בשלב זה נשלל קשר בין צריכת הנוטרילון לבין התמותה, ובכל זאת ייערכו בדיקות נוספות כדי לבחון זאת לעומק. בנוסף, ייבדקו נסיבות התמותה ואופן הדיווח, כאשר המשרד טוען כאמור כי הדברים לא דווחו בזמן אמת.

● מחדל נוטרילון: ההורים מאיימים בתביעה, בבתי החולים ממשיכים לספק כרגיל

● בקשה לתביעה ייצוגית נגד טבע בשל ריקול הנוטרילון; כ-3,000 הורים כבר נרשמו

ממשרד הבריאות נמסר כי הקשר בין צריכת הנוטרילון לבין התמותה נשלל הן על-ידי הגורמים המטפלים בתינוק והן בממצאים ראשונים של המרכז הרפואי לרפואה משפטית. אולם במטרה לבחון נושא זה לעומק, ייערכו בדיקות נוספות על-ידי ועדת מומחים חיצונית.

הרעלן שנמצא בנוטרילון משפיע בדרך-כלל על דרכי העיכול, וההשפעה לרוב מתגלה זמן קצר אחרי השימוש.

עורכי דין המייצגים הורים דורשים ועדת בדיקה

בתוך כך נערכה היום מסיבת עיתונאים בדרישה ממשרד הבריאות להקים ועדת בדיקה לכל פרשת הנוטרילון. את האירוע ערכו עורכי הדין יעקב דוידוביץ וליאור להב, אשר הגישו בקשה לתובענה ייצוגית בשם 3,000 הורים לילדים אשר צרכו נוטרילון. עורכי הדין גייסו 5,000 הורים החתומים על הדרישה להקים ועדת בדיקה.

עו"ד יעקב דוידוביץ אמר כי "אלוהים - כמאמר שירו הנודע של המשורר עמיחי - מרחם על ילדי הגן. חברת טבע ככל הנראה אינה מרחמת אף על תינוקות בני יומם. היא ניסתה כבר מההתחלה למזער את האירוע ולהעניק מס שפתיים תרתי-משמע בדמות שוברים נוספים לאותו מוצר שכלול בו רעלן".

לדבריו, "אין מוצר רגיש יותר להורים מאשר מזון לתינוקות, ולפיכך לא פלא שמצאנו דאגה וחרדה רבה אצל ההורים".

לדברי עו"ד דוידוביץ, "הנתונים, מסתבר ,הם שונים אף מאלה שהוצגו על-ידי משרד הבריאות. ברשותנו רשימה של הורים מודאגים ל-5,000 תינוקות, שאצל כולם קיים תיעוד רפואי של התופעות הנוגעות לחוסר שקט, שלשולים, פליטות והקאות. מתוכם כ-100 תינוקות הגיעו לחדר מיון, וכ-20 תינוקות אושפזו".

עו"ד דוידוביץ סיכם כי "מדובר בפרשה חמורה המחייבת את משרד הבריאות לפתוח מיידית בחקירה".

"טבע פעלה לגמד את האירוע"

עו"ד ליאור להב הוסיף כי "מדובר בפרשה בה טבע, משווקת הנוטרילון, פעלה לגמד אירוע חמור שהוביל לכך שהורים האכילו במו-ידיהם את התינוקות שלהם במזון מורעל. הנוטרילון פגע באלפי תינוקות, הריץ מאות הורים לבתי החולים, הוביל לאשפוז של עשרות - וכל זה תחת האפלה של טבע".

לטענת עורכי הדין, על ועדת הבדיקה לבחון שאלות מהותיות, ביניהן: אילו אמצעי זהירות טבע לא נקטה, וכיצד ניתן למנוע הישנות מקרים כאלה, מהם הנזקים הרפואיים שגורם רעלן הצרוֹליד בערכים חריגים, כיצד התמודדו רשויות באירופה עם אירועים דומים, מדוע נמשך שיווק חלק ממוצרי נוטרילון גם לאחר הודעת ההשבה הראשונה, מי בחן את הסיכון במוצרים מאותו מפעל, ומהו ההיקף הממשי של הנפגעים בישראל.

