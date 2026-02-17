חיים ביבס: "אחרי הבחירות נוכל לקדם מהלכים אמיצים"

1 נדל"ן

"פורום נדל"ן מוביל" של איגוד החברות הציבוריות אירח בלאונג' עופר בפתח תקווה את חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין. השיח עם ביבס עסק בממשקים וריבוי האתגרים בפעילות של חברות הנדל"ן מול הרשויות המקומיות, והועלו הצעות והשגות בנושאי תכנון, בנייה וניהול עירוני לשנת 2026 ואילך.

ביבס ציין כי "כרגע אין ממש שר במשרד הפנים, ולכן קשה לקדם דברים, אבל אחרי הבחירות כשימונה שר/ה קבוע למשרד ניתן יהיה לקדם שינויים ומהלכים אמיצים". הוא גם התייחס לקושי בגיוס ובהשארת אנשי מקצוע ברשויות המקומיות, בהם מהנדסי ערים, לאור התנאים והשכר הנמוך יחסית למה שיוכלו להרוויח בשוק החופשי.

​גביע העולם בכדורגל 2026 יתקיים בקיץ הקרוב, וזכויות השידור מצויות בתאגיד הציבורי. לגלובס נודע כי הוחלט בהנהלת התאגיד ששידורי גביע העולם ישודרו באיכות הצפייה 4K, שהיא הסטנדרט בשוק, רק באפליקציית כאן Box. לפי הערכות, מתוך 1.8 מיליון משקי בית, 90% צופים דרך פלטפורמות כמו יס, הוט, סלקום ופרטנר - שבהן איכות הצפייה תהיה רק HD. מכאן, שהאוהדים החפצים בחוויית צפייה איכותית ייאלצו להוריד את האפליקציה של כאן.

צילום: AP - Hassan Ammar

עד כה השירות ניתן לפלטפורמות בחינם, באמצעות פתיחת ערוץ 511 שבו שודרו המשחקים באיכות 4K, אך הפעם כאמור לא ייפתח ערוץ כזה. המתנגדים למהלך טוענים כי הוא עשוי לפגוע באנשים שאין להם אוריינות דיגיטלית, כי מדובר במשאב ציבורי וכי לא הגיוני שבתאגיד יגבו תשלום "נוסף" מהציבור. בנוסף, במכתב שנשלח מחברת יס לתאגיד נכתב כי "מדובר בהחלטה תמוהה ובלתי סבירה" וכי התאגיד רכש את זכויות השידור של המונדיאל מכספי ציבור, וטכנולוגיית שידור 4K היא הסטנדרט בשוק. לדבריהם, העמדת השידור רק לפלטפורמה דיגיטלית בשליטת התאגיד, היא "פגיעה של ממש באיכות השידור לציבור ובזכות הציבור לנגישות לשידור".

מהתאגיד נמסר בתגובה: "כל צופי וצופות הטלוויזיה בישראל יוכלו לצפות בשידורי מונדיאל 2026 בחינם בכאן. גם שירותי ה־4K יהיו זמינים בכאן BOX בחינם לכל צופה, מבלי שיהיה צורך לשלם דמי מנוי לחברות מסחריות כאלה או אחרות".

3 השקעות

חברת ההשקעות הגלובלית נויברגר ברמן ערכה כנס בגלריית דובנוב בתל אביב, בהשתתפות בכירי הנהלת החברה מארה"ב, בריטניה ומדינות אירופיות נוספות. דריה אוצ'ניק, מנהלת נויברגר ברמן בישראל (בתמונה עם בכירי החברה), סיפרה כי "אנחנו מציינים חמש שנים להקמת המשרד בארץ, והאירוע הוא תזכורת למחויבות הפירמה לישראל. נויברגר ברמן ממשיכה להשקיע באזור, להעמיק קשרים, ולעמוד לצד השותפים המקומיים שלנו גם ברגעים המאתגרים".

דריה אוצ'ניק, מנהלת השלוחה בישראל עם מנהלים גלובליים / צילום: בן חכים

4 מינויים

על רקע המשבר מול שר התקשורת סביב מינוי חברי מועצה, בתאגיד בוצעו שני מינויים לממלאי מקום: זיוית דוידוביץ כסמנכ"לית הטלוויזיה, ועידו תמרי כסמנכ"ל הרדיו.

זיוית דוידוביץ / צילום: תמונה פרטית

עידו תמרי / צילום: אמנון חורש

יונתן פרימו, 29, מונה למנכ"ל הלשכה המרכזית לעובדים זרים.

שי בזק, לשעבר מנכ"ל אלנט אירופה-ישראל, מונה לדירקטור בוואן טכנולוגיות.