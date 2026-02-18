משה דוידוביץ: "צריך להפסיק לדבר על שיקום ולדבר על צמיחה"

בפאנל המנהיגות המקומית, בהנחיית העיתונאית נטעלי שם טוב בכנס שמים את הצפון במרכז של גלובס בשיתוף בנק לאומי ושטראוס, שהתקיים בגליליון שליד קריית שמונה, התייחסו אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, ומשה דוידוביץ’, ראש מועצה אזורית מטה אשר, לחזון ולתוכניות לשיקום ולהצמחת הצפון בשנים הקרובות.

"אני תוהה - האם אנחנו הרבה אחרי המלחמה?" תהתה שם טוב. היא הוסיפה: "הכל נראה לי כאילו עוד מאותו הדבר, כמו שדיברנו לפני אוקטובר 2023. אני לא מבינה איפה החזון, איפה התוכניות המהפכניות? פה ושם עלו תקציבים, אבל גם הם לא בסדרי הגודל שהייתי מצפה להם".

אתם מרגישים את אותה תחושה או שקיימים שינויים, ואני פשוט לא יודעת מהם?

דוידוביץ’ פתח: "אני מאוד שמח שכנס כלכלי של עיתון מוביל מתקיים כאן בגליל העליון. הכותרת ‘שמים את הצפון במרכז’ מוכרת לי כבר עשרים שנה. ב-2006 נערך כנס של ממשלת ישראל במעלות תרשיחא - הכותרת הייתה זהה. אם היו באמת שמים את הצפון במרכז, מזמן כביש 6 היה מגיע לצפון. אתם יודעים מתי הוא יגיע לצומת כברי? אולי ב-2030. כרגע, מדובר בסיסמאות בלבד".

"יש כאן את מיטב בניה ובנותיה של המדינה, ואני גאה לגדל את ילדיי בגליל - חבל הארץ היפה והאיכותי במדינה. הגיע הזמן שמישהו ישנה את הזיכרון הצילומי הקצר ויתחיל באמת לממש את הרעיון של לשים את הצפון במרכז", הוסיף דוידוביץ’, "תגידו לי - איך שמים את הצפון במרכז אם בקריית שמונה מקבלים את אותן הטבות למפעלים כמו בליקנעם? זו עבודה בעיניים על תושבי הצפון. יש כאן מלחמה שהרגה אנשים, פינוי, הברזל מתקרר, ועוד מעט ישכחו אותנו. כשאומרים ‘לשים את הצפון במרכז’, אנחנו צריכים לא דגים אלא חכות - הכלים שמאפשרים לכלכלה לפעול. לא חסויות, אלא הלוואות למפעלים - כי זה אזור אטרקטיבי ולא מוכה".

אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה / צילום: כדיה לוי

"הדרך ארוכה - והמבחן הוא המימוש"

"אתם באמת שמים את הצפון במרכז, שמים אותנו בכותרות, מעלים את המודעות, זו השנה השלישית שהכנס מתקיים פה ולפחות אצלכם זו לא רק כותרת", ציין גם שטרן, והוסיף כי בכל הנוגע להחלטת הממשלה לסיוע לקריית שמונה בהיקף של 300 מיליון שקל (כשכל תקציב העירייה עומד על 200 מיליון), "הדרך ארוכה, המבחן הוא המימוש, אבל אני מעדיף להסתכל על חצי הכוס המלאה.

"אנחנו נותנים מענה תחבורתי, מתכננים טיסה מטרמינל 4 ומביאים אוניברסיטה נוספת. זה - לשים את הצפון במרכז. זה לא אומר שסיימנו את הדרך, יש עבודה קשה. תפקידנו הוא לא לוותר ולוודא שהכל ימומש. גם אם זה מאוחר, המשבר הזה הוא הזדמנות של הצפון לפרוץ קדימה, עם ממשלה או בלעדיה. באוקטובר הקרוב כל סטודנט שיירשם יהיה סטודנט אוניברסיטה, וכל סטודנט שיבחר לגור בקריית שמונה יקבל 800 שקל בחודש", ציין.

