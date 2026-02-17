החורף המאוחר שחק את רווחי דלתא מותגים ומוביל לסייל במניות האופנה

למרות גידול נאה בהכנסות, שחיקה ברווח הנקי על רקע הגעתו המאוחרת יחסית של החורף לישראל, פגעה בתוצאות רשת האופנה הישראלית דלתא מותגים , המפעילה 239 חנויות תחת מספר מותגים ומניותיה נסחרות בירידות שערים חדות.

ברבעון האחרון של שנת 2025 הסתכמו הכנסות דלתא מותגים ב-385 מיליון שקל, מדובר אמנם בעלייה של 2% ביחס לרבעון האחרון שנה קודם לכן, אך הרווח הנקי ברבעון המסכם לשנת 2025 נשחק ב-7.2% ביחס לרבעון האחרון בשנה הקודמת והסתכם ב-56.2 מיליון שקל. החברה ציינה כי הגידול בהכנסות ברבעון שחלף הושפע מירידת מכירות מותגים בבעלות דלתא, כתוצאה מהשפעת מזג אוויר חם מהרגיל ברבעון שהשפיע על תזמון מכירות החורף.

דלתא מותגים, בניהולה של ענת בוגנר, משווקת מוצרי ביגוד בסיסיים בחנויות שלה ברחבי הארץ. נראה שהמשקיעים נבהלו והם חוששים מרבעון חלש במותגי האופנה המסורתיים, שכן מניות פוקס נופלות ב-5.7%, מניות אתר האופנה של פוקס - טרמינל איקס יורדות ב-5%, וגם מניות רשת קסטרו נחלשות ב-5%. ההשלכה מגיעה גם למניות ריטיילורס (יבואנית נייקי לישראל) שנחלשות ב-2%, ורשת מוצרי האופנה המוזלים אורבניקה שיורדות בשיעור דומה. ניכר כי כלל מניות האופנה סובלות מסנטימנט שלילי והן גוררות את מדד ת"א רשתות שיווק לירידה של 1.4%, בזמן שמדד הדגל המקומי ת"א-35 נחלש רק ב-0.2%.

יצוין עוד כי בשלושת החודשים האחרונים, ככל שהישראלים חזרו לטוס לחו"ל, ניכר שמניות רשתות האופנה הישראליות סבלו מירידות שערים חדות. כך מניות קסטרו נחתכו ב-44% בשלושת החודשים האחרונים, מניות פוקס איבדו 28% מערכן ודווקא מניות דלתא מותגים עדיין רשמו עלייה של 18% באותו פרק זמן, כאשר שווי השוק של רשת זו עומד על 3.2 מיליארד שקל. לא רחוק משמעותית משוויה של פוקס, שעומד כיום על 4 מיליארד שקל, ויותר מפי 3 משוויה של קסטרו (920 מיליון שקל).

ככלל סיכמה דלתא מותגים את שנת 2025 עם הכנסות שצמחו בקצב מהיר של 9.3% ל-1.3 מיליארד שקל. הצמיחה בהכנסות נבעה לדברי הרשת מהמשך צמיחה והתרחבות בפעילות המותגים בזכיינות דרך פתיחה של חנויות חדשות. הרווח הנקי אשתקד נשחק עם זאת והסתכם בכ-151.6 מיליון שקל, ירידה של 4.4%. הירידה הושפעה משחיקה ברווח התפעולי עקב התרחבות בשיטת הזכיינות, וכן עלייה בהוצאות השיווק והמכירות.

בשנת 2026 ממשיכה דלתא מותגים את מסע ההתרחבות שלה והרשת מתכננת פתיחה של 22 חנויות חדשות, 15 חנויות במגזר מותגים בזכיינות - מתוכן 5 בחו"ל ו-7 חנויות במגזר מותגים בבעלות. כמו כן, החברה מרחיבה פעילות לאירופה עם זיכיון בלעדי להקמה והפעלה של חנויות ואתר אונליין של המותג Bath & Body Works בהשקעה של כ-40 מיליון שקל. בינואר האחרון השיקה החברה את פלטפורמת האונליין בחמש מדינות במרכז ומערב אירופה וכן, חתמה על חמישה הסכמי שכירות של חנויות בגרמניה, הצפויות להיפתח במהלך השנה הנוכחית.