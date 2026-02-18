ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אירועים ומינויים מוצאים פתרונות לכלכלת הצפון: הרגעים והתמונות מכנס גלובס
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אירועים ומינויים

מוצאים פתרונות לכלכלת הצפון: הרגעים והתמונות מכנס גלובס

כנס שמים את הצפון במרכז של גלובס חיבר בין כ-250 משתתפים מהקהילה העסקית, הרגולטורית והציבורית לדיון על כלכלת הצפון, תעשייה ובנייה • בין ההרצאות והסדנאות התקיימו סיורים ביטחוניים וכלכליים בהובלת אמיר בר-שלום וניסן זאבי, שהמחישו את אתגרי הצפון ומנועי הצמיחה בו • אירועים ומינויים

גלית חתן 17:30
באי הכנס. צילום: תמר מצפי
באי הכנס. צילום: תמר מצפי

מוצאים פתרונות לכלכלת הצפון

כנס "שמים את הצפון במרכז" התקיים זו השנה השלישית, בהשתתפות כ-250 אורחים, בהם רגולטורים ואנשי עסקים, נציגי הקהילות, התעשייה המקומית ומומחי כלכלה וביטחון. בכנס, שהתקיים במלון גליליון בגליל העליון, התקיים שיח של פתרונות בנוגע לכלכלת הצפון, תעשייה, עסקים מקומיים, בנייה ותשתיות.

כנס שמים את הצפון במרכז | הבכיר הישראלי באנבידיה: "לדעתי לא רק שיש בצפון טאלנט, יש פה טאלנט לא מנוצל"
כנס שמים את הצפון במרכז | יעקב אטרקצ'י: "הנגיד צריך להוריד ריבית, עודף שמרנות זה פחדנות"
כנס שמים את הצפון במרכז | מנכ"ל שטראוס: "מרב ההשקעות שנעשה בעשור הקרוב יהיו בישראל"

לבאי הכנס הוגשו יין מיקב דלתון, יקב בוטיק משפחתי הממוקם בגליל העליון; גבינות של מחלבת גרינלי מקיבוץ אורטל; חטיפים המיוצרים ב"עידן הפרי", עסק משפחתי ממושב בצת; ועוגיות שנאפו בעבודת יד ב"תושה בייקרי", מאפיית בוטיק מאכזיב. השוקולד שהוגש למשתתפים מיוצר על פי מתכוניו המקוריים של השוקולטייר דביר קרפ ז"ל, שייסד את השוקולד־קפה במועצה האזורית אשכול ונרצח ב־7.10 בביתו בקיבוץ רעים. כמו כן חולק קרם ידיים המיוצר באולאה אסנס, בית הבד של הגולן.

שריף ניג'ם, אביחי שטרן, מירב בן שימול ומשה דוידוביץ' / צילום: תמר מצפי
 שריף ניג'ם, אביחי שטרן, מירב בן שימול ומשה דוידוביץ' / צילום: תמר מצפי

בסיום חולקו עציצי תבלין ממשתלת נופר מיסוד המעלה, וסוקולנטים שנרכשו מהחווה החקלאית סוקה, המתמחה בגידול סוקולנטים, קקטוסים ובונסאי, ופועלת בשיתוף עמותות לקידום נוער בסיכון ושילוב מתמודדי נפש בקהילה.

דני מירן וניסים פרץ / צילום: שלומי יוסף
 דני מירן וניסים פרץ / צילום: שלומי יוסף

לאחר הכנס, וכחלק ממנו, התקיימו שני סיורים באזור. הראשון היה סיור ביטחוני בהובלת אמיר בר-שלום, הפרשן הצבאי של גלי צה"ל, שהביא את הסיפור שמאחורי מנהרות חיזבאללה, והסיור השני, בהובלת היזם העסקי והחברתי ניסן זאבי, כלל ביקור בארבע תחנות המבטאות את מנועי הצמיחה הכלכליים של הצפון.

מיכה גולדמן, אורן בארי ועברי ורבין / צילום: תמר מצפי
 מיכה גולדמן, אורן בארי ועברי ורבין / צילום: תמר מצפי

שי באבד ודורון לבב / צילום: כדיה לוי
 שי באבד ודורון לבב / צילום: כדיה לוי

ליאת שוב / צילום: כדיה לוי
 ליאת שוב / צילום: כדיה לוי

יוסי אקרמן ואופיר דובובי / צילום: שלומי יוסף
 יוסי אקרמן ואופיר דובובי / צילום: שלומי יוסף

יעקב אטרקצ'י / צילום: תמר מצפי
 יעקב אטרקצ'י / צילום: תמר מצפי

ניסן זאבי, אביבה להב ויורם אזולאי / צילום: תמר מצפי
 ניסן זאבי, אביבה להב ויורם אזולאי / צילום: תמר מצפי

בצלאל גנוסר ואלי לוי / צילום: תמר מצפי
 בצלאל גנוסר ואלי לוי / צילום: תמר מצפי