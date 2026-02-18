חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:55

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת.

המניות הדואליות חוזרות למסחר בפערי ארביטרז' חיוביים לרוב. אנלייט ,שזינקה אתמול בת"א, בעקבות הדוח הרבעוני חוזרת לת"א בפער של כ-2.5%. אלביט , טאואר , איי.סי.אל ונובה בפערים חיוביים של עד 1%. מנגד, נייס שנפלה אתמול בוול סטריט בכ-8%, בפער שלילי של כ-3.5%.

במישור הגאופוליטי - איראן הודיעה אתמול כי הגיעה להסכמה עם ארה"ב על עקרונות מנחים למשא ומתן גרעיני, בניסיון לקדם הסכם שיפחית את הסנקציות הכלכליות על טהרן ויוריד את הסיכון לסכסוך רחב במזרח התיכון. אולם שני הצדדים למו"מ ציינו שעדיין נותרו פערים ובישראל נערכים לאפשרות של קריסה במגעים.

אתמול (ג') בלילה ביצעו חוקרים של רשות ניירות ערך חיפוש במשרדי ארית והחברה הבת רשף טכנולוגיות, עקב חשד לעבירות מידע פנים לפי חוק ניירות ערך. "למיטב ידיעת החברה, נושאי משרה בחברה נחקרו בנושא. עוד למיטב ידיעת החברה, בשלב זה אין חשדות נגד החברה. למועד הדיווח, אין לאמור לעיל השפעה על הפעילות השוטפת של החברה ו/או של רשף", נכתב בהודעת החברה.

מוקדם יותר אתמול, במקביל לירידות המוקדמות בוול סטריט, המסחר בת"א ננעל במגמה מעורבת - מדד ת"א 35 עלה ב-0.3%, מדד ת"א 90 ירד ב-0.4% ואיזן את מדד ת"א 125 שנותר ללא שינוי.

מדד הקלינטק עלה בכ-1.2%, כאמור בהובלת אנלייט , שזינקה במעל 10% בעקבות הדוחות.

בין המדדים הענפיים בולט לרעה מדד רשתות שיווק שיורד במעל 2.5%. בתוך המדד מובילה את הירידות מניית דלתא מותגים שצנחה בכ-15%, בעקבות הדוחות החלשים שפרסמה הבוקר.

נראה כי המשקיעים נבהלו, והם חוששים מרבעון חלש במותגי האופנה המסורתיים, שכן מניית פוקס נפלה בכמעט 8%, מניית אתר האופנה של פוקס - טרמינל איקס ירדה ביותר מ-6%, וגם מניית רשת קסטרו נחלשה. ההשלכה מגיעה גם למניית ריטיילורס (יבואנית נייקי לישראל) שנפלה ביותר מ-6%, ולרשת מוצרי האופנה המוזלים אורבניקה שירדה ב-7.5%.

בשלושת החודשים האחרונים, ככל שהישראלים חזרו לטוס לחו"ל, ניכר כי מניות רשתות האופנה הישראליות סבלו מירידות שערים חדות. כך, מניות קסטרו נחתכו ב-44% בשלושת החודשים האחרונים, מניות פוקס איבדו 28% מערכן, ודווקא מניות דלתא מותגים עדיין רשמו עלייה של 18% באותו פרק זמן, כאשר שווי השוק של רשת זו עומד על 3.2 מיליארד שקל - לא רחוק משמעותית משוויה של פוקס, שעומד כיום על 4 מיליארד שקל, ויותר מפי 3 משוויה של קסטרו (920 מיליון שקל).

מדד נוסף שנפל אתמול הוא מדד מניב חו"ל שירד בכ-4%. הובילו אותו מניות נורסטאר ויו.אמ.איץ' שנפלו בכ-14%.

