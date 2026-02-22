חגית בן משה ואייל נחשון ימונו לשותפים מנהלים במשרד ברנע

חילופי דורות בהנהלת משרד ברנע ג'פה לנדה (Barnea): עו"ד חגית בן משה ועו"ד אייל נחשון ימונו לשותפים מנהלים במקומו של עו"ד מיקי ברנע, שנמנה עם מייסדי המשרד ב-2003 ושימש כשותף המנהל.

ההחלטה העקרונית על המינויים המתוכננים התקבלה לפני כחודש, והם צפויים לצאת לפועל בסוף שנת 2026. ברנע עצמו צפוי להישאר בפירמה ולשמש כיו"ר או כראש המשרד.

מיקי ברנע (64), שהקים כאמור את המשרד לפני למעלה מ-20 שנה, נחשב למומחה לתאגידים, ניירות ערך ומשפט מסחרי ישראלי ובינלאומי. המועמדים ש"סומנו" כעת כמי שיובילו את הניהול הם שותפים מכהנים במשרד: בן משה מתמחה בעסקאות נדל"ן בקיבוצים, מושבים ואגודות שיתופיות; ונחשון מתמחה בליטיגציה סביב סכסוכים מסחריים, תביעות ייצוגיות ודיני תחרות.

משרד ברנע, המונה 153 עורכי דין, מתוכם 66 שותפות ושותפים, נחשב לאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל. תחומי העיסוק המרכזיים של המשרד כוללים תאגידים וניירות ערך, מיזוגים ורכישות, ליטיגציה, נדל"ן ומשפט מסחרי מקומי ובינלאומי.

עו''ד מיקי ברנע / צילום: נמרוד גליקמן

מגמת חילופי הדורות

חילופי דורות מאפיינים מזה זמן את שוק עריכת הדין. זאת, במיוחד על רקע המגמות בדבר מיזוגים בין משרדים ושינויים טכנולוגיים המשנים את פני המקצוע, ובראשם כניסת הבינה המלאכותית לענף. כך, המינוי המתוכנן של בן משה ונחשון מגיע אחרי שלפני מספר ימים הודיע משרד ליפא מאיר על מינויו של עו"ד ארז תיק לשותף מנהל במקומו של עו"ד אלון פומרנץ.

בתחילת פברואר הודיע משרד פישר כי עו"ד גלעד וינקלר ימונה לשותף מנהל במקומו של עו"ד אמיר חן, שימונה ליו"ר. בדצמבר 2024 מונה עו"ד ליאור אורן מונה לשותף מנהל במשרד ארדינסט בן נתן טולידאנו (EBN). הוא החליף בתפקיד את עו"ד דוני טולידאנו, שמונה ליו"ר.

המינוי של בן משה, לצדו של נחשון, הוא בשורה משמחת בנושא מינוי נשים לשותפות מנהלות. נכון להיום, בין עורכות הדין הממלאות את התפקיד בקרב המשרדים הגדולים ניתן למנות את עו"ד איה יופה במשרד גולדפרב; עו"ד תמי פירון-סמורודינסקי (ביחד עם סמנכ"לית הכספים אלונית פלטין) במשרד פירון; עו"ד רו"ח רחלי גוז-לביא במשרד עמית פולק מטלון; ועו"ד מורן אומן במשרד אגמון.

שלוש נשים נוספות ממלאות תפקיד של מנכ"לית, הדומה במהותו לשותף מנהל: עו"ד צפנת דרורי במשרד פישר, עו"ד עדי נחמיאס במשרד גורניצקי ועו"ד רעות גן במשרד EBN.