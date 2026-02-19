אקזיט לערי סטימצקי: מגרש בפתח תקווה נמכר ב-130 מיליון שקל

מגרשים

האקזיט של ערי סטימצקי: מכר מגרש בפתח תקווה ב-130 מיליון שקל | בלעדי

חברת יובלים בניהולו של איציק ברוך דיווחה בשבוע שעבר לבורסה על מימוש אופציה לרכישת מחצית ממגרש בפתח תקווה מחברת יוקה פארק. בכוונת שתי החברות לבנות יחד על הקרקע פרויקט שיכלול שטחי מסחר, תעשייה ולוגיסטיקה בשטח כולל של כ-67 אלף מ"ר ברוטו.

● מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון על מחירי הדיור: "כופר בזה שיש עליות"

● פסק הדין שמחייב את הרשויות המקומיות בתשלום מס חדש

שטח המגרש קרוב ל-15 דונם, וסכום העסקה עמד על כ-130 מיליון שקל (לעומת 135 מיליון בהסכם המקורי). במקביל למימוש האופציה, העמידה יובלים ליוקה פארק הלוואה בסך של כ-4.7 מיליון שקל בריבית שנתית של 9.89%.

יוקה פארק רכשה את המגרש לפני שנה מערי סטימצקי, לשעבר מבעלי חברת סטימצקי. סטימצקי, בן 82, מכר ב-2005 את רשת חנויות הספרים שייסד אביו לקרן ההשקעות מרקסטון תמורת 55 מיליון דולר. מאז הוא ביצע השקעות בחברות אחרות, בהן ביו דבש, אי.בי.אי חיתום, גולדן אנרג'י וקנבוטק. מטעמו של סטימצקי לא נמסרה תגובה.

יוקה פארק ויובלים כבר הקימו באזור התעשייה סגולה מבנה לתעשייה ולוגיסטיקה בשטח כ-90 אלף מ"ר ברוטו, ולדבריהם מכרו למשתמשי הקצה יחידות תעשייה ולוגיסטיקה ביותר מ-700 מיליון שקל.

קבוצת יוקה פארק נמצאת בבעלות משה אביטן ויואב שחר. בשבוע שעבר דיווחה חברת אזורים כי היא במגעים לרכישת יוקה פארק תמורת 40 מיליון שקל.

חוה מיכאלי, מנכ"לית-שותפה ביוקה פארק, סיפרה לגלובס כי הפרויקט הקודם שהקימו יוקה פארק ויובלים בפתח תקווה כבר רשם מכירות בהיקף של כ-700 מיליון שקל. רוב הרוכשים, לדבריה, אינם משקיעים אלא משתמשי קצה: "רוב המשקיעים שלנו הם בעלי עסקים בעצמם באזורים האלה, כי הם מכירים את הצורך. זה נכס להרבה שנים. בעלי הון שיש להם רווחים צבורים בתוך החברות ויכולים להביא 50% ולהימנע מעלויות מס, הם המשקיעים שלנו".

לדבריה, ליחידות תעשייתיות קטנות יחסית יש ביקוש רב מצד לקוחות מגוונים, ובין הקונים במרכז הראשון מכון פיזיותרפיה לספורטאים, מכבסה תעשייתית, עסק של חלפים לרכב, חברה של חוגים לילדים ואירועים קטנים, מאפייה תעשייתית, חברת הנדסה עם מדפסות תלת-ממד ועוד. השטחים: בין 600 ל-3,000 מ"ר. לדבריה, בשלב הפריסייל עמדו המחירים על כ-10,000 שקל למ"ר, וכיום המחיר עומד על 14,000-15,000 שקל למ"ר.

יוקה פארק בונה פרויקטים דומים לתעשייה גם בבאר שבע, באופקים, ובאשקלון, ומתכננת בנתניה פרויקט בשיתוף חברת מהדרין של כמעט 120 אלף מ"ר.

משרדים

חברת קוואלקום מגיעה לנתניה: שכרה שטחים בפארק העוגן של ישרס

ענקית השבבים קוואלקום שכרה כ-2,000 מ"ר בפארק העוגן בנתניה של חברת ישרס, שבהם יושבת כיום הנהלת חברת גולף, שעתידה לעזוב לקומה אחרת באותו בניין.

על-פי מידע שהגיע לגלובס, קוואלקום מתכננת להעביר למתחם החדש את פעילות אוטוטוקס, סטארט-אפ ישראלי שנרכש על-ידי קוואלקום ופועל כיום בכפר נטר.

דמי השכירות של קוואלקום יעמדו על 60 שקל למ"ר - מחיר נמוך משמעותית מדמי השכירות ששילמה גולף עד כה, שעמדו על כ-75 שקל למ"ר. פער המחירים משקף את כוח המיקוח של שוכרים בתקופה של עודפי היצע במשרדים.

אוטוטוקס הוא סטארט-אפ ישראלי שפיתח שבבים לתקשורת בין רכבים, שנרכש על-ידי קוואלקום האמריקאית ביוני 2025 לאחר ניסיון קודם שנפל, כך שהיקף העסקה הוערך בכ-80-90 מיליון דולר בלבד. מדובר סכום נמוך באופן משמעותי ביחס לרכישה שהייתה אמורה לצאת לפועל במקור, לאחר שבדיקת הגבלים עסקיים שערך הממשל האמריקאי ב-2024 הורידה מהפרק עסקה גדולה יותר שעמדה לפי ההערכה על 350 מיליון דולר.

לאוטוטוקס יש כ-120 עובדים, אשר 100 מהם עובדים כיום במרכז הפיתוח בכפר נטר, שכאמור יעברו לפארק העוגן בנתניה.

