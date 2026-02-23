1 לראשונה: קשת מוכרת סדרת מקור לאפל טיוי

פלטפורמת הסטרימינג אפל טיוי רכשה לשידור את סדרת הדרמה "הבת" של קשת 12, על אם הנלחמת להציל את בתה מכלא זר. הסדרה נמכרה על ידי קשת אינטרנשיונל במה שמוגדר על ידי החברה כ"אחת מעסקאות המכירה הגדולות בתולדותיה לסדרת מקור של קשת 12". שווי העסקה לא נמסר.

הסדרה, שנוצרה על ידי אדם ביזנסקי ודנה אידיסיס, כוללת שמונה פרקים שצולמו בהודו, גיאורגיה וישראל, בבימויו של יונתן גורפינקל. העלילה עוקבת אחר אורנה (לירז חממי) ובתה גלי (טליה לין רון), שהחופשה שלהן הופכת לסיוט לאחר שגלי נעצרת במוסקבה בחשד להברחת סמים. אורנה מסרבת לקבל את ההאשמות, ויוצאת למסע לחקר האמת.

"הבת" צפויה לעלות בארץ אחרי פסח, ותושק ברחבי העולם ב-8 במאי. לאפל טיוי יש כ-45 מיליון מנויים ביותר מ-100 מדינות, וזו הפעם הראשונה שבקשת מוכרים לה סדרת מקור - לאחר מכירת שני רי-מייקים (גרסה באנגלית לסדרה שעלתה בארץ בעברית).

לדברי קרן שחר, מנכ"לית קשת אינטרנשיונל, מדובר ב"עדות נוספת לאיכותה של היצירה הישראלית ולפוטנציאל הגלובלי שלה. למכור סדרה זה תהליך שהוא רכבת הרים, ומהרגע שיצאנו לדרך עד החתימה עברו כמעט שלוש שנים".

"מדובר באחת הסדרות הסוחפות, הגדולות והמשמעותיות ביותר שהפקנו בשנים האחרונות, פרי כשרונם ועמלם של מיטב היוצרים הישראלים", אומר אבי ניר, מנכ"ל קבוצת קשת. "אנחנו שמחים, מעריכים ומודים מאוד על השותפות עם הטלוויזיה פורצת הדרך של אפל טיוי".

2 פארמה

חברת התרופות הגרמנית באייר ממנה את דורון שליט למנכ"ל השלוחה הישראלית. בנוסף לפיתוח תרופות, באייר מפעילה רשת ניסויים קליניים גלובלית, וישראל מהווה את אחד המרכזים הפעילים שלה, במיוחד בתחום האונקולוגי. שליט כיהן קודם לכן כמנכ"ל השלוחות הישראליות של CSL ושל GSK. כיום הוא מכהן כיו"ר תחום התרופות בלשכת המסחר ישראל. לדבריו, "באייר עומדת בחזית החדשנות של תעשיית הפארמה העולמית, ואני מאמין שיש לפעילות המקומית הזדמנות משמעותית להמשיך ולחזק את תרומתה למערכת הבריאות בישראל, לקהילה הרפואית ולמטופלים".

דורון שליט / צילום: רמי זרנגר

3 מינויים חדשים

אילנית זבדה-גשן מונתה למנכ"לית פעילות המותג הבריטי לי קופר בישראל, שמפעילה קבוצת בריל. קודם לכן ניהלה במשך קרוב לעשור את רשת החנויות של קסטרו.

אילנית זבדה-גשן / צילום: יח''צ

מינוי מבית: אלכס שקבסקי מונה למנכ"ל PTC ישראל, בנוסף לניהול מערך הפיתוח של CREO, מוצר הדגל של החברה. הוא יחליף את זיו בלפר, שימשיך ללוות את החברה כיועץ בכיר. PTC היא חברה אמריקאית שבסיסה בבוסטון, ונסחרת בנאסד"ק. הטכנולוגיה שלה מסייעת לחברות לנהל את מחזור חיי המוצר שלהן, ובין לקוחותיה נמנות פרארי, וולוו, פולקסווגן, נאס"א, אינטל, פיליפס, מיצובישי, טושיבה מוטורולה ועוד.