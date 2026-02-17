איך להתעשר, אבל לא מהר: הסודות של מחבר "השקעות לעצלנים"

תמיר מנדובסקי, מחבר רב המכר "השקעות לעצלנים", התחיל כשוטף כלים במועדון לילה, הפסיד כסף בבורסה במשבר 2008, ומשם בנה את אחד המותגים הפיננסיים הפופולריים בישראל.
בשיחה שקיימנו עמו במסגרת פודקאסט "הצוללת של גלובס", הוא סיפר איך הגיע מחיסכון של 800 אלף שקל שצבר עד שנת 2020 לפנטהאוז ב-21 מיליון שקל, למה הוא מאמין שכל אדם בן 20 יכול להפוך לעשיר בלי קשרים ובלי אבא עשיר, ולמה דווקא ירידות בשוק הן חדשות טובות למשקיעים צעירים. דיברנו על הטעויות שרוב המשקיעים עושים, על ההבדל בין משקיע חובבן למקצועי, על S&P 500 מול הבורסה בתל אביב, ועל הטיפ הכי חשוב של וורן באפט.
