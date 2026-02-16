1 דנה עזריאלי חוזרת רשמית לכס המנכ"לית עם שכר משודרג

השבוע פורסם כי דנה עזריאלי תהפוך למנכ"לית הקבועה של חברת הנדל"ן המניב הנושאת את שם משפחתה, ולא תשמש עוד כיו"ר הדירקטוריון. זאת אחרי שבחצי השנה האחרונה שימשה כממלאת מקום המנכ"ל רון אבידן, שהתפטר לאחר חודשים בודדים בתפקיד.

● החברה שמגרילה דירה במתנה (כדי למכור עוד דירות)

● המשקיע מייקל אייזנברג חוזר לייצג את הממשלה במו"מ מול האמריקאים

כחלק מהמהלך, החברה תכנס אספת בעלי מניות, והמוסדיים יצטרכו לאשר את תנאי העסקתה. על פי החברה, באופן רשמי התנאים להישאר "זהים לאלו החלים על תנאי כהונתה כיו"ר", ובכל זאת עלות שכרה צפויה לעמוד על 9.1 מיליון שקל בשנה הקרובה, עלייה של 13% ביחס לשנת 2024 (הנתון האחרון שפורסם), אז עמד השכר על 8.04 מיליון שקל.

איך זה מסתדר? ל"קסם" הזה אחראית שורה נוספת בעלות השכר של עזריאלי, ולפיה היא זכאית להעלאת שכר של "5% בכל שנה, מעבר להצמדה למדד". במילים אחרות, גם אם הייתה ממשיכה בתפקיד היו"ר, השכר שלה היה עולה בצורה הזו.

משפחת עזריאלי מחזיקה ב-68.6% ממניות עזריאלי, מתוכם 55.6% החזקה עבור המשפחה, והיתר עבור קרן צדקה. בשלוש השנים האחרונות זינקה מניית החברה ב-133%, על רקע פעילותה בתחום חוות השרתים, והגיעה לשווי שיא של יותר מ-55 מיליארד שקל.

במקביל, החברה מינתה את אירית סקלר-פילוסוף, ליו"ר הדירקטוריון, במקומה של עזריאלי, והיא תיהנה מעלות שכר שנתית של 1.44 מיליון שקל על חצי משרה. סקלר-פילוסוף פעילה בחברה שנים רבות, ושימשה בין היתר כסמנכ"לית ומשנה למנכ"ל. מאז ינואר 2024 היא משמשת כדירקטורית.

2 שיווק וקולינריה

בחירה בשפים לקידום מותגי רכב נפוצה בעולם - מזראטי, למשל, עובדים עם מאסימו בוטורה, ולקסוס מחזיקה "נבחרת שפים". כעת יוצא לדרך מהלך דומה גם בישראל: השף יוסי שטרית, שמוביל את מסעדת היבה התל אביבית ומשמש כשופט במשחקי השף (רשת 13), ישתף פעולה עם מותג הרכב הסיני זיקר. המהלך מוערך במאות אלפי שקלים.

בשלב ראשון קיבל שטרית את דגם ה-001 Zeekr בגרסת ה-Krypton, שמתומחרת בכ-350 אלף שקל, למשך שנה - עם אופציה אוטומטית להארכה לשנתיים. בנוסף ייעשה שימוש בדמותו לקידום מותג הרכב, באמצעות הנכסים הדיגיטליים שלו ושל זיקר. עוד צפוי שימוש במסעדות ובברים של שטרית לטובת חברי מועדון הלקוחות של Zeekr.

שף יוסי שטרית עם עמית הראל מנכ''ל Zeekr ישראל / צילום: זיקר ישראל

3 תעופה

חברת התעופה ארקיע תפעיל לראשונה בתולדותיה מחלקת עסקים בטיסות למגוון יעדים באירופה - מהלך שיתחיל בקו לפריז, במטוסי איירבוס A320. בנוסף תרחיב החברה את יעדיה, ובקיץ תפעיל טיסות לפוקט, מלאגה, איביזה ו-וילנה. המנכ"ל עוז ברלוביץ' הודיע גם כי מטוס חדש בצי החברה יישא את שמו של הזמר יהורם גאון.

המנכ''ל עוז ברלוביץ', יהורם גאון, ואבי נקש, מבעלי ארקיע / צילום: דנה קופל

4 מינויים חדשים

תימור ארבל-סדרס תעמוד בראש זרוע ייעודית לחברות Growth חדשה בקרן ההון סיכון הפרטית BRM של האחים אלי וניר ברקת, שר הכלכלה. קודם לכן כיהנה כמנכ"לית לאומי טק וכשותפה מנהלת בקרנות ויולה קרדיט.

תימור ארבל סדרס / צילום: BRM

ד"ר גיל סמסונוב, ממשרד הפרסום גליקמן שמיר סמסונוב, מונה ליו"ר המועצה הישראלית לקולנוע.