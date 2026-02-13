בשנת 2025, שהייתה שנה לא קלה לכלי רכב חשמליים משפחתיים ועממיים בישראל, נמכרו כאן כ־1,400 רכבי פנאי/עבודה ענקיים וכבדים עם הנעה חשמלית מלאה במחיר של למעלה מ־400 אלף שקל. נחזור שנית: אלף ארבע מאות מפלצות חשמליות ענקיות, ששוקלות כמעט ארבע טונות ועולות בממוצע כמו שניים־שלושה כלי רכב חשמליים משפחתיים. כולן הגיעו לישראל ביבוא עקיף וכולן נמכרו ללקוחות פרטיים.

לתופעה החריגה הזו יש כמה סיבות, כמו למשל "פרצה" בחוקי מיסוי הרכב, שמאפשרת לרשום כלים כאלה, או לפחות את חלקם, בתור "מסחריים" לצורך זיכוי מע"מ. והצטברות מלאים חריגה של רכבי כאלה בארצות הברית, בעיקר של ג'נרל מוטורס.

אבל הסיבה המרכזית היא כנראה הרצון של לקוחות רבים בארץ להצטייד ברכבי הפנאי הגדולים, המפנקים והמוחצנים ביותר שנעים על כבישי הארץ (והעולם), מבלי להיענש בעלות הדלק והתחזוקה של מנוע בנזין/דיזל מפלצתי.

לפלח הזה נכנסת כיום גם ענקית הרכב הסינית דונגפנג באמצעות "קיצור דרך". כמו הרבה יצרניות רכב סיניות ממשלתיות, דונפנג מספקת עשרות אלפי כלי רכב לצבא הסיני ואחד מהם הוא רכב שטח קשוח לתנאי עבירות קשים, שנקרא בסין "מנגשי", לוחם במנדרינית. במילים אחרות, זו מקבילה סינית של ה"האמר" הצבאי.

עבור השוק האזרחי פיתחה החברה גרסה חשמלית מלאה של הרכב (ומאוחר יותר גם גרסת פלאג־אין) תחת השם M-HERO עם לא פחות מארבעה מנועים חשמליים, סוללה ענקית, היגוי נפרד לכל גלגל ומערכת שטח בסטנדרט צבאי, שמתוכננת לכל אתגרי העבירות.

עיצוב חיצוני

כמו ההאמר האמריקני, גם ל־HERO יש נוכחות שלא מותירה אף אחד אדיש על הכביש. הרכב נמתח לאורך של 5 מ', לרוחב של יותר מ־2.1 מ' בין המראות ולגובה של כמעט 2 מ'. ואם לא די בממדים מגיע גם עיצוב דרמטי, שעוצב כנראה על ידי חובבי קומיקס טכנולוגי.

החרטום הגבוה משלב משטחים שמתחברים זה לזה בזוויות חדות בנוסח מפציץ חמקן. יש גם פגוש קשוח במראה תעשייתי, פנסים שמזכירים עיני מפלצות מצוירות ומכסה תא מנוע עתיר בליטות וחריצים, שדומה לחזיר יבלות כועס.

גם פרופיל הצד עמוס בפרטים מוחצנים: זוויות מרכב חדות, קשתות גלגלים טרפזיות, חישוקי שטח מסיביים, צירי דלתות תעשייתיים ומסגרות חלונות עבות, שתוכננו בעבור זכוכיות ממוגנות ירי. רק ידיות פתיחת הדלתות, ששקועות בגוף, מזכירות במעט כלי רכב חשמליים אזרחיים.

את המראה משלים זנב קשוח עם דלת שנפתחת הצידה ועליה חיפוי דמה לגלגל רזרבי. הוסיפו לכך צבע מט אפרפר בנוסח כלי נשק, וקיבלתם רכב שכל מח"ט בחילות השדה יאריך את שירות הקבע שלו כדי לקבל אותו.

פנים הרכב

אחרי כל הדרמה החיצונית, הכניסה לתא הנוסעים הגבוה קלה יחסית בזכות מדרגה חשמלית שנשלפת מהמפתן אוטומטית, אם כי עדיין נדרשת תנופה קלה. תא הנוסעים ענק כמתבקש וחמישה מבוגרים שגובהם מעל 1.9 מ' ייהנו בו ממרחב תנועה מלא, אם כי המושב האמצעי מאחור מתוכנן לנוסעים רזים.

תא המטען מסתפק בנפח של 452 ליטר לפני קיפול המושבים האחוריים, סף ההטענה שלו גבוה והגישה אליו דורשת שימוש בדלת די כבדה. אולי כפיצוי הוא מציע כושר גרירה של עגלות במשקל של עד 2.5 טונות.

את סגנון עיצוב הפנים אפשר להגדיר בתור "פלח היוקרה פוגש את המערב הפרוע בשנת 2040". מצד אחד אפשר למצוא כאן כמעט כל פריט נוחות וסגנון חיים שיש ברכבי יוקרה מודרניים - כולל ריפוד עור איכותי בכמויות מסחריות, מושבים חשמליים אולטרה־נוחים לכל הנוסעים, עיסוי, שני גגות חשמליים, מערכת קול רצינית, מסכים בכל פינה, תאורת אווירה ומה לא.

