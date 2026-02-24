ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
חשד: העלים 12 מיליון שקל מהכנסות משכירות

אלה לוי-וינריב 13:09
העלמת הכנסות / אילוסטרציה: Shutterstock, Andre Boukreev

רשות המסים מנהלת חקירה נגד תושב ביתר עילית החשוד כי העלים הכנסות בסך 12 מיליון שקל מהשכרת דירות לחברות כוח-אדם.

ראשית הפרשה בבדיקה שערך פקיד שומה פתח תקווה, שהעלתה חשד כי החשוד לא מדווח על הכנסותיו משכר דירה לרשות המסים. בשל החשדות, התיק הועבר ליחידה הארצית למאבק בפשיעה, אשר החלה בפעילות מודעינית שחיזקה את החשדות להעלמת הכנסות.

מהחקירה, המתנהלת ביחידה הארצית למאבק בפשיעה (יהלום) ברשות המסים נגד החשוד אברהם פרידמן, עולה כי במשך מספר שנים השכיר פרידמן דירות לחברות כוח-אדם, כאשר חלק מהדירות בבעלותו, וחלק מהדירות הן בשכירות משנה.

בבדיקה צולבת בין דיווחיו של פרידמן לרשויות המס לבין חשבונות הבנק שלו נמצאו הפקדות בסך מיליוני שקלים שלא דווחו כלל בדוחות השנתיים שהגיש. בנוסף, נמצאו הפרשים בסך מיליוני שקלים בין התשלומים ששולמו על-ידי חברות כוח-האדם לבין דיווחיו למס הכנסה.

על-פי החשד, החשוד העלים הכנסות משכירות בסכום של כ-12 מיליון שקל במהלך השנים 2018-2025.

עם מעבר החקירה לגלויה נערכו חיפושים בביתו ובמשרדו של החשוד, ונתפסו, באמצעות צו בית משפט, מסמכים וחומרי חקירה. עוד נתפסו מסמכים בחברות שיש להן קשר עסקי עם החשוד.

החשוד הובא בפני שופט בית משפט השלום בראשון לציון, שהחליט לשחררו בתנאים מגבילים בהסכמה.

*** חזקת החפות: אברהם פרידמן הוא בגדר חשוד בלבד, לא הורשע בביצוע עבירה, ועומדת לו חזקת החפות.