לאחר שזינקה 1,200% בשלוש שנים: הבנק שצופה כי למיטב יש לאן לטפס

בסוף שנת 2025 השלים בית ההשקעות מיטב ציון דרך משמעותי, כשעקף את המתחרה אלטשולר שחם בהיקף הנכסים המנוהלים תחתיו בתחומי הגמל וההשתלמות (131 מיליארד שקל). המהלך העניק חותמת נוספת למעמדו כבית ההשקעות הגדול בישראל.

במיטב, כמו יתר בתי ההשקעות, נהנו בשנים האחרונות מרנסנס בפעילות, על רקע הפריחה בבורסה המקומית שהמדדים המובילים בה עלו ביותר מ־100% בשנתיים האחרונות, וכן מכניסת משקיעים חדשים לתחום באמצעות מסחר עצמאי. הדבר בא לידי ביטוי גם במחיר מניית מיטב שעלתה בכמעט 250% בשנה האחרונה. כל זאת תוך שהיא משלימה זינוק של יותר מ־1,200% בשלוש השנים האחרונות, שהביאו אותה לשווי של כ־11.2 מיליארד שקל.

צמיחה בכל תחומי הפעילות

כעת, בצל הזינוק במניית מיטב, בבנק ההשקעות ג'פריס החליטו להתחיל לסקר אותה והעניקו לה מחיר יעד של 159 שקל, המשקף פרמיה של 18% על מחיר השוק. בג'פריס מסבירים, כי "מיטב מציגה סיפור צמיחה אטרקטיבי, המונע ע"י שוק הולך וגדל של ניהול השקעות בישראל ועליות מתמשכות בנתח השוק". הם מעריכים "שהשילוב של צמיחה אורגנית חיובית מתמשכת, פיתוח מוצרים חדשים והרחבת שולי הרווח, יביא לצמיחה אטרקטיבית ברווחים בעתיד".

להערכתם, שוק ניהול הנכסים הישראלי נהנה מרוח גבית מבנית כגון עלייה בתשלומים לפנסיה, או השתתפות גופים שאינם בנקים בשוק המסחר העצמאי. כך, סך הנכסים הפיננסיים שתחת ניהול מיטב עמד בסוף הרבעון השלישי של 2025 על 383 מיליארד שקל, בהשוואה ל־146 מיליארד שקל בסוף שנת 2020 (קפיצה של פי 2.6 תוך פחות מ־5 שנים).

עוד מציינים בג'פריס, כי מיטב, בניהולו של אילן רביב, הציגה גידול בנתח השוק בכל תחומי פעילותה (מוצרי פנסיה וחיסכון לטווח ארוך, קרנות לטווח קצר וניהול תיקים, אשראי לנדל"ן והמסחר העצמאי). במבט קדימה, הם מעריכים כי היא תמשיך להציג צמיחה בכל תחומים, בדגש על פעילות החיסכון לטווח ארוך וקצר שיצמחו בקצב מהיר ביותר.

בנוסף, בג'פריס כותבים כי למרות שתחום המסחר העצמאי (ריטייל) בו פועל מיטב באמצעות החברה הבת מיטב טרייד תורם את החלק הקטן ביותר להכנסות, הוא נמצא בשלבי הצמיחה המוקדמים ביותר ויש לו פוטנציאל להשתוות ליתר המגזרים. "ככל שהבעלות על המניות וחינוך המשקיעים ימשיכו להתרחב, אנו מאמינים שמיטב ממוצבת לצמיחה נוספת", מסכמים שם.

מניות בכ־3 מיליארד שקל לסטפק

מי שנהנו מהזינוק במחיר המניה הם בעלי השליטה במיטב, שתי משפחות המחזיקות בסה"כ מניות בשווי של קרוב ל־6 מיליארד שקל: משפחתו של המייסד צבי סטפק (26.6% מההון), ששווי החזקותיה עומד על כמעט 3 מיליארד שקל, וחברת ההשקעות BRM שבשליטת האחים אלי וניר ברקת (שר הכלכלה), עם החזקות (24.4%) בשווי של כ־2.7 מיליארד שקל. באמצע השנה שעברה, ניצלו שתי המשפחות את העליות כדי למכור לראשונה נתח קטן ממניותיהם תמורת כ־200 מיליון שקל. זאת, לאחר שחודש מוקדם יותר מימש צבי סטפק מניות בהיקף מצומצם יותר של כ־10 מיליון שקל.

גל המימושים לא פסח על מנהלי החברה. מתחילת 2026 מימשו שישה מנהלים בבית ההשקעות מניות בהיקף של כ־17 מיליון שקל. אלו, העמידו את סך המימושים של בכירי מיטב בשנה האחרונה על כ־40 מיליון שקל. לאחר המימוש מחזיקים ששת המנהלים - בהם גיא מני, מנהל ההשקעות הראשי בגמל ובפנסיה, ומנכ"לי מיטב טרייד והחברות הבנות - מניות בהיקף של מעל 36 מיליון שקל.