מצד שני, יש ידיות הילוכים ומצבי נהיגה שנראות כאילו נלקחו מנגמ"ש, וידיות דלתות מעוצבות כמו אקדח אוטומטי (!) - כולל חריטה של המשפט "Never back down" על הקנה. ללא ספק, מישהו בסין צפה ביותר מדי סרטי אקשן אמריקנים.

הנדסת האנוש עצמה מתוכננת היטב. לצד מערכת הפעלה מבית HUAWEI, עם תפריטים מאורגנים היטב, יש גם לא מעט מתגים פיזיים גדולים לשליטה מהירה במערכות חיוניות. לוח המחוונים גדול מהמקובל ויש גם מסך נוסף מול הנוסע, אם כי הוא פחות שימושי.

יש גם מערכת יעילה של מצלמות היקפיות, שהיא חיוניות לאור העובדה שהראות לאחור מוגבלת מאד. איכות הייצור והחומרים מרשימה, כולל בידוד רעשים מכובד וחומרים פלסטיים רכים שעוטפים את רוב המשטחים.

מנוע וסוללה

כמו כל הרכב, גם מערכת ההנעה החשמלית "גדולה מהחיים". ארבעה מנועים חשמליים נפרדים, אחד לכל גלגל, מייצרים במשולב הספק של 1,088 כוחות סוס ומומנט של 143 קג"מ.

במצב התכנות הספורטיבי הרכב יכול להאיץ בחרישיות מאפס ל־100 קמ"ש ב-4.2 שניות ולייצר תאוצות ביניים מסחררות. אבל מילה של אזהרה: אם אין לכם הכשרה ואינסטינקטים של נהג טנק מרכבה סימן 3, אל תנסו את זה בסביבה בנויה. עדיף להיצמד לאופציות התכנות המתונות.

עקב אכילס של הרכב הוא הטווח החשמלי. הוא אמנם מצויד בסוללה מסיבית של 142.7 קילוואט-שעה, אבל רתום למשקל של כמעט ארבע טונות כולל נוסעים ומטען עם מבנה אווירודינמי של מכולה. הטווח המוצהר הוא עד 407 ק"מ ב־WLTP. בתנאי אמת, עם הפעלת מזגן ומדי פעם ניצול של פוטנציאל הביצועים (כי קשה לעמוד בפיתוי), הטווח הריאלי קרוב יותר ל־300-320 ק"מ.

על הכביש

על הכביש הרכב קל מאוד לנהיגה, למרות המאסה. ההיגוי די מדויק, מתלי האוויר שומרים על נטיית גוף סבירה בפניות והיגוי נפרד לכל הגלגלים מאפשר לכלי הענק הזה להסתובב כמעט "על המקום" ברחובות צרים ולהשתחל למקומות חניה בקלות מפתיעה. גם נוחות הנסיעה טובה והולמת רכב יוקרה.

יכולנו להקדיש כתבה נפרדת ליכולות השטח של הרכב, אבל בשל קוצר היריעה נתמצת: לרכב יש יכולות של רכב צבאי טקטי וזה אומר מרווח גחון של עד 33 ס"מ, זוויות גישה/נטישה שמאפשרות לטפס על מכשולים כמעט אנכיים, מיגון גחון מקצועי, צליחת משטחי מים בעומק של כמעט מטר ויכולת "לנוע הצידה", מה שמכונה "הליכת חרק", כדי להיחלץ מסיטואציות דחוקות.

מחיר

דונגפנג M-HERO עולה כ־700 אלף שקל ומשקלו לא מזכה אותו בהחזר מע"מ. זה לא מחיר פשוט לרכב סיני, אבל בפלח שלו הוא עדיין בחירה ייחודית. יש לו נוכחות כביש יוצאת דופן, תא נוסעים מפנק למשפחות, ביצועים רציניים, עלות שוטפת מזערית ויכולת לעשות צחוק מלא מעט רכבי כביש־שטח משופרים על מסלולים טכניים. למרבה הצער, הטווח מגביל אותו במסעות שטח ארוכים ומאתגרים אבל זה כנראה ייפתר כשיגיע לכאן דגם הפלאג־אין. כך או כך, אם אלה היכולות של רכבי השטח של הצבא הסיני, לצבאות במערב יש סיבה לדאגה.

חלק מהמתחרות

GMC HUMMER

מ־585 אלף ש' להאמר חשמלי (יבוא מקביל). אורך 5.5 מ' ותא נוסעים מפואר. לגרסה החזקה 3 מנועים (830 כ"ס) וסוללה עם טווח של עד 500 ק"מ. יכולות השטח מקצועיות

GMC HUMMER / צילום: יח''צ

BYD YANGWANG U8

כ־800 אלף ש' צפוי לעלות המתחרה בפלח ש־BYD בוחנת את שיווקו בארץ. אורך 5.3 מ' ותא נוסעים מפואר. 4 מנועים חשמליים מייצרים מעל 1,000 כ"ס. ביצועי השטח יוצאי דופן