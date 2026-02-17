רשות המסים חשפה שיטת העלמת מס חדשה במכולות ופיצוציות

רשות המסים חשפה לאחרונה שיטת העלמת מס והלבנת הכנסות במכולות ופיצוציות, וזאת על ידי שימוש בכספומטים הפרטיים המוצבים במקום. במסגרת המאבק בתופעה, נחקר בעל מרכול ומשרד תיווך מראשון לציון בחשד כי העלים לאורך השנים הכנסות בסכום של מיליוני שקלים, שקיבל מלקוחותיו במזומן, על ידי הטענת המזומן למכשיר כספומט שהוצב במרכול ושימש את הציבור הרחב. על פי החשד, כנגד הסכומים שהוטענו בכספומט קיבל בעל העסק, יצחק אסרף, תשלומים בהעברות בנקאיות מהחברה המחזיקה בבעלות על הכספומט, בתוספת עמלה. מניתוח חשבון הבנק של החשוד במסגרת החקירה נמצאו הפקדות חוזרות מחברת הכספומט בגובה של למעלה מ-20 מיליון שקלים בשנים 2024-2020.

מכשירי כספומט המוצבים בבתי עסק, נמצאים בבעלות חברות שקיבלו אישור מיוחד לכך מרשות שוק ההון. חלק מהמכשירים מתופעלים באופן שוטף על ידי החברות המחזיקות בבעלות על המכשיר, המשלמות דמי שכירות לבעל העסק שבו ממוקם המכשיר, וחלק מהמכשירים מתופעלים על ידי בעלי העסקים שבהם ממוקם המכשיר, המקבלים עמלה על כל משיכה מהחברה שבבעלותה נמצא הכספומט.

אי רישום הכנסות בגובה של עשרות אלפי שקלים

החוזה בין החברה המשווקת את הכספומטים למחזיק הכספומט קובע כי על מחזיק מכשיר הכספומט, לפתוח חשבון בנק ייעודי אליו יועברו הכספים מחברת הכספומטים. הכסף המזומן שמפקיד בעל העסק במכשיר אמור להימשך אך ורק מאותו חשבון הייעודי.

על פי החשד, בעל המרכול מראשון לציון נמנע מלפתוח חשבון בנק ייעודי ועשה שימוש בחשבונותיו העסקיים לשם כך. בכך ערבב החשוד בין הכספים שהועברו אליו לצורך מילוי הכספומט לכספים שהתקבלו בבית העסק. כמו כן, בביקורת ניהול ספרים שנערכה בבית העסק, התגלה אי רישום הכנסות בגובה של עשרות אלפי שקלים, בין היתר בגין עמלות המתקבלות בידי החשוד מחברת הכספומטים.

לאחר חקירה הובא החשוד בפני בית משפט השלום בתל אביב, אשר שחרר אותו בתנאים מגבילים. הבוקר פג תוקף צו איסור פרסום שהוטל על שמו של החשוד ופרטי הפרשה.

לפני שבוע חשפה רשות המסים מקרה נוסף שבו חקרה הרשות בעל פיצוציה מאשדוד, שניסה להעלים הכנסות בשיטה זו. על פי החשד, הכנסות ממכירות שנעשו במזומן בפיצוציה, שהועלמו מרשויות המס, הולבנו בחשבונות הבנק של החשוד באמצעות הטענת המזומן למכשיר הכספומט שהופעל בפיצוציה. בגין טענות אלה קיבל בעל הפיצוצייה תשלומים בהעברות בנקאיות מהחברה המחזיקה בבעלות על הכספומט, בתוספת עמלה. בחיפושים בבית החשוד נתפסו מסמכים, מזומנים, שעון יוקרה מסוג רולקס ושני רכבי יוקרה מסוג ב.מ.וו. כמו כן הוקפאו שני חשבונות בנק של החשוד.

חקירות אלו מבוצעות כחלק ממאבקה של רשות המסים בהון השחור ובשיטות שונות להלבינו, לרבות באמצעות מכשירי כספומט המוצבים בבתי עסק.

*** חזקת החפות: החשוד לא הואשם ולא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.