גם כלל מניות הנדל"ן והבניה ירדו לאחר ששלשום זינקו בחדות. הזינוק נבע ממדד המחירים שפורסם ביום ראשון והפתיע לחיוב הגביר את הציפיות להורדת ריבית מצד בנק ישראל בשבוע הבא. בנוסף לפי נתוני הלמ"ס.

מניות חברות הבנייה רגישות במיוחד למידת הקלות בנטילת המשכנתאות על-ידי הציבור. בנוסף הראה מדד המחירים לצרכן כי מחירי הדיור חזרו לטפס, נתון שגם תומך במצבם של הקבלנים. למרות הנתונים, לא כולם השתכנעו, "הייתי מתייחס לנתונים על מחירי הדיור בזהירות", אומר אנליסט הנדל"ן זיו עין אלי מבית ההשקעות אי.בי.אי, "משום שהם לא מתכתבים עם המצב בשוק הדיור, ויכולים להיות מוטים בגלל מבצעי המימון".

מניות נוספות שריכזו עניין:

מניית אורמת טכנולוגיות זינקה לאחר שחברה האנרגיה הגיאותרמית והמתחדשת, הודיעה כי חתמה על הסכם רכישת חשמל (PPA) ארוך טווח עם NV Energy, במטרה לתמוך בפעילות של אלאפבית במדינת נבדה.

מניית טבע עלתה בכ-4%. מוקדם יותר היום, החברה, יחד עם השותפה סאנופי, פרסמו תוצאות עיקריות משלב 2b של הניסוי הקליני בתרופה Duvakitug, המיועדת לטיפול במחלות מעי דלקתיות.

הבוקר באסיה מסחר דליל לרגל ראש השנה - בסין, בהונג קונג ובדרום קוריאה לא מתקיים מסחר. בטוקיו נרשמים עליות של כ-1.3% במדד הניקיי, כשברקע צמיחת היצוא היפני זינקה לשיא של יותר משלוש שנים, עם עלייה של כמעט 17% בינואר.

באשר לוול סטריט - החוזים העתידיים מצביעים הבוקר על עליות קלות - הנאסד"ק עולה בכ-0.3%, s&p500 בכ-0.2% ודאו ג'ונס בכ-0.1%.

מניית פאלו אלטו נפלה בכ-6% במסחר המאוחר למרות שעקפה את הציפיות בדוח הרבעוני.

אתמול וול סטריט חזרה לפעילות, אחרי סופ"ש ארוך, בו צוין "יום הנשיאים" ואחרי השבוע הכי גרוע בניו יורק מאז נובמבר האחרון. יום המסחר התנודתי בוול סטריט ננעל בעליות קלות על רקע הקושי להעריך את השפעת הבינה המלאכותית. ההפסדים הכבדים שנרשמו בפתיחה התפוגגו ונאסד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 ודאו ג'ונס עלו בשיעור דומה.

תעודת הסל IGV , העוקבת אחר סקטור התוכנה המורחב, איבדה למעלה מ-2% ומשלימה ירידה שנתית של 23%, על רקע החשש הגובר שכלי בינה מלאכותית יחליפו ספקי תוכנה ייעודיים.

ליאה בנט, אסטרטגית השקעות ראשית ב-Concurrent Investment Advisors, ציינה בראיון ל-CNBC כי נדרש זמן כדי להבין כיצד ייראו רווחי החברות הללו, והוסיפה כי אלו שלא יצליחו להתחרות או לייצר "חפיר" (Moat) עסקי יחוו הידרדרות, בעוד השוק ינסה לזהות את המנצחים החדשים במרחב.

מניית סרוויס נאו רשמה ירידה של למעלה מ-1%, מה שמשלים צלילה של 31% מתחילת שנת 2026, בעוד ש-אוטודסק ו-פאלו אלטו יורדות בכ-2% כל אחת (עם ירידות מצטברות של 23% ו-11% השנה, בהתאמה). גם ענקיות כמו סיילספורס ואורקל לא חמקו מהמגמה השלילית עם ירידות של 2% ו-3%, שהביאו את הפסדיהן מתחילת השנה ל-30% ו-20%, בהתאמה. אינטואיט וקראודסטרייק יורדות בכ-5%.

