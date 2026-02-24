החברה שרוצה להתחרות באנבידיה מחדשת רשמית את תהליך ההנפקה

ע"פ דיווח בדה אינפורמיישן, חברת סריבראס הגישה מחדש מסמכים חסויים לרשות ניירות ערך האמריקאית. בכך, למעשה, היא מחדשת רשמית את תהליך ההנפקה, לאחר שבעבר נסוגה מניסיון ה־IPO שתכננה ב־2024. לפי גורמים המעורים בפרטים, החברה כבר מקיימת פגישות עם משקיעים מוסדיים לקראת רישום אפשרי למסחר, והנפקה עשויה לצאת לפועל כבר באפריל הקרוב, בכפוף לתנאי השוק.

המהלך הנוכחי מגיע בהמשך ישיר לדיווח של רויטרס מדצמבר האחרון, שלפיו סריבראס נערכה להגיש תשקיף חסוי לקראת הנפקה ברבעון השני של 2026, אז לפי שווי מוערך של כ־8 מיליארד דולר. כעת, לפי הדיווח העדכני, לא מדובר עוד בהיערכות בלבד אלא בהגשה בפועל ובהאצה אפשרית של לוחות הזמנים.

אם אכן תצא להנפקה כבר באביב הקרוב, יהיה זה שינוי משמעותי לעומת המסגרת שנדונה לפני שלושה חודשים בלבד. מאז הדיווח הקודם השתנתה גם תמונת השווי באופן דרמטי - בתחילת השנה השלימה סריבראס גיוס פרטי של כמיליארד דולר, שבמסגרתו הוערכה לפי שווי של 23 מיליארד דולר לאחר הכסף. הפער בין השווי שעליו דובר בדצמבר לבין השווי בסבב האחרון משקף את התיאבון המתמשך של משקיעים לתשתיות מחשוב לבינה מלאכותית, אך גם את התחזקות מעמדה העסקי של החברה. אם תבחר לשקף את השווי הזה גם בשוק הציבורי, ההנפקה עשויה להיות אחת הבולטות בענף השבבים בשנים האחרונות.

סריבראס פועלת בשוק הנשלט כיום כמעט לחלוטין בידי אנבידיה, שסיפקה את מרבית המעבדים שעליהם מאומנים מודלים גדולים בשנים האחרונות. אבל בניגוד לארכיטקטורה המבוססת על קלאסטרים של אלפי שבבים גרפיים, סריבראס פיתחה שבב יחיד עצום הבנוי מפרוסת סיליקון שלמה. הגישה הזו נועדה לצמצם צווארי בקבוק בתקשורת בין שבבים ולהציע יעילות גבוהה יותר באימון מודלים גדולים במיוחד. מעבר למכירת חומרה, החברה מציעה גם מערכות מחשוב שלמות ושירותי מחשוב בענן, ובכך ממצבת את עצמה כספקית תשתית מלאה ולא רק כיצרנית רכיבים.

המבחן הכפול של סריבראס

הניסיון הקודם של החברה להנפיק נבלם, בין היתר, על רקע בדיקה של הוועדה להשקעות זרות בארה״ב סביב השקעת מיעוט של קבוצת Group 42 Holding מאבו דאבי, שהייתה גם אחת הלקוחות המסחריות הגדולות של החברה. בתשקיף המקורי שפורסם בספטמבר 2024 חשפה סריבראס כי רוב הכנסותיה הגיעו מלקוח יחיד, נתון שעורר חשש בשוק ההון הן בשל ריכוזיות ההכנסות והן בשל רגישות גיאופוליטית, על רקע קשרים קודמים של הקבוצה עם סין.

מאז הודיעה החברה כי קיבלה את אישור הרשויות, ובטיוטת התשקיף החדשה G42 אינה מופיעה עוד ברשימת המשקיעים. במקביל, חתמה סריבראס על הסכם רחב היקף עם OpenAI, שלפיו תרכוש האחרונה כ־750 מגה וואט של כוח מחשוב עד 2028, בהיקף כולל של כ־10 מיליארד דולר. ההסכם, שנחשב לאחד הגדולים שנחתמו בתחום תשתיות ה־AI, עשוי להפחית את התלות בלקוח יחיד ולהציג בסיס הכנסות רב שנתי ומשמעותי יותר לקראת פנייה למשקיעים ציבוריים.

כעת תעמוד סריבראס למבחן כפול. מצד אחד, היא מבקשת לשכנע כי יש לה בידול טכנולוגי אמיתי בשוק שבו אנבידיה מחזיקה בנתח הארי של הביקוש. מצד שני, היא תידרש להוכיח כי מודל ההכנסות שלה יציב ומפוזר יותר מכפי שהשתקף במסמכים הקודמים. הצלחת ההנפקה, אם תצא לפועל, עשויה לשמש אינדיקציה רחבה יותר לשאלה עד כמה וול סטריט מוכנה להמר על מתחרות לאנבידיה בעידן הבינה המלאכותית.