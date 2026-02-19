סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:30

אסיה

לאחר חופשת ראש השנה הירחי, המסחר בדרום קוריאה חזר הבוקר בסערה: מדד הקוספי זינק בכ-3% לשיא חדש. חברת סמסונג הובילה את העליות, כשהמנייה שלה הוסיפה לערכה כ-4.1%. "לאחר שכמעט הכפילה את עצמה בשנת 2025, קוריאה היא שוב השוק המוביל באסיה פסיפיק", כתב גולדמן זאקס בהערה שפורסמה לאחרונה.

גם ביפן רשמו הבוקר עליות, אך מעט סולידיות יותר: מדד הניקיי עלה בכ-0.7%. בסין ובהונג קונג לא התקיים מסחר גם היום בעקבות חופשת ראש השנה.

וול סטריט

בוול סטריט, החוזים העתידיים מראים הבוקר עליות קלות, כאשר כל המדדים הבולטים עולים בכ-0.1%.

אתמול, המסחר בוול סטריט נסגר בעליות, שפחתו לקראת הנעילה בעקבות פרסום פרוטוקול הפד. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, S&P 500 ב-0.5%, ונאסד"ק טיפס ב-0.7%. לפחות בינתיים, נראה כי המתחים הגאו-פוליטיים בין ארה"ב לאיראן לא חילחלו לשוק.

השוק נתמך ע"י עליות במניות טכנולוגיה מרכזיות, מניית אנבידיה עלתה ב־1% לאחר שמטא הודיעה שתשתמש במיליוני שבבי אנבידיה להקמת מרכזי הנתונים שלה.

גם אמזון עלתה לאחר שמסמכים רגולטוריים הראו שביל אקמן הגדיל את ההחזקה בענקית המסחר המקוון ב־65% במהלך הרבעון הרביעי - מה שהפך את אמזון להחזקה השלישית בגודלה בקרן שאקמן מנהל, פרשינג סקוור. המהלך הגיע לאחר שהמניה קטעה רצף של תשעה ימי ירידות.

מיקרון עלתה לאחר שמשקיע העל דיוויד טפר הגדיל את ההחזקה ביצרנית השבבים, והמניה ננעלה בעלייה של יותר מ־4%.

מניית וונדי'ס זינקה בכ-15% לאחר שהמשקיע הוותיק נלסון פלטז אמר כי ייתכן שידחוף לשינויים ברשת ההמבורגרים המתמודדת עם קשיים.

אירופה

באירופה צפוי המסחר להיפתח במגמה מעורבת. מדד הפוטסי בבריטניה צפוי לעלות ב-0.15%, הדאקס בגרמניה יירד בכ-0.25%, והקאק בצרפת יירד גם הוא בכ-0.15%.

סחורות ומטבעות

על רקע המתיחות בין ארה"ב לאיראן, הדולר מתחזק הבוקר בכ-0.1% מול השקל ונסחר ביותר מ-3.12 שקלים. זאת, לאחר שאתמול ערכו עלה בכ-0.5%. גם מול סל המטבעות, ובעיקר מול האירו והליט"ש, הדולר התחזק אתמול בכ-0.5%.

במבט רחב על הדולר - מנהלי ההשקעות הגדולים בעולם אימצו את העמדה השלילית ביותר כלפי הדולר האמריקאי מאז שנת 2012, כך עולה מסקר מנהלי הקרנות של בנק אוף אמריקה שפורסם באמצע פברואר 2026 (פורסם בפיננשל טיימס).

הירידה בפופולריות של המטבע מגיעה לאחר שהדולר איבד כ-9% מערכו במהלך שנת 2025 וצנח ב-1.3% נוספים מתחילת השנה הנוכחית מול סל המטבעות המרכזיים. מנהלי הקרנות מצביעים על חוסר הוודאות הגובר במדיניות החוץ והכלכלה של ארה"ב, לצד לחץ פוליטי על הפדרל ריזרב, כגורמים המערערים את האמון בדולר כ"חוף מבטחים" המסורתי של השוק העולמי.

הסנטימנט השלילי מונע במידה רבה מהחשש שהמדיניות האגרסיבית של הממשל בוושינגטון, כולל הטלת מכסים רחבי היקף, תייצר זעזועים בלתי צפויים בשרשראות האספקה ותוביל לסטגפלציה.

במקביל, הציפיות להמשך הורדות הריבית על ידי הפדרל ריזרב במהלך 2026 שוחקות את יתרון התשואה שהיה לדולר על פני מטבעות אחרים. משקיעים מוסדיים, ביניהם קרנות פנסיה וענקיות ניהול נכסים כמו וונגארד וג'יי.פי.מורגן החלו להגדיל משמעותית את רמות הגידור שלהם נגד המשך היחלשות המטבע, מהלך שמהווה מנוע מרכזי לירידת הערך המתמשכת שלו.

באשר לנפט, המחירים עלו אתמול בכ-4%, בעוד הסוחרים שוקלים אם השיחות בין ארצות הברית לאיראן יספיקו כדי למנוע עימות, לאחר דיווח שלפיו התערבות צבאית אמריקאית עשויה להגיע מוקדם מהצפוי. גם השיחות בין אוקראינה לרוסיה הגיעו, לפי דיווחים, למבוי סתום. הבוקר, נמשכו העליות והנפט הוסיף לערכו כ-0.2%. נפט מסוג ברנט עולה כעת יותר מ-70 דולר לחבית.

בשוק הקריפטו, הביטקוין ממשיך לאבד גובה וכבר נסחר תמורת 66.8 אלף דולר בלבד למטבע, נפילה של יותר מ־40% בתוך חצי שנה. מאז השיא שרשם בחודש אוקטובר האחרון, השלים הביטקוין נפילה של כמעט 50%, מה שהחזיר אותו לרמות מחירים בהן נסחר בתחילת שנת 2024 וקודם לכן בשנת 2021.

האסטרטגים של בנק וולס פארגו פרסמו תחזית מעניינת. לפי הבנק, הזרקת הנזילות הצפויה מהחזרי המס בארה"ב, המוערכת בכ-150 מיליארד דולר עד סוף מרץ 2026, פוגשת שוק קריפטו שנמצא בנקודת רתיחה אסטרטגית.

עבור המשקיע הקמעונאי, החזר המס אינו נתפס כחלק מהשכר השוטף המיועד להוצאות מחייה, אלא כ"כסף שנמצא" או בונוס מן ההפקר. תפיסה פסיכולוגית זו מעוררת מחדש את תופעת ה- YOLO (You Only Live Once), שבה משקיעים נוטים להמר על כל הקופה בנכסים בעלי פוטנציאל לזינוק מהיר וחד, מתוך תחושה שזהו "כסף חופשי" שניתן לקחת איתו סיכונים גבוהים יותר.

הביטקוין, נתפס כנכס האידיאלי לתיעול הנזילות הזו. אנליסטים בוולס פארגו מציינים כי הביטקוין מתפקד כיום כ"ברומטר" המדויק ביותר לכמות המזומנים בשוק, כאשר הנזילות המקומית בארה"ב ירדה ב-105 מיליארד דולר בחודש האחרון, המטבע הגיב בצניחה חדה, ולכן הזרקת המזומנים המסיבית מהחזרי המס נתפסת כדלק שיכול להזניק אותו חזרה לעבר שיאים חדשים.

לדבריהם, הפסיכולוגיה של "ציידי המציאות" (Buy the Dip), בשילוב עם עודפי המזומנים בכיסים, יוצרת מומנטום שבו משקיעים רצים לאפליקציות כמו רובינהוד כדי להמיר את החזרי המס בנכסים דיגיטליים לפני שהמחיר יעלה.

מנגד, הזהב מצליח להתייצב, ונסחר הבוקר במחיר של יותר מ-5,000 דולר לאונקיה. בניגוד למטבעות הקריפטו, הזהב עדיין מצליח לשמור על מעמדו כמקלט מפני חששות אינפלציוניים.

מאקרו

ארה"ב: אתמול פורסם פרוטוקול הפד מישיבת הריבית האחרונה. מסתבר שחברי הפד היו מחולקים לגבי המשך מדיניות הריבית, כשהם הצביעו שהפסקת הורדות הריבית תישאר בתוקף לעת עתה, אך ייתכן שהן ימשיכו בהמשך השנה אם האינפלציה תתנהג בהתאם לציפיות.

לפי פרוטוקול ישיבת ה־27-28 בינואר, ההחלטה להחזיק את הריבית ברמה הנוכחית התקבלה ברובה בחיוב, אך הדרך קדימה נראתה פחות ברורה, עם חילוקי דעות בין הצורך להיאבק באינפלציה לבין תמיכה בשוק העבודה.

"בבחינת תחזית מדיניות המוניטרית, מספר משתתפים ציינו כי התאמות נוספות כלפי מטה לטווח הריבית עשויות להיות מתאימות אם האינפלציה תרד בהתאם לציפיותיהם", נכתב בפרוטוקול.

עם זאת, המשתתפים לא הסכימו לגבי כיוון המדיניות, כשהם דנים אם להתמקד יותר במאבק באינפלציה או בתמיכה בשוק העבודה.

"חלק מהמשתתפים ציינו כי יהיה נכון ככל הנראה להחזיק את הריבית ללא שינוי לזמן מה תוך שהוועדה מעריכה בזהירות את הנתונים הנכנסים, וחלקם אף העריכו כי הקלה נוספת במדיניות לא נדרשת עד שיהיה ברור שהירידה באינפלציה חזרה למסלול," נכתב עוד.

חלק מהמשתתפים אף שקלו שהעלאות ריבית עלולות להיות על השולחן ורצו שההצהרה לאחר הישיבה תשקף בצורה מאוזנת יותר את ההחלטות העתידיות של הוועדה. "תיאור כזה היה משקף את האפשרות שהתאמות כלפי מעלה בטווח הריבית עשויות להיות מתאימות אם האינפלציה תישאר מעל הרמה". צוין בפרוטוקול.