חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט עוקפת את התחזיות, המניה מזנקת

אנלייט , חברת האנרגיה המתחדשת הגדולה בבורסת תל אביב, עקפה את התחזיות שהציבה לעצמה לשנת 2025 הן בצמיחה והן ב-EBITDA המותאמת - כך מדווחת היום (ג') החברה לבורסה. זאת, בין השאר, בשל הקמה מהירה מהצפוי של פרויקטים מסחריים בדרום-מערב ארה"ב והתחזקות השקל מול הדולר.

אנלייט גם מדווחת על התקדמויות משמעותיות בפרויקטים אחרים שלה בארה"ב ובאירופה. החברה חוזה צמיחה של 32% נוספים בהכנסותיה ב-2026. בסוף 2028, אנלייט מתכננת לצמוח פי שלושה ולהגיע לקצב הכנסות שנתי של 2 מיליארד דולר.

● שתי המניות שהן "הזדמנות של פעם בכמה שנים"

● איבדו מאות מיליונים "על הנייר": מה עשתה צניחת המניה לבכירי מאנדיי, וויקס ופייבר

● מניית האופנה שצונחת וגוררת איתה את שאר הענף

מבחינת התוצאות הכספיות, אנלייט הכניסה 582 מיליון דולר בשנת 2025, עלייה של 46% לעומת השנה שעברה, ומעל הטווח של 555-565 מיליון דולר שאותם חזתה שתוכל להשיג השנה. גם ה-EBITDA המותאם זינק 51% ל-438 מיליון דולר בשנת 2025, מעל התחזית שעמדה על 405-415 מיליון דולר, בין השאר בזכות מכירת 7% למוסדיים מפרויקט סאנלייט בשפלה שבבעלותה.

דבר זה גם הוביל לזינוק ברווח הנקי ב-2025, עלייה של 142% ל-161 מיליון דולר. 80 מיליון דולר מהרווחה נקי מיוחס לעסקת סאנלייט המדוברת, אך גם בלעדיה - הרווח הנקי של אנלייט גבוה בהרבה מאשר ה-66 מיליון דולר שלה ב-2024. תוצאות דומות מאוד ניתן לראות גם כשמסתכלים על הרבעון הרביעי בנפרד.

השוק בארה"ב צמא לאנרגיה

הגדלת ההכנסות של אנלייט נובעת בין השאר ממספר פרויקטים שהיא השלימה וכבר הכניסה לפעילות: Quail Ranch בניו מקסיקו ו-Road Runner באריזונה, בעלות הספק משותף של 426 מגה וואט וקיבולת אגירה של 1,340 מגהוואט-שעה.

אנלייט מודדת את היכולת הסולארית שלה באמצעות ג'יגהוואט מותאם (FGW), שהוא הספק הייצור המותקן ועוד חלוקה ב-3.5 מקיבולת האגירה. ה-0.8 FGW בפרויקטים אלה הם הכפלה של הצבר המניב שלה בארה"ב.

ככלל, השוק האמריקאי נחשב היום צמא לאנרגיה במיוחד, בשל גל חוות השרתים שמוקמות כעת ברחבי ארה"ב, אשר הביא למחירי אנרגיה קיצוניים במיוחד, שהאנרגיה הסולארית יכולה לענות להם יחסית בזריזות.

עוד בדרום-מערב ארה"ב, אנלייט מקימה באריזונה את פרויקט הדגל שלה CO Bar, שיגיע לצבר מניב של 2.4 FGW , כלומר פי שלושה מהפרויקטים הנ"ל. הפרויקט נמצא בשלבי הקמה שונים, והפעלתו הראשונית צפויה בין המחצית הראשונה של 2027 למחצית השניה של 2028.

ארה"ב היא השוק הצומח ביותר של אנלייט, והיא הגדילה את הכנסתה פי ארבעה בשוק הזה במהלך השנה האחרונה. החברה ממהרת להשלים את הפרויקטים שלה שם לפני שהטבות המס לאנרגיות המתחדשות יבוטלו, על-פי התוכנית של ממשל טראמפ.

מרחיבה פעילות גם באירופה

באירופה, אנלייט רוכשת פרויקטים בשלבים מוקדמים בגרמניה ובפולין ומרחיבה פעילות גם במדינות נוספות באירופה. זאת כחלק מהמגמה של אירופה לעבור לאנרגיות מתחדשות במהירות האפשרית, עם יעדים של בין 50% ל-75% בשווקים בהם אנלייט פועלת.

מבחינת אנלייט, הנכסים הגדולים באמת שלה הם אלה שעוד לא מומשו: בעוד אנלייט מחזיקה ב-3.9 FGW של מתקנים מניבים וב-11.4 FGW כולל אלה שנמצאים בהקמה או לקראתה, כלל הפרויקטים שהיא יוזמת מצטברים לכדי 38 FGW, בסדר גודל שלם יותר מאשר המתקנים שכבר מניבים.

לא כל המתקנים יגיעו לקו הסיום, כמובן, אך רבים מהם מתקדמים: השנה, פרויקטים משמעותיים בארה"ב, במרוקו, בהונגריה ובישראל הגיעו לפיתוח מתקדם, ופרויקטים בארה"ב וישראל הגיעו לשלב לקראת הקמה.

ב-2026, אנלייט מתכננת לחבר סופית פרויקטים בהיקף של 1.1 GW ולהרחיב את הפעילות שלה בתחום חוות השרתים, מהלך משמעותי שאנלייט עדיין לא מפרטת עליו בדוח זה.