אירועים ומינויים

בנק מזרחי טפחות תורם 5 מיליון שקל לשכונת הצעירים בכפר עזה

בנק מזרחי-טפחות יתרום 5 מיליון שקל לשיקום ובנייה מחדש של שכונת הצעירים בכפר עזה • תערוכת "אמנות ישראלית" בחסות בנק הפועלים תציג עבודות של אמנים ותיקים וצעירים, וההכנסות יוקדשו לנט"ל • מרתון Winner ירושלים הבינלאומי ייערך ב-27 במרץ, בהשתתפות אנשי מילואים וכוחות הביטחון, בחסות הטוטו וחברת אזורים • אירועים ומינויים

גלית חתן 20:47
בנק מזרחי–טפחות יתרום 5 מיליון שקל לבנייה מחדש של שכונת הצעירים בכפר עזה
1 ישראל מתגייסת: בנק מזרחי טפחות תורם 5 מיליון שקל לשכונת הצעירים בכפר עזה

בנק מזרחי-טפחות יתרום 5 מיליון שקל לבנייה מחדש של שכונת הצעירים בקיבוץ כפר עזה. הקשר בין הבנק לקהילת כפר עזה נוצר מיד אחרי אירועי ה-7 באוקטובר, והוא בא לידי ביטוי הן בעזרה כלכלית והן בליווי וייעוץ, מענקים כספיים, ומענה לצרכים קהילתיים.

מוצאים פתרונות לכלכלת הצפון: הרגעים והתמונות מכנס גלובס
חיים ביבס: "אחרי הבחירות נוכל לקדם מהלכים אמיצים"

לדברי משה לארי, מנכ"ל מזרחי טפחות, "הבנייה מחדש של שכונת הדור הצעיר בכפר עזה היא סמל מובהק לתקומה ובחירה בחיים. שכונת הצעירים ספגה את הפגיעה הקשה ביותר בבוקר הנורא של ה-7 באוקטובר, ובנייתה המחודשת היא הוכחה ניצחת ליכולת המופלאה של עם ישראל בכלל וקהילת כפר עזה בפרט, לקום מהמקום הנמוך ביותר לעתיד של אופטימיות ותקווה לחיים טובים ושלווים. נמשיך לעמוד לצד חברי הקיבוץ, עד לחזרתם לחיי יום יום בטוחים ומלאים".

2 מקדישים את האמנות לנט"ל: התערוכה השנתית של בנק הפועלים

במוצ"ש הקרוב תיפתח תערוכת "אמנות ישראלית" השנתית בחסות בנק הפועלים, שההכנסות ממנה יוקשו לעמותת נט"ל העוסקת בתמיכה, שיקום וסיוע נפשי לנפגעי טראומה ממלחמה וטרור - בעוד האמנים יקבלו 25% מהמכירות.

בתערוכה, שתתקיים בבניין ההנהלה של הבנק, יוצגו כ-650 עבודות של אמנים מובילים לצד אמנים צעירים בתחילת דרכם. בין היתר, מדובר באמנים מרים כבסה, יונתן אולמן, מרב סודאי, שמעון פינטו, יאיר גרבוז, פיליפ רנצר, יוני גולד, זיו קורן ועוד. בתמונה: עבודה של עידו מרקוס.

עבודה של עידו מרקוס.
לצד התערוכה עצמה תפעל בכניסה לבניין הנהלת הבנק חנות שבה יימכרו זרי פרחים לשבת בשיתוף עם קרן כדר, שרשראות זהב עם העץ של נט"ל ותיקים עם איורים של מעצבים ישראליים, כחלק משיתוף פעולה עם העמותה. התערוכה תוצג במוצ"ש בשעות 19:00-22:00, ובימים ראשון-שני בשעות 17:00-20:00. הכתובת: יהודה הלוי 63, ת"א.

3 ספורט

מרתון Winner ירושלים הבינלאומי ה-15 הושק השבוע באצטדיון גבעת רם בירושלים. לפי המארגנים, השנה צפוי שיא של כ-16 אלף משתתפים מקרב אנשי המילואים וכוחות הביטחון וההצלה. הטוטו, שמלווה את המרתון כספונסר כבר 15 שנה, ממשיך לתמוך באירוע שיתקיים ב-27.3, ונותנת חסות משמעותית נוספת היא חברת אזורים.

השקת מרתון Winner ירושלים הבינלאומי ה-15 / צילום: ארנון בוסאני
בתמונה משמאל לימין: מאיר ברדוגו מנכ"ל הטוטו, משה ליאון ראש עיריית ירושלים, הרשי פרידמן יו"ר ובעל השליטה בחברת אזורים, ועדי דנה מנכ"ל חברת אזורים.

4 מינויים חדשים

שחר סיני, 45, מונה למנכ"ל פרופאונד קרנות נאמנות. חיליק בר מונה למנכ"ל Arrowmid מקבוצת NEXUS. גלעד אהרוני מונה לסמנכ"ל השיווק והמכירות של חברת הנדל"ן קפיטל פלטינום.

שחר סיני / צילום: עמי ארליך
 שחר סיני / צילום: עמי ארליך

אל"מ במיל' זאב שרוני מונה למנכ"ל עמותת יד לשריון. בעשור האחרון כיהן בתפקידי ניהול בנתיבי ישראל, בהם ראש מערך הדוברות ורמ"ט המנכ"ל.

מספר היום

123 מיליארד שקל
השווי שלפיו נסחרת בנאסד"ק ענקית הסייבר פאלו אלטו, שצפויה להתחיל להיסחר גם בתל אביב ביום שני הקרוב, 23.2