יצרנית הולנדית וספק מסין

נוטרילון מיוצר על-ידי חברת נוטרישה ההולנדית ומיובא לארץ על-ידי טבע ישראל. הריקול נערך בעקבות כך שבמספר אריזות של התרכובת התגלתה כמות חריגה של הרעלן צרוליד, שעלול לגרום הקאות, בחילות, כאבי בטן ושלשולים, ובמקרים חריגים אף לסכן את חיי התינוקות.

לבתי החולים הגיע מספר קטן של תינוקות עם תופעות שבחלקן אכן נגרמו מן הזיהום. משרד הבריאות מסר כי כל התינוקות שנפגעו מהתרכובת כבר שוחררו לביתם. עורכי הדין, כאמור, מבקשים לוודא זאת.

המקור לזיהום היה, ככל הידוע כרגע, חומר בשם ARA - חומצת שומן שנוטרישה קונה ממקור חיצוני, ספק מסין בשם Cabio, שמפעלו ממוקם בעיר ווהאן בסין - זו שאנחנו מכירים היטב מתקופת הקורונה. במקביל לגילוי הבעיה בישראל, התגלה הזיהום גם בתרכובות מזון של חברות רבות בעולם, בכ-60 מדינות.

הרגולציה בתחום המזון לתינוקות ממוקדת בדרך-כלל בתהליכי הייצור ובהקפדה על ניקיון במפעלים, ורק לגבי מספר קטן של חומרים נערכת בדיקה ספציפית של רמתם במוצר. צרוליד הוא רעלן נדיר, ועד עכשיו לא נחשב כבעיה מוכרת בתרכובות מזון לתינוקות, ולא נקבע רף מינימלי לכמות הרעלן שיכולה להופיע באופן בטוח בתרכובת.

בעקבות האירועים של הרעלת התינוקות והגעתם לבתי החולים בישראל ובעולם, החלה בדיקה של התרכובות. משרד הבריאות הישראלי הסביר בעבר כי פעל בהתאם לתקנות שקבעה הרשות המקבילה באירלנד, וקבע רף מסוים לכמות הרעלן הסבירה, והוחלט על מספר אצוות של התרכובת שיש לאחזר.

בהמשך קבעה רשות בטיחות המזון האירופית, ה-EFSA, רף אחר ושיטת בדיקה אחרת, ומשרד הבריאות החליט לאמץ תקנה זו, וכך נכנסו עוד שמונה אצוות תחת הרף המוגדר כמסוכן. כלומר, גם לאחר האחזור הראשון, נמכרו תרכובות שבהן אותר בסופו של דבר הרעלן. אך בשלב השני כבר החליט משרד הבריאות על מדיניות שמרנית וביקש להחזיר את כל 21 האצוות שבהן ידוע כי נעשה שימוש ב-ARA שמקורו מ-Cabio.

טבע: "בריאות התינוקות היא נר לרגלינו"

מטבע ישראל נמסר בשבוע שעבר כי "בטבע ישראל, בשיתוף משרד הבריאות, הוחלט ביום שישי האחרון, כמשנה זהירות בלבד ומתוך אחריות, למשוך מהשוק את כלל האצוות שיוצרו עם חומר הגלם המדובר בשלב 1 ו-ar בלבד, גם אם לא נמצאה בהן חריגה, וללא תלות בביצוען של בדיקות נוספות לפי שיטת המדידה החדשה שקבעה רשות המזון האירופית רק בשבוע שעבר. כל יתר מוצרי נוטרילון בכל השלבים בטוחים לשימוש. בכל שלב טבע פעלה בשקיפות מלאה ובשיתוף-פעולה עם משרד הבריאות, תוך מעקב רציף אחר תלונות צרכנים, ולא נמצאו עד כה ממצאים חריגים.

"מדובר באירוע גלובלי הנוגע למספר יצרני תמ"ל בעולם והוביל לריקולים עולמיים, כאשר בישראל נוטרילון הוא המותג הראשון שנבדק לפי התקנים החדשים בעולם. כל איסוף נעשה על בסיס המידע והרגולציה המחייבת באותו מועד. בריאות התינוקות היא נר לרגלינו, וכל צעד שננקט נעשה מתוך שקיפות, אחריות וזהירות יתרה בלבד".