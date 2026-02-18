"עוברים להתקפה": סולאראדג' ממשיכה להציג שיפור בתוצאות

חברת הטכנולוגיה לתחום האנרגיה הסולארית, סולאראדג' , ממשיכה במגמת השיפור העקבי גם בתוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2025. החברה עקפה את תחזיות האנליסטים כשהציגה הכנסות מעט יותר גבוהות, והפסד נקי למניה נמוך יותר ממה שציפו ממנה בשוק.

בנוסף, סולאראדג' מספקת תחזית לרבעון הראשון של שנת 2026 להכנסות כשאמצע הטווח שלה גבוה בכ-4.3% מתחזיות האנליסטים. בעקבות הדוחות והתחזיות, המניה עלתה במסחר המוקדם בוול סטריט (יום ד').

לפני פרסום הדוחות, שווי השוק של סולאראדג' עמד על כ-2.2 מיליארד דולר, אחרי שהמניה עלתה ב-29% מתחילת שנת 2026 וב-120% בשנה האחרונה.

סולאראדג' רשמה ברבעון הרביעי הכנסות של 335 מיליון דולר, ירידה של 1.4% מהרבעון הקודם וצמיחה של 71% לעומת המקביל. בכך, שנת 2025 הסתיימה עם חזרה לצמיחה (בשיעור של 31%) והכנסות של כ-1.18 מיליארד דולר, אם כי בשנים קודמות החברה כבר רשמה הכנסות גבוהות יותר.

"עוד רבעון של צמיחה"

לפי כללי החשבונאות (GAAP), סולאראדג' חזרה לרשום רווח גולמי אחרי שרשמה הפסד גולמי ב-2024. החברה צמצמה גם את ההפסד התפעולי והוא הסתכם ב-48.3 מיליון דולר ברבעון, וב-302 מיליון דולר בשנה כולה. בשורה התחתונה, סולאראדג' עדיין מפסידה אבל פחות: ההפסד הנקי לפי כללי GAAP צומצם ב-54% ברמה הרבעונית ל-132 מיליון דולר, ובכ-78% ברמה השנתית ל-405 מיליון דולר.

על בסיס Non-GAAP, עמד ההפסד הנקי ברבעון על 8.2 מיליון דולר, שהם 14 סנט למניה, בעוד שהאנליסטים ציפו להפסד עמוק יותר של 23 סנט למניה. בסיכום שנתי ההפסד הנקי Non-GAAP היה 140 מיליון דולר. הפער בין הנתונים לפי כללי GAAP ל-Non-GAAP כולל בין היתר את עלות התגמולים ההוניים לעובדים, בסך 92.5 מיליון דולר ב-2025, וכן סעיפים חשבונאיים שונים.

התזרים החופשי של סולאראדג' ברבעון הרביעי עמד על 43.3 מיליון דולר, עלייה לעומת הרבעון השלישי, ובסוף השנה היו לסולאראדג' בקופה מזומנים והשקעות נטו בסך 244 מיליון דולר (לחברה חוב לטווח ארוך בסך כ-332 מיליון דולר למחזיקי איגרות חוב להמרה).

ברבעון הראשון של 2026 סולאראדג' מצפה להכנסות של 290-320 מיליון דולר, בעוד שהאנליסטים צופים הכנסות בגובה 292 מיליון דולר. החברה מצפה לרווחיות גולמית Non-GAAP של 20%-24%, לעומת 22.2% ברבעון הרביעי. ההוצאות התפעוליות יהיו בסך 88-93 מיליון דולר.

שוקי ניר, מנכ"ל סולאראדג', מסר כי החברה מציגה "רבעון רביעי ברציפות של צמיחה משנה לשנה, ורבעון חמישי ברציפות של התרחבות שולי הרווח". הוא הוסיף שב-2025 החברה ייצרה תזרים חופשי חזק, וב-2026 לדבריו "אנחנו עוברים להתקפה, ומתמקדים במעבר לצמיחה רווחית ותפיסת נתחי שוק גלובליים, בעזרת השקת פלטפורמת Nexis".

ניר התייחס גם למנוע צמיחה נוסף שסולאראדג' מזהה - מינוף המומחיות שלה לתחום הצומח במהירות של דאטה סנטרים עבור יישומי AI. נזכיר שלאחרונה החברה הודיעה על שיתוף פעולה עם חברת השבבים אינפיניון, בפיתוח תשתית אנרגיה יעילה במיוחד לדאטה סנטרים.

רחוקה 90% מהשיא

למרות העלייה המרשימה במניית סולאראדג' בשנה האחרונה, הרי שביחס למחיר השיא שבו היא נסחרה בסוף 2021, ששיקף לחברה שווי שוק שהתקרב ל-20 מיליארד דולר, היא איבדה 90% מערכה.

בשנים שלאחר השיא נקלעה סולאראדג' לסחרור על רקע עודף מלאים אצל מפיצים, אובדן נתח שוק למתחרים וירידת מחירי האנרגיה, לצד עליית הריבית שייקרה פרויקטים סולאריים.

החברה יישמה תוכנית התייעלות שכללה מספר סבבי פיטורים ויציאה מפעילויות. תוכנית ההתייעלות החלה לתת פירות במהלך 2025, אך האנליסטים עדיין ספקניים ורובם ממליצים על המניה בהמלצות נייטרליות.

לאחרונה, בית ההשקעות מקור היה הראשון שחזר להמליץ על סולאראדג' בהמלצה חיובית - "תשואת יתר", ומנהלת המחקר דפנה יגור כתבה שהיא מזהה סימנים לעלייה בנתחי השוק באזורים גיאוגרפיים שונים.