נתן שירות למוכרים, וגם לקונים. האם המתווך זכאי לדמי תיווך?

על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס, שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור.

הפסיכולוגית של האישה התערבה בסכסוך המשמורת - ותפצה את הבעל הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש השלום בפ"ת חייב פסיכולוגית לשלם פיצוי בסך כולל של 40 אלף שקל לגבר שלגביו כתבה הערכה שלילית במסגרת הליכי משמורת, בהתבסס על דברי גרושתו בלבד ומבלי לפגוש אותו התובע, אשר עבר הליך גירושין מורכב, הגיש תביעת לשון הרע בסך 200 אלף שקל נגד הפסיכולוגית שטיפלה בגרושתו בהליך. לטענתו, באמצעות עו"ד וכלכלן נפתלי (ניב) שרף, במסגרת מתן תסקיר ע"י לשכת הרווחה בבני ברק בעניין הסדרי הרְאִייה בינו לבין ילדיו, ביקשה הגרושה מהנתבעת הערכה שקרית לגביו וזו אכן כתבה פרטים שקריים ופוגעניים. זאת, נטען, מבלי שפגשה כלל את התובע ובמטרה להשחיר את פניו ולהשפיע לרעה על התסקיר שניתן. בין היתר כתבה הנתבעת, כי: "בעלה (התובע, אל"ו) ניצל את תמימותה ואת טוב ליבה ודרש דרישות מאוד גסות ובלתי מתקבלות על הדעת...", וכן: "לדעתי, מדובר בגבר שאינו אמין ואינו אחראי לגדל את בנו ואפילו מסוכן מבחינת מוגנות ומבחינה רוחנית ורגשית". הנתבעת טענה, כי הפרסום נעשה לאחר שעו"ס בעירייה ביקשה ממנה דיווח על התנהלות התובע לפי "התרשמותה מדברי הגרושה", וכי יש לקרוא את כל הטקסט בתסקיר, המציין בין היתר כי "במהלך הטיפול, האם (הגרושה, א' ל"ו) הבינה כי חיה חיים זוגיים לא תקינים, נישואים טראומתיים ואלימים". עוד ציינה, כי מסקנותיה בוססו בין היתר על כך שהגרושה הגישה תלונות במשטרה נגד התובע ועל מקרים שבהם הביעה חשש מכך שהוא יפגע בילד. התובע נשלח להערכת מסוכנות, ונקבע כי "קיימת מסוכנות נמוכה". השופט אריאל ברגנר קבע, כי "המילים והמונחים שבהם השתמשה הנתבעת מציגים את התובע באור שלילי שיש בו כדי לעשותו למטרה לשנאה, לבוז או לעג, לבזותו, לפגוע בו ובמיוחד כאשר הפרסום נשלח לעו"ס העורכת תסקיר שממנו נגזרת זכותו של התובע לשהות עם ילדיו"; ולכן מדובר בלשון הרע בפרסום. נקבע, כי לא עומדת לנתבעת הגנה מפרסום לשון הרע, בין היתר כיוון שלא הוכיחה שיש אמת בפרסום, וכי הנתבעת תפצה את התובע ב־27 אלף שקל ובשכ"ט עו"ד בסך 13 אלף שקל. משמעות הפסיקה: הימנעות מנקיטת אמצעים סבירים על מנת לוודא שתוכן הפרסום הוא אמת, מעידה על חוסר תום לב מצידו של המפרסם מספר תיק: ת"א 44661-03-21 קראו עוד

תבעו בעלי מאפייה ותיקה על הורדת ערך נכסיהם - וביהמ"ש חייב דווקא אותם בפיצוי הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש השלום ברחובות קבע כי בעלי עסקים בבניין משותף שהשתלטו על המקלט והפכו אותו למחסן, יפצו את שכניהם ויחדלו מחסימת השימוש במקלט לשאר הדיירים התובעים והנתבעים הם בעלי הזכויות בבניין משותף בן שתי קומות המשמש למסחר בגדרה. התובע הוא בעל חלקה המשמשת חנות לממכר משקאות, חלקה המושכרת לחנות לגרפיקה וגלריה לאומנות וכן חלקה המשמשת למכון כושר. התובעת היא בעלת נכס ריק ופנוי (שאמור לשמש כאולם). הנתבעים הם בעלי חלקות שבהן פועלת מאפייה ידועה בעיר. חלקם של התובעים ברכוש המשותף הוא 77% ושל הנתבעים 23%. בתביעה, בסך 600 אלף שקל, טענו התובעים כי הנתבעים ביצעו במקרקעין וברכוש המשותף חריגות בנייה, בנייה ללא היתר ושימושים חורגים, תוך השתלטות חד־צדדית על חלקים מהרכוש המשותף, באופן הפוגע בשווי נכסיהם. בין היתר נטען להקמת מחסן, מרפסת סגורה, ארובות עשן וצובר גז תת־קרקעי, היוצרים מטרדי חום ופיח ופוגעים באפשרות השימוש בחלקות התובעים. הנתבעים טענו מנגד שכל הבנייה והשימושים נעשו בהתאם להיתרים, המאפייה פועלת במקום עשרות שנים והתובעים רכשו את נכסיהם כשהם מודעים למצב הקיים. עוד הכחישו שהם עושים שימוש ברכוש המשותף. בתביעה שכנגד, בסך 13,300 שקל, טענו הנתבעים כי במשך למעלה משש שנים התובעים עושים שימוש בלעדי במקלט המשותף, ומונעים מהם את הגישה אליו. השופטת אדנקו סבחת־חיימוביץ דחתה ברובה המכריע את תביעת התובעים (מלבד קביעה כי על הנתבעים לשלם לתובעים 900 שקל בגין שימוש שנעשה במחסן), אך קיבלה במלואה את התביעה שכנגד בעניין ההשתלטות על המקלט בבניין. נקבע, כי "המקלט מהווה רכוש משותף, וכי חרף טענות הנתבעים־שכנגד להסכמות היסטוריות עם הקבלן, שאישר את טענות הנתבעים, הרי שלא ניתן להצמיד מקלט לתת חלקה מסוימת, בהתאם להוראות חוק המקרקעין". עלה, כי בפועל נעשה במקלט שימוש בלעדי לצורכי אחסון סחורה השייכת לאחד השוכרים של התובעים והגישה אליו הוגבלה. במהלך ההליך אף היה צורך בהתערבות ביהמ"ש כדי לאפשר גישה לנתבעים למקלט בימי המלחמה מאז 7 באוקטובר 2023. נקבע פיצוי בסך 13,300 שקל לנתבעים, וכן ניתן צו לפינוי המקלט מכל אדם וחפץ והשבת השימוש בו לכלל בעלי הזכויות בבניין. משמעות הפסיקה: התחייבויות קבלן לרוכשי נכס אינן גוברות על החוק, ובוודאי שלא על זכויות יתר בעלי הנכסים בבניין, שלא הסכימו לשימוש בלעדי ברכוש משותף מספר תיק: ת"א 66569-10-21 קראו עוד