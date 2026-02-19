כשמדברים על הדולר, בדרך כלל זה בהקשר הישראלי: כמה השקל התחזק, מה זה עושה להשקעות שלנו והאם יש לנו מה לעשות עם זה. אבל הסיפור של הדולר גדול הרבה יותר מהזווית המקומית שלנו. בשנה האחרונה, מדד DXY - זה שבודק את ערכו של הדולר מול שישה מטבעות זרים מרכזיים - איבד מערכו כ-9%.

מצד אחד, נראה כי מדובר בהתרסקות של ממש. מצד שני, מבחינת דונלד טראמפ, התמונה שונה לחלוטין. "אני חושב שזה נהדר, הדולר מתפקד מצוין", אמר הנשיא האמריקאי לפני מספר שבועות.

מה משקף הנתון? מדד ה-DXY בודק את ערכו של הדולר האמריקאי מול שישה מטבעות זרים מרכזיים. המטבעות האלה כוללים אירו, ין יפני, לירה שטרלינג, דולר קנדי, קרונה שבדית ופרנק שוויצרי. בשנה האחרונה איבד מדד הדולר מערכו כ־9% למה זה חשוב? בניגוד לבחינת ערכו של הדולר ביחס לשקל, מדד הדולר בוחן את המטבע בפרספקטיבה רחבה יותר. בכך, ניתן לראות שמגמת היחלשות הדולר בשנה האחרונה אינה קשורה בהכרח להתחזקות השקל, וכי תהליכים בארה"ב הם שמובילים את הירידות

אם שואלים את קובי לוי, ראש דסק אסטרטגיית שווקים בבנק לאומי, הסתירה הזאת בין המציאות לדברים של טראמפ היא לא באג, אלא פיצ'ר.

"טראמפ מרוצה מדולר חלש"

"טראמפ מרוצה מדולר חלש", מסביר לוי. "מטבע חלש גורם לכך שהסקטור היצואני יכול להרוויח יותר כסף, כי הוא מוכר סחורה ומקבל עבורה בעולם יותר דולרים".

צורך הדוגמה, אם למשל מנוי לנטפליקס עולה 60 שקל, והדולר שווה ארבעה שקלים - החברה מקבלת מהלקוח 15 דולר על כל מנוי. אם הדולר שווה 3 - היא תקבל 20 דולר.

יש לאסטרטגיה הזו גם חסרונות?

"כן. זה מייצר לחצים אינפלציוניים, ובטח כשזה בא ביחד עם סיפור המכסים - זה גורם להתייקרות של סחורות מיובאות לארה"ב. זה מחיר שטראמפ מוכן לשלם.

"אבל כשאתה מסתכל על ארה"ב, יש לזה גם משמעות רחבה יותר. בסופו של דבר, המטבע של ארה"ב פופולרי עבור כל העולם. כל מדינה, או אפילו כל אזרח, שרוצה לצבור הון, קונה דולר למאזן שלו. לפעמים גם שתי מדינות שאין להן קשר בכלל לדולר, סוגרות ביניהן עסקאות בדולרים, כי זה פשוט יותר קל".

אז יש גבול לתחתית שטראמפ ירצה לרדת עם הדולר?

"כן, הממשל לא ירצה שהדולר ייחלש מדי, כי זה יפגע באמון של הציבור במטבע, והוא ילך לחלופות אחרות. אבל בנקודה שאנחנו נמצאים כרגע - זה פועל לטובתם. זו נקודה שמאפשרת לכלכלה היצואנית לתפקד היטב, ועדיין שומר על האמון של הדולר באופן יחסי".

"טראמפ עצמו הולך בין הטיפות"

אז טראמפ רוצה דולר חלש יחסית. איך גורמים אחרים בארה"ב מגיבים לזה? מה עמדת הפד?

"אחת הדרכים העיקריות שבהן טראמפ פועל כדי להחליש את המטבע, זה ללחוץ על הפד להוריד ריבית. זה גם מגיע לאיומים אישיים על חברי הפד".

"עם זאת, אנחנו רואים שגם טראמפ עצמו הולך בין הטיפות - הוא היה יכול למנות לתפקיד יו"ר הפד מישהו שהרבה יותר בעמדה שלו בצורה בלתי מתפשרת. אבל הוא בחר בקווין וורש, שנתפס כגורם מאוד מקצועי עם דעות מאוד מבוססות.

"כרגע וורש אומנם תומך בעמדת טראמפ, שהריבית צריכה להיות נמוכה יותר, אבל הוא אומר שזה לא בהכרח יישאר ככה. אז מצד אחד אנחנו רואים שטראמפ אומר שצריך להוריד ריבית, אבל מצד שני ממנים מישהו ניטרלי".

איך זה משפיע על הכיס שלנו?

לוי מזכיר את החלופות האחרות לדולר, ואחת מהן היא הנהירה לזהב - בשנה האחרונה עלה ערכה של המתכת היקרה ב-71%, ולפני שלושה שבועות היא נסחרה לראשונה מעל רף של 5,000 דולר.

"זה סיפור מאוד משמעותי. בשנים האחרונות יש יותר בנקים מרכזיים שאומרים בצורה פומבית שהם קונים זהב במקום דולר. אפילו ממשלת סין אמרה לאחרונה לבנקים שלה להפסיק לקנות אג"ח של ארה"ב, כי זה נכס תנודתי מדי.

"הסיפור הזה הוא גם תוצאה של אירוע משמעותי שקרה עם פלישת רוסיה לאוקראינה ב-2022. למעשה, אירופה וארה"ב חסמו את הגישה של רוסיה ליתרות רזרבה שהיא שמרה באירו ובדולרים. זאת אומרת, הם אמרו לה - חשבתם שהכסף הזה שלכם? הוא כבר לא.

"היכולת שלהם לעשות את זה בצורה חד-צדדית, בלי להודיע, פשוט לסגור את השיבר - הייתה אירוע משמעותי בעולם. פתאום כלכלות אחרות, כמו סין או אפילו הודו, הבינו שהן לא יכולות לקחת את הסיכון שיעשו להן אותו דבר, ועברו בין היתר לזהב".

ומה הלאה? לאן הדולר הולך?

"אם נסכם, הממשל רוצה לראות דולר חלש אבל לא חלש מדי. אני חושב שאנחנו מגיעים לנקודת האיזון הזאת. אבל אתה יודע, זה ללכת על חבל דק. התהליכים האלו יכולים מהר מאוד להידרדר ועלול לקרות אירוע שלילי לכולנו.

"מצד שני, גם יכול להיות אירוע שיגרום לדולר להתחזק פתאום. אבל אלה תרחישי קיצון, בתרחיש המרכזי אני חושב שהגענו לאיזון".

*** גילוי מלא: נתון בשבוע הוא פרויקט מערכתי הנעשה בשיתוף מומחי בנק לאומי. אין לראות באמור המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו של כל אדם