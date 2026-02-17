ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
פודקאסטים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הצוללת | פודקאסט

איך להתעשר, אבל לא מהר: הסודות של מחבר "השקעות לעצלנים"


שיחה עם תמיר מנדובסקי, מחבר רב־המכר "השקעות לעצלנים" • על ההתחלה הקשה, נקודת המפנה בקריירה, הדרך הכי בטוחה להתעשר ומה הוא בחיים לא יעשה • האזינו

הילה ויסברג 11:58

תמיר מנדובסקי, מחבר רב המכר "השקעות לעצלנים", התחיל כשוטף כלים במועדון לילה, הפסיד כסף בבורסה במשבר 2008, ומשם בנה את אחד המותגים הפיננסיים הפופולריים בישראל.

בשיחה שקיימנו עמו במסגרת פודקאסט "הצוללת של גלובס", הוא סיפר איך הגיע מחיסכון של 800 אלף שקל שצבר עד שנת 2020 לפנטהאוז ב-21 מיליון שקל, למה הוא מאמין שכל אדם בן 20 יכול להפוך לעשיר בלי קשרים ובלי אבא עשיר, ולמה דווקא ירידות בשוק הן חדשות טובות למשקיעים צעירים. דיברנו על הטעויות שרוב המשקיעים עושים, על ההבדל בין משקיע חובבן למקצועי, על S&P 500 מול הבורסה בתל אביב, ועל הטיפ הכי חשוב של וורן באפט.