"זה דורש סבלנות והתמדה. לא ניתן ללחוץ על כפתור או להפעיל קסמים - זה לא יקרה ביום אחד. ההחלטה להקים אוניברסיטה בגליל התקבלה כבר ב-2006. התפקיד שלנו - לוודא שמיישמים אותה היום. זו ההזדמנות שלנו, ואנחנו לא מתכוונים לפספס אותה."

האם ייתכן שנכשלנו בהסברת הצרכים של האזור?

"אני לא חושב שמישהו כאן נכשל. אם יש כישלון, הוא נמצא למעלה", ציין שטרן. "לא שוקמנו כפי שמצופה, ויש כישלון נוסף - בדרום הכל היה מהיר ופחות בירוקרטי כדי לתת מענה לאסון, בעוד שבצפון התהליכים היו ארוכים יותר".

על הטענות כנגד מנהיגות מקומית: "הימים האלה מאחורינו. קריית שמונה היא עיר המחוז, וזה מה שעזר לנו להגיע למעלה ולהגיד - אל תעשו הפרד ומשול. מי שמנסה להחזיר הפרד ומשול לא יצליח, אנחנו תלויים אחד בשני", אמר שטרן.

דוידוביץ’ הדגיש: "מה שצריך לעשות עכשיו הוא לסגור את הפינה הזו לפני יום הבחירות, ולהקצות את התקציבים שממתינים להחלטת הממשלה. 12 מיליארד שקל הוקצו לקו העימות. מעט מדי? יותר מדי? אנחנו לא כאן לבכות על חלב שנשפך. האזור חי ותיירותי, מספר הצימרים הגבוה בארץ נמצא בגליל. אך עד מרץ 2026 עדיין אין תוכנית תיירותית מסודרת - וזה לא תקין".

"עם הובלה של השר אלקין בתוכנית תנופה, יחד עם ווסרלוף ואביעד המנכ"ל, החלטות לגבי תקציבים יתקבלו - וברגע שזה ייכנס למודל עבודה, ראשי הרשויות יפעלו", הוסיף.

"אם יתנו בעוטף ת"א הטבות, מי יבוא לכאן?"

עוד ציין שטרן כי מתוך 12 מיליארד שקל שאושרו, שישה עדיין לא ניגבו, "בגלל ניואנסים פנימיים בממשלה - גורם א’ יאשר או גורם ב’. אני רוצה להאמין שגם רה"מ, גם שר האוצר וגם השר אלקין רוצים שתושבי הצפון יוכלו למקסם את הפוטנציאל המופלא שלהם, להפסיק לדבר על בעיות ולהתחיל לדבר על צמיחה - להביא עוד מפעלים ועסקים".

"תמריצים זה לזמן מוגבל כדי לסייע להתקדם. לקחו את נושא הטבות המס, פרצו אותו לכל עבר. רק לפני שבוע אישרו באשקלון ובעוטף אשקלון הטבות מס. מישהו יודע מה המרחק מחלק מהיישובים ביו"ש לת"א? 20 דקות נסיעה. איזה הטבות? על מה מדברים? בסוף נותנים הטבות כדי לייצר תמריץ לבוא לאזור. אם אני רוצה לתת בעוטף ת"א הטבות, מי יבוא לכאן?"

לדברי שטרן, מקומות עבודה זה לב העיסוק. "איכות חיים לא ניתנת לוויכוח, אך הצפון צריך להציע מגוון תעסוקתי ושכר גבוה. ככל שנוסעים שעה מהמרכז, השכר יורד בממוצע ב-3,000 שקל. המבחן הוא בכמה מפעלי עוגן נמשוך לאזור. התיישבות אנבידיה בטבעון היא דוגמה למנוע צמיחה שעובד לאורך זמן. את החשיבה הזו לא הצלחנו לפרוץ - וזה יהיה הגיים צ’יינג’ר המדובר".

דוידוביץ’ סיכם: "יש לנו חזון להפוך את חבל הארץ למקום מושך. אך בלי ממשלה שתסייע בכלים שהיא היחידה שמסוגלת להעניק, נידונים לכישלון. אוניברסיטה ובתי חולים הם עוגנים. כמו שעשו עם אינטל בקריית גת ואנבידיה בטבעון - נביא עוגן אחד לגליל המערבי, ואת השאר נעשה בעצמנו".

