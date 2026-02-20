"הרוכשים איראנים לשעבר, והיה חיבור": האקזיט של חברת המכשור הרפואי מישראל

חברת גארדנט הלת' האמריקאית חשפה היום בדו"חותיה השנתיים כי רכשה את מלוא האחזקות בחברת מטאסייט הישראלית. גארדנט שילמה 59 מיליון דולר מיידית במזומן בעסקה שהושלמה בדצמבר האחרון, ותשלם עוד כ-90 מיליון דולר אם החברה תעמוד באבני דרך מסויימות בהמשך, כולל השגת אישורים רגולטוריים והגעה לאף מכירות שנקבע בין החברות. החברה פיתחה בדיקות לאבחון מוקדם מדוייק של סרטן שעשויות לעלות דולרים בודדים בלבד.

מטאסייט הוקמה על ידי פרופ' תומר שלומי מהטכניון יחד עם קרן aMoon במסגרת תוכנית aMoon Velocity הייעודית לייזום סטארט אפים בקרן והשקעה בחברות צעירות (לעומת רוב השקעות הקרן שהם בחברות ותיקית יותר).

מטסייט משתמשת בטכנולוגיות מולטי-אומיקס, כלומר ניתוח של תאים בגישות שונות, ושילוב המידע הבינה מלאכותית, כדי לאבחן את סרטן המדעי הגס והפרעות מטבוליות בתפקוד הכבד, שנמצאים בשלב הניסויים הקליניים.

החברה פיתחה את הטכנולוגיה על בסיס מאגר המידע של קופת חולים מכבי.

הסכום הכולל של האקזיט הוא אולי צנוע אל מדובר בתשואה יפה ומהיר יחסית לקרן אמון. מטאסייט נוסדה ב-2020 וגייסה עד היום 20 מיליון דולר. בין משקיעיה הקרן האמריקאית ARC (אין קשר לחברת החדשנות של שיבא) ו-Saban Ventures. לחברה משרדים ברחובות שיהפכו לאתר הפיתוח הראשון של גארדנט בישראל.

ד"ר ירון דניאלי המוביל את תוכנית אמון ולוסיטי אמר היום ל"גלובס" כי: "גארדנט היא חברה מובילה בתחום אבחון הסרטן בשיטות מתקדמות. שווי השוק שלהם כ-13.7 מיליארד דולר והם רשמו השנה הכנסות של כמיליארדר דולר".

מצאו שפה משותפת

איך נוצר הקשר עם החברה?

"גארדנט זיהו את היתרונות של החברה לאחר שהוצגנו בכנסים את הבדיקות שלנו שמאפשרות אבחון מהיר במחירים של כמה דולרים בודדים לבדיקה. הם ציינו בשיחת הוועידה שלהם כי בחנו עשרות חברות בתחום, ובחרו את הטכנולוגיה שלנו מתוכן".

"גם אנחנו בחרנו בהם", אמר ד"ר דניאלי, "קיבלנו פניות ממספר חברות. עם גארדנט מצאנו שפה משותפת. שני המנכ"לים-יזמים של החברה, הלמי אלתוח'י ואמר עלי טלסאז, הם איראנים לשעבר כך שהיה בינינו חיבור תרבותי. הם הקימו את החברה ב-2012 ועדיין מתנהלים בגישה יזמית. הם מאוד מעריכים את עובדי החברה בארץ, ומאז הרכישה הם גייסו עובדים והרחיבו את המעבדה. זהו מרכז הפיתוח הראשון שלהם לא רק בארץ, אלא זו הפעם הראשונה שיש להם אתר מחוץ לארה"ב".

עם זאת אומר דניאלי בחיוך: "זה לא אומר שהמו"מ היה קל".

איך הוקמה החברה? "פרופ' שלומי פנה אלינו לאחר שפיתח שיטה להוזיל ולהאיץ משמעותית את האבחון באמצעות ספקטרומטר מאסה. השיטה הזו אפשרה לאבחן דגימות ברזולוציות גבוהות מאוד. חברנו למכבי ויצרנו מאגר מידע של קרוב למיליון דגימות מקודדות בשיטה של מטאסייט. על בסיס זה פיתחנו את הבדיקה לסרטן המעי הגס.

"הבדיקה נמצאת כשנתיים-שלוש מהשלמת ניסויים קליניים, ואם אלה יצליחו, אז ישולם הסכום הנוסף בעסקה".