מספר שיא של משקיעים סבור כי החברות מוציאות סכומי עתק מופרזים, כך עולה מסקר מנהלי הקרנות האחרון של בנק אוף אמריקה. למרות שהמשקיעים המשתתפים בסקר הם האופטימיים ביותר מאז יוני 2021, כ-35% מהם הזהירו כי התאגידים משקיעים באופן מוגזם ("Overinvesting"), כך כתב האסטרטג מייקל הרטנט.

במקביל, המשקיעים החלו לצמצם את החשיפה שלהם למניות הטכנולוגיה. רבע מהמשתתפים בסקר רואים ב"בועת AI" את סיכון הקצה (Tail Risk) המרכזי לשווקים, בעוד ש-30% סבורים כי הוצאות ההון (CapEx) על בינה מלאכותית מצד ענקיות הטכנולוגיה הן המקור הסביר ביותר למשבר אשראי עתידי.

מניית אמזון התאוששה מרצף ירידות היסטורי של תשעה ימים ברציפות של ירידות שהיה הגרוע ביותר מאז 2006, מאז ה-2 בפברואר איבדה אמזון כ-18% מערכה - מחיקה של כ-450 מיליארד דולר משווי השוק שלה. הסחרור הנוכחי סביב המניה קשור ישירות לדוחות הרבעון הרביעי שפורסמו מוקדם יותר החודש, אשר עוררו בקרב המשקיעים ספקות כבדים לגבי הכדאיות של תוכניות ההשקעה המסיביות של החברה בתחום הבינה המלאכותית.

יצרנית השבבים מיקרון טכנולוג'י הכריזה אתמול על תוכנית השקעות אדירה של כ-200 מיליארד דולר להרחבת הייצור בארה״ב - מהלך שנועד למנוע את מחסור הזיכרונות החריף ביותר בענף זה יותר מ-40 שנה.

וורנר ברדרס דיסקברי הודיעה היום כי תחדש את שיחות העסקה עם פרמאונט סקיידנס במסגרת דחיה של שבעה ימים להצעת נטפליקס במטרה לבחון מחדש את ההצעות.

אריק טראמפ של הנשיא משקיע בחברת הכטב"מים הישראלית אקסטנד (Xtend), כחלק מעסקת ענק בשווי 1.5 מיליארד דולר שנועדה להנפיק את החברה באמצעות מיזוג עם JFB Construction, חברת בנייה קטנה מפלורידה שנסחרת בוול סטריט. מנייתה נפלה ב-43%.

ישראליות בוול סטריט:

מניית צים זינקה בכ-25%. אתמול, נודע באופן רשמי כי חברת התובלה הימית נרכשת על-ידי Hapag-Llyod מגרמניה וקרן פימי הישראלית, בעסקה של 4.2 מיליארד דולר - 35 דולר למניה, פרמיה של 58.5% על מחיר המניה בניו יורק בסוף השבוע האחרון.

מניית פלטפורמת המסחר הישראלית איטורו זינקה בכ-15%, לאחר שהחברה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2025 כולה.

אנלייט זינקה בכ-11%. חברת האנרגיה המתחדשת הגדולה בבורסת תל אביב שנסחרת גם בוול סטריט, עקפה את התחזיות שהציבה לעצמה לשנת 2025 הן בצמיחה והן ב-EBITDA.

מניית אורמת טכנולוגיות זינקה אף היא. חברה האנרגיה הגיאותרמית והמתחדשת, הודיעה כי חתמה על הסכם רכישת חשמל (PPA) ארוך טווח עם NV Energy, במטרה לתמוך בפעילות של אלאפבית במדינת נבדה.