מתחם פארק עוגן בנתניה ממוקם באזור התעשייה פולג בסמיכות לכניסה הדרומית לנתניה ובנוי על שטח של כ-38 אלף מ"ר בנוי וכ-20 אלף מ"ר חניונים. המתחם כולל בניין בן 8 קומות, בניין בין 4 קומות, בניין בין 3 קומות ומבנים חד-קומתיים המשמשים כמשרדים, חנויות, אחסנה ותעשייה קלה.

מימון

מגדל תממן לשיכון ובינוי פרויקט בירושלים, רובי קפיטל בפתח תקווה, ארכימדס בבת ים

שלושה הסכמי פרויקטים גדולים בתחום ההתחדשות העירונית הבטיחו לאחרונה מעטפת מימון משמעותית, המאפשרת את היציאה לשלב הביצוע.

בירושלים, חתמו שיכון ובינוי נדל"ן ומגדל ביטוח ופיננסים על הסכם ליווי בסך כ-905 מיליון שקל לפרויקט "שלום יהודה" בשכונת ארנונה. המיזם כולל הריסת 72 יחידות דיור ישנות והקמת שני מגדלים בני 30 קומות עם 220 דירות חדשות מעל קומת מסחר, בסמוך לתוואי הרכבת הקלה.

מגדל תעמיד מימון גם לפרויקט התחדשות עירונית נוסף, בפתח תקווה, שמובילה קבוצת רובי קפיטל. מדובר על הסכמי מימון בהיקף של כ-2.07 מיליארד שקל עבור פרויקט של קבוצת עמים בשכונת רמת ורבר בעיר. הפרויקט כולל הריסה של תשעה מבנים והקמת חמישה מגדלים בני 32 קומות, שיכללו 630 יחידות דיור ושטחי מסחר.

מגדל שותפה במימון המתחם הדרומי בפתח תקווה לצד גוף מוסדי נוסף, בעוד המתחם הצפוני ממומן על-ידי הפניקס.

במקביל, בעוד שותפות של גוף חוץ-בנקאי וגוף מוסדי, ארכימדס ואיילון יעמידו מימון לקבוצת מזרחי בהיקף של כ-430 מיליון שקל. המימון ניתן לליווי פרויקט התחדשות עירונית בשכונת רמת הנשיא במרכז העיר בת ים, שבמסגרתו יוקמו 138 יחידות דיור.

מדובר בפרויקט תמ"א 38/2 שמקדמת קבוצת מזרחי במרכז העיר ברחוב ליבורנו 2/4/6, הכולל הריסה של שלושת הבניינים הקיימים שבהם 48 יחידות בסך-הכול, ובניית שלושה בניינים חדשים תחתיהם, שיכללו בסך-הכול 138 יחידות דיור, מעל חניון מקורה בן 4 קומות.

קרקעות

מכרז הענק לשכונה חדשה בראשון לציון שנדחה כבר יותר משלוש שנים - וצפוי להידחות שוב

באמצע השבוע הבא מתוכנן להיסגר מכרז ענק עבור 1,800 יחידות דיור בראשון לציון, אשר יספק את כל עתודת הקרקע למגורים בתוכנית "ראשון לציון מערב", שכונה חדשה בעיר. הבעיה היחידה היא שמועד הסגירה של המכרז, שפורסם לראשונה כבר בספטמבר 2022, נדחה שוב ושוב - ונראה שכך יקרה גם כעת.

המכרז הוא חלק משטח של 291 דונמים שעליהם צפויה להיבנות, כאמור, שכונה חדשה, דרום-מזרחית למחלף נתיבי איילון הצמוד למתחם ה-1000.

כאשר המכרז פורסם, הוא תוכנן להיסגר בתחילת שנת 2023, אך מאז מועד הסגירה נדחה 15 פעמים, ונכון להיום הוא אמור להיסגר ב-23 בפברואר, קרי ביום שני הבא.

נראה כי רשות מקרקעי ישראל תיאלץ לדחותו שוב, שכן המכרז טרם נפתח להצעות. אומנם דחיית מועדי סגירה היא עניין שכיח ומקובל במרכזי רמ"י, אך מספר כזה של דחיות, ולזמן כה ממושך, הוא נדיר למדי.

עם זאת, בסוף 2025, התוכנית אושרה רשמית בוועדה המחוזית - אישור שאולי יסייע ב"הבשלת" המכרז סוף-סוף.

מרלו"ג

החברה לנכסי קיסריה תקים עבור יבואנית חלקי החילוף לרכב פרונטק מרכז לוגיסטי חדשני ומשרדים בהיקף כולל של 11 אלף מ"ר

חברת פרונטק בע"מ והחברה לנכסי קיסריה חתמו השבוע על הסכם שכירות ארוך-טווח בפארק העסקים החכם קיסריה. העסקה כוללת 11 אלף מ"ר בחלקו הצפוני של פארק העסקים החכם קיסריה, במבנה המשלב משרדים ושטחי לוגיסטיקה ואחסנה, והיא נחתמה לתקופה של 25 שנים.

המחירים בשוק נעים בין 50 ל-60 שקל למ"ר, והעסקה נחתמה במחירי השוק, כך שמדובר ביותר מ-7 מיליון שקל לשנה - וכ-175 מיליון שקל לכל תקופת ההסכם.

לפי הודעת החברה, המרלו"ג הייעודי יוקם בחלקו הצפוני של פארק העסקים החכם של קיסריה בסמוך למרלו"ג הענק שמקימה חברת נכסי קיסריה עבור דיפלומט (כ-81,000 מ"ר). האכלוס צפוי כבר במהלך שנת 2027.