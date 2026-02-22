1 איילת שקד: "הממשלה יצרה קרע בחברה הישראלית"

האם איילת שקד, יו"ר קרדן נדל"ן ושרת הפנים והמשפטים לשעבר, תחזור לזירה הפוליטית? "אקבל את ההחלטה כשיהיו בחירות. אני מעורבת בפוליטיקה, אבל כרגע החיים שלי בעולם אחר", אמרה שקד בכנס "נשים, משפט ועסקים" שערכו פירמת עורכי הדין פישר (FBC & Co) וארגון היועצים המשפטיים בחברות (ACC) לקראת יום האישה הבינלאומי.

● בנק מזרחי טפחות תורם 5 מיליון שקל לשכונת הצעירים בכפר עזה

● חיים ביבס: "אחרי הבחירות נוכל לקדם מהלכים אמיצים"

בכנס, שבו השתתפו כ-500 יועצות משפטיות בחברות, סמנכ"ליות כספים, מנכ"ליות ונושאות משרה בכירות, התייחסה שקד גם לרפורמה המשפטית של השר יריב לוין. "אני מאמינה ברבולוציה, ולא באבולוציה", הסבירה. "הממשלה עבדה באופן לא נכון ויצרה קרע בחברה הישראלית, ללא תוצאות. כשנכנסתי לתפקיד שרת המשפטים שיניתי את המערכת במסגרת הכללים הקיימים, יצרתי בריתות ועבדתי יחד עם נשיאות בתי המשפט. כתוצאה מכך, בית המשפט העליון של היום שונה ומאוזן הרבה יותר".

בהתייחס לאפשרות שהממשלה לא תציית לפסיקות בג"ץ, אמרה שקד כי "אני לא מאמינה שנגיע לשם. עד אוקטובר יהיו בחירות, ואני מקווה שהממשלה תהיה מאופקת, יחסית לעצמה, ותציית לפסיקות בית המשפט".

נושא נוסף שעלה לדיון הוא הבינה המלאכותית. "לא לאמץ AI זו סכנה עסקית, אך גם לאמץ בלי אחריות זו טעות", אמרה ד"ר חדוה בר, משנה למנכ"ל איטורו ולשעבר המפקחת על הבנקים. "חברות שיאמצו AI לאט מדי, עלולות לאבד את הרלוונטיות שלהן ואף להיעלם. לכן, התפקיד של מנהלים היום הוא להגדיר מסגרת ברורה לניהול הסיכונים הגלומים ב-AI, שמאפשרת הטמעה מהירה ביישומים בהם הסיכון נמוך, ובקרה הדוקה ביישומים בהם הסיכון גבוה".

גם ד"ר נדין בודו-טרכטנברג, סגנית יו"ר בנק ESH והמשנה לנגיד בנק ישראל לשעבר, התייחסה לבינה המלאכותית ואמרה כי "הדיגיטציה והשימוש ב-AI הם משהו שצריך לקדם הרבה יותר ממה שנעשה כרגע. בהקשר לשוק העבודה, אני כלל לא מודאגת מאובדן תפקידים ומקצועות. להפך: לטווח הבינוני, ה-AI ייצור תפקידים ומקצועות חדשים רבים נוספים".

כאשר נשאלה האם יש החלטה שעשויה להשפיע לטובה על מגמת הצמיחה בטווח המיידי, השיבה כי "בהקשר הכלכלי, אף פעם לא מדובר בשנה אחת ובהחלטה אחת. שנת 2026 אבודה מבחינת החלטות שיכולות להיות מכוונות לעתיד שלנו, כיוון שיש בחירות".

את הכנס יזמו והובילו עו"ד טל אייל-בוגר, עו"ד מירי קמחי ועו"ד צפנת דרורי ממשרד פישר (FBC & Co), ועו"ד ענבל אביעד, היועצת המשפטית הראשית של פאפאיה גלובל ונשיאת ACC ישראל.

2 פרסום

קבוצת אלבר מחליפה פרזנטור: אחרי חמש שנים עם השף אסף גרניט, בחברת הליסינג בחרו להציב בחזית את עמוס תמם (פרזנטור בנק הפועלים לשעבר).

הקמפיין הראשון בכיכובו של תמם, להשקת מוצר חדש בעולם רכבי ה-0 ק"מ, כבר צולם, והוא צפוי לעלות לאוויר בתחילת חודש מרץ. היקף ההשקעה במהלך עומד על 7 מיליון שקל.

"עמוס תמם מצטרף כפרזנטור החדש שלנו, לצד השקת לוגו מחודש שמתחבר לעולם העכשווי והדיגיטלי", אמר דוד לנקרי, מנכ"ל אלבר. "מצאנו בעמוס ערכים משותפים של אמינות, מקצועיות וחיבור אמיתי לאנשים, ואני בטוח שהשותפות הזו תניב ערך רב לקבוצה, תחזק את המותג ותעמיק את הקשר עם קהלי היעד שלנו".

עמוס תמם עם דוד לנקרי, מנכ''ל אלבר / צילום: אוהד רומנו

3 נמל חיפה

חברת אדאני פורטס, מפעילת נמל חיפה, חתמה על מזכר הבנות לשותפות אסטרטגית עם נמל מארסיי Fos, המרכזי בדרום צרפת. המטרה: לחזק את שיתוף-הפעולה בין שני הגופים, כחלק מחזון מסדרון IMEC לחיבור כלכלי בין הודו לאירופה, דרך איחוד האמירויות, ערב הסעודית, ירדן וישראל.

החתימה על מזכר הבנות של חברת אדאני פורטס, מפעילת נמל חיפה, לשותפות אסטרטגית עם נמל מארסיי Fos / צילום: Adani Ports