מניית חברת סיוה (Ceva) הישראלית ירדה בכ-5% לאחר שהחברה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2025 כולה.

2. שוקי האג"ח

למרות הירידות בשוק המניות, בקרב מדדי האג"ח נרשמה מגמה מעורבת. בהשפעת מדד המםחירי לצרכן לחודש ינואר שהפתיע לחיוב (ירד ב־0.3%), מדד תל גוב־כללי עלה קלות, והשלים עלייה נאה של 0.2% מתחילת השבוע. התשואה לפדיון הגלומה בו עומדת על 2.88%, והיא ירדה בחודשים האחרונים מתחת לרף 3%, עם הירידה בפרמיית הסיכון של ישראל, וכעת גם עם ההתגברות של הערכות השוק להמשך הפחתות הריבית מצד בנק ישראל לנוכח מדד ינואר.

מנגד, מדדי האג"ח הקונצרני הבולטים, בהם תל בונד 20, נסחרו בירידות של עד 0.1%. יצויין כי מדד תל בונד 20 עדיין עלה ב־0.5% מתחילת השנה והתשואה לפדיון הגלומה בו עומדת על 2.36%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר התאושש בשלישי ועלה ב־0.3% לכ־3.1 שקלים. האירו התחזק בשיעור מעט נמוך יותר והוא נסחר סביב 3.67 שקלים. נראה כי התאוששות הדולר מגיעה על רקע המהלך שלו בשווקים בחו"ל. בבלומברג ציינו כי הדולר מתחזק במסחר באופציות, כאשר לדעת אנליסטים השווקים קצת "הגזימו" בתחזית שלהם לגודל הקיצוץ בריבית בארה"ב (צפי להפחתה שלה ב־0.6% עד סוף השנה). לדבריהם, ככל הנראה יהיו פחות הפחתות מהמגולם בשוק, מה שתומך בהתחזקות המטבע האמריקני.

בגזרת הסחורות, מחיר הנפט נחלש על רקע סימנים להתקדמות בשיחות הגרעין בין ארה"ב לאיראן, ועמד על שפל של שבועיים - 67.42 דולר לחבית נפט ברנט. הבוקר, החוזים העתידיים על נפט מראים עליות של כ-0.3%. הזהב צנח אתמול אל מתחת לרף ה-4,900 דולר לאונקיה - זאת בשעה שחלקים נרחבים מאסיה, אזור הצריכה המרכזי של המתכת, סגורים לרגל ראש השנה הירחי. הבוקר נראה כי המגמה משתנה והחוזים העתידיים מראים עלייה של כ-1% במחיר הזהב.

גם מחיר הכסף צנח אתמול בכמעט 6%, לאחר שהתקדמות בשיחות בין איראן לארה"ב הפחיתה את הביקוש למתכות היקרות, הנחשבות למקלט עבור המשקיעים בעתות משבר. התחזקות הדולר בעולם פגעה אף היא בתיאבון המשקיעים לזהב ולכסף, שמחיריהן נקובים בדולרים.

4. מאקרו

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים צופה האצה בצמיחה בישראל השנה, בחלקה כפיצוי על הצמיחה הנמוכה יותר בשנתיים הקודמות.

"הצמיחה בישראל עמדה על 3.1% בשנת 2025 כך על פי האומדנים הראשוניים של הלמ"ס. זאת לאחר צמיחה מהירה מהצפוי של 4.0% בשיעור שנתי ברבעון האחרון של 2025. הנתונים לא משנים מהותית את ההתחזית שלנו לצמיחה של 4.6% בשנת 2026, בהובלת ההשקעות, ובשיעור נמוך יותר גם היצוא והצריכה הפרטית.

"נתוני הצמיחה והאינפלציה הם הפרסומים המרכזיים האחרונים לפני החלטת הריבית ביום שני הקרוב (23 בפברואר) כאשר בשווקים הפיננסיים מתומחרת הסתברות גבוהה להפחתת ריבית שלישית ברציפות. אנו סבורים שבנק ישראל יבחר להמתין עם הורדת הריבית למרץ. זאת לאור התחזקות של כ-1.5% בלבד בשקל מול סל המטבעות מאז ההחלטה הקודמת, העלייה במתיחות הגיאופוליטית והמשך העלייה המהירה בשכר".

בעולם מדבר קליין על עתיד ורוד עם עבר מעורפל. "דוח התעסוקה בארה״ב הציג פתיחה חזקה ל-2026, אך עדכונים משמעותיים כלפי מטה ל-2025 המטילים צל על התמונה הכוללת.

"עיקר הגידול בינואר נבע כמעט כולו מענפי החינוך והבריאות ובשיעור מתון יותר בענף הבנייה לא למגורים (ייתכן גם על רקע בנייה מואצת של מרכזי נתונים), בעוד שביתר הענפים התמונה הייתה חלשה יותר. בנוסף, נתוני השנתיים הקודמות עודכנו כלפי מטה בכ-900 אלף משרות".

"למרות התמתנות האינפלציה להערכתנו נתוני שוק העבודה המעורבים, לצד הציפיות לצמיחה חזקה ברבעון הרביעי של 2025 שיתפרסמו ביום שישי הזה אינם מאפשרים הפחתת ריבית כבר בהחלטה הבאה. עם זאת, אנו צופים כי הריבית תחזור לרדת במחצית השנייה של השנה, עם כניסת הנגיד החדש לתפקיד, ככל שיצטברו סימני חולשה נוספים בשוק העבודה".

בצד השני של העולם בסין מתחילה שנת הסוס - קליין מציין שהאינפלציה בסין ירדה ל-0.2% בלבד בתחילת 2026 בחלק בשל ירידה במחירי המזון. עם זאת, חלק מן הירידה כנראה נובע מהפרשי תזמון מול ראש השנה הסיני , שחל השנה מאוחר יותר לעומת השנה שעברה והתחיל אתמול (שלישי) עם כניסת שנת "סוס האש" לפי הזודיאק הסיני. במקביל, מדד המחירים ליצרן ממשיך בעקביות לרדת ועמד על מינוס 1.4% ב־12 החודשים עד ינואר."אנו סבורים כי הריבית תיוותר ללא שינוי בהחלטה השבוע, ולא צפוי שינוי לפני התכנסות הקונגרס של המפלגה הקומוניסטית בתחילת מרץ".

5. תחזית

החשש המרכזי בשוק הוא שהשקעות העתק ב-AI הן אלו שהפכו למוקד התנודתיות בוול סטריט. די שנזכיר את אלפאבית ואמזון שהודיעו לאחרונה על השקעות שעשויות להגיע ל-185 מיליארד דולר ול-200 מיליארד דולר בהתאמה - יותר מכל סכום שחברה כלשהי השקיעה בהוצאות הון בשנה אחת.

אבל, לא מעט מיליארדרים בוול סטריט מזהירים ממשבר אחר לגמרי שממשמש ובא.

שורה הולכת ומתארכת של מנהיגי תעשיית הטכנולוגיה, בהם אילון מאסק וטים קוק מזהירה מפני משבר גלובלי בהתהוות: מחסור בשבבי זיכרון מתחיל לפגוע ברווחים, לשבש תוכניות עסקיות ולהקפיץ מחירים של מוצרים - ממחשבים ניידים וסמארטפונים ועד מכוניות ודאטה-סנטרים - והלחץ רק צפוי להחמיר.

מאז תחילת 2026, טסלה, אפל ועוד תריסר חברות גדולות אותתו כי המחסור ב-DRAM, כלומר זיכרון גישה אקראית דינמי - אבן הבניין הבסיסית של כמעט כל טכנולוגיה - יגביל את הייצור. קוק הזהיר כי הדבר ילחץ את שולי הרווח של האייפון.