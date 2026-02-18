מוצאים פתרונות לכלכלת הצפון: הרגעים והתמונות מכנס גלובס

מוצאים פתרונות לכלכלת הצפון

כנס "שמים את הצפון במרכז" התקיים זו השנה השלישית, בהשתתפות כ-250 אורחים, בהם רגולטורים ואנשי עסקים, נציגי הקהילות, התעשייה המקומית ומומחי כלכלה וביטחון. בכנס, שהתקיים במלון גליליון בגליל העליון, התקיים שיח של פתרונות בנוגע לכלכלת הצפון, תעשייה, עסקים מקומיים, בנייה ותשתיות.

לבאי הכנס הוגשו יין מיקב דלתון, יקב בוטיק משפחתי הממוקם בגליל העליון; גבינות של מחלבת גרינלי מקיבוץ אורטל; חטיפים המיוצרים ב"עידן הפרי", עסק משפחתי ממושב בצת; ועוגיות שנאפו בעבודת יד ב"תושה בייקרי", מאפיית בוטיק מאכזיב. השוקולד שהוגש למשתתפים מיוצר על פי מתכוניו המקוריים של השוקולטייר דביר קרפ ז"ל, שייסד את השוקולד־קפה במועצה האזורית אשכול ונרצח ב־7.10 בביתו בקיבוץ רעים. כמו כן חולק קרם ידיים המיוצר באולאה אסנס, בית הבד של הגולן.

לאחר הכנס, וכחלק ממנו, התקיימו שני סיורים באזור. הראשון היה סיור ביטחוני בהובלת אמיר בר-שלום, הפרשן הצבאי של גלי צה"ל, שהביא את הסיפור שמאחורי מנהרות חיזבאללה, והסיור השני, בהובלת היזם העסקי והחברתי ניסן זאבי, כלל ביקור בארבע תחנות המבטאות את מנועי הצמיחה הכלכליים של הצפון.

