ארית תעשיות

חשד למידע פנים במניה הלוהטת של ת״א: פשיטה על משרדי ארית

החוקרים הגיעו למשרדי החברה באור יהודה וחקרו מספר נושאי משרה •  ארית דיווחה לבורסה כי בשלב זה אין חשדות נגד החברה עצמה ואין השפעה על הפעילות השוטפת של החברה או של חברת הבת רשף

שירות גלובס 23:28
מפעל רשף טכנולוגיות של ארית בשדרות / צילום: יח''צ
מפעל רשף טכנולוגיות של ארית בשדרות / צילום: יח''צ

הלילה ביצעו חוקרים של רשות ניירות ערך חיפוש במשרדי ארית והחברה הבת רשף טכנולוגיות, עקב חשד לעבירות מידע פנים לפי חוק ניירות ערך.

"למיטב ידיעת החברה, נושאי משרה בחברה נחקרו בנושא. עוד למיטב ידיעת החברה, בשלב זה אין חשדות נגד החברה. למועד הדיווח, אין לאמור לעיל השפעה על הפעילות השוטפת של החברה ו/או של רשף", נכתב בהודעת החברה.

ארית תעשיות חזרה בה בסוף 2025 מהכוונה להנפיק את החברה הבת רשף טכנולוגיות, הובילה לקריסה של 20% במניית החברה ביום אחד, ולמחיקת כמיליארד שקל משווי החברה. בעקבות התגובה החריפה של השוק, בארית מיהרו להפיק לקחים, והוחלט להשהות את תהליך הנפקת מניותיה של רשף לציבור.

הרחבה